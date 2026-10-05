Teatro Vittoria, Napulè- Storie sospese tra danza e circo

Il 6 e 7 ottobre a Roma

Il 6 e il 7 ottobre 2026 il Teatro Vittoria ospita NAPULE’ Storie sospese tra danza e circo, ideazione, regia e coreografie di Claudio e Paolo Ladisa con artisti e performer della compagnia Ladisa

Napulè è un viaggio tra memoria e contemporaneità, un omaggio poetico alla città di Napoli e alle sue infinite contraddizioni. Un racconto senza tempo, dove danza, teatro fisico e discipline circensi si intrecciano in un linguaggio visivo potente e emozionale.

Le storie di Napulè vivono nei corpi, nelle voci e nelle acrobazie degli interpreti, evocando il calore, la passione e la malinconia di una città che resta sospesa tra sogno e realtà.

Info e dettagli https://www.teatrovittoria.it/