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Spazio Diamante, La denuncia

Redazione Roma
Redazione Roma
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Dal 10 al 12 aprile 2026 a Roma

Dal 10 al 12 aprile lo Spazio Diamante di Roma ospita La denuncia, spettacolo scritto e diretto da Ivan Cotroneo.

La denuncia affronta i temi del consenso, del rispetto, della manipolazione, del ricatto emotivo che possono nascondersi dietro un rapporto tra docente e discente. Un rapporto in cui in qualche modo la seduzione entra fatalmente, a volte in maniera innocente, come arma e strumento maieutico, come persuasione intellettuale. Altre volte, invece, prende le forme di una violenza, diventa abuso di potere.

Un testo teso, con un epilogo sorprendente. Una sfida dialettica e di visioni del mondo tra due donne in due età diverse della vita, che si rivelano, solo alla fine, più vicine di quanto si potrebbe immaginare.
Tratta un tema attuale, e da questo per me ovviamente deriva l’urgenza della scrittura e della messa in scena, e contemporaneamente si rifà a classici del teatro contemporaneo, come The Children’s Hour, in cui la discriminazione per orientamento sessuale è presente in forme sottili e inaspettate. Il tono è quello teso di un mistero da ricostruire, ma nella storia un twist trasforma li mistero quasi processuale in una dichiarazione d’amore.
Ivan Cotroneo

SPAZIO DIAMANTE
Via Prenestina, 230/B 00176 Roma RM
venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 17
Lo Spazio Diamante propone il Biglietto Flessibile: tre soluzioni per permettere a chiunque di venire a Teatro
Biglietto Supporter – € 19 – Biglietto Standard – € 15 – Biglietto Agevolato – €12
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