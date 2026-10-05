Su:ggestiva 2026, Musica pura per luoghi straordinari

Villa di Massenzio – Roma, dall’8 all’11 ottobre:, Marta Del Grandi, Mauro Ermanno Giovanardi, Mombao, Sarah Neufeld, PINDHAR, Dobrawa Czocher, Jozef Van Wissem, Jolly Mare e molti altri

Su:ggestiva torna lungo l’Appia Antica con quindici nuovi concerti, proseguendo il programma della settima edizione. Dall’8 all’11 ottobre, sarà la Villa di Massenzio ad ospitare le ultime quattro giornate di concerti e performance, con un programma che riunisce musicisti italiani e internazionali, tra ricerca contemporanea, elettronica, scrittura d’autore e sperimentazione.

Parte dei Progetti Speciali della Biennale MArteLive 2026, Su:ggestiva continua con gli appuntamenti musicali nell’area archeologica dell’Appia Antica, portando a Villa di Massenzio artisti e linguaggi differenti e mantenendo al centro il rapporto tra musica, spazio e ascolto.

Ad aprire la prima delle quattro giornate, giovedì 8 ottobre alle 19.00, è Ludo. Musicista, compositrice e violoncellista, sviluppa una ricerca che intreccia l’indie pop elettronico al jazz. Alle 19.30 si esibisce Gian Marco Ciampa, chitarrista e interprete del repertorio classico e contemporaneo. Alle 21.00 il violoncello di Dobrawa Czocher, una ricerca che mette in dialogo formazione classica e sensibilità contemporanea. Chiude la serata, alle 22.30, Jozef Van Wissem con una ricerca sospesa tra musica antica e minimalismo.

Venerdì 9 ottobre prende il via alle 19.20 con PINDHAR, progetto milanese di Cecilia Miradoli e Max Tarenzi, che rielabora il trip-hop e le atmosfere del suono di Bristol. Alle 21.55 è la volta di Neuf Voix, progetto del compositore e sound artist Elvio Seta, che combina composizione elettronica e strumentale. Alle 23.10 arriva Sarah Neufeld, violinista e compositrice canadese e membro degli Arcade Fire, con una ricerca che mette in relazione violino, minimalismo e musica contemporanea.

Sabato 10 ottobre la giornata si apre alle 19.00 con Cleo T., cantautrice e performer francese. Alle 20.00 il duo italiano Mombao porta sul palco un progetto che fonde elettronica, percussioni, canto e performance. Alle 21.15 Mauro Ermanno Giovanardi, voce storica dei La Crus, con un percorso solista che attraversa canzone d’autore, rock ed elettronica. A chiudere la serata, alle 22.30, è Jolly Mare, producer e musicista italiano che unisce elettronica, funk e disco cosmica. In questo live rilegge l’immaginario sonoro di Piero Umiliani con sensibilità contemporanea.

La giornata conclusiva, domenica 11 ottobre, inizia alle 20.00 con il Controvento Quartet. Alle 21.15 è la volta de l’Antidote, trio formato da Redi Hasa, Bijan Chemirani e Rami Khalifé, dove violoncello, percussioni e pianoforte mettono in relazione tradizioni musicali differenti. Alle 22.30 Marta Del Grandi chiude la settima edizione di Su:ggestiva 2026. Cantautrice e compositrice italiana, costruisce un art-pop personale che intreccia jazz, elettronica e arrangiamenti cinematici.

SU:ggestiva è una produzione ARTmosfera con la direzione artistica di Scuderie MArteLive, format ideato e diretto da Giuseppe Casa è parte dei Progetti Speciali della Biennale MArteLive 2026.

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