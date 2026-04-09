Libri Come – Festa del Libro e della Lettura, Emmanuel Carrère presenta Operazione Shylock di Philip Roth

In sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Domenica 19 aprile, alle ore 19.30

Domenica 19 aprile, alle ore 19.30, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Emmanuel Carrère sarà protagonista di una serata speciale dedicata a Philip Roth, in occasione dell’uscita per Adelphi Edizioni di Operazione Shylock.

Con la partecipazione del traduttore Ottavio Fatica e moderato da Rosa Polacco, l’appuntamento è a cura di Libri Come – Festa del Libro e della Lettura – Fondazione Musica per Roma insieme a Adelphi Edizioni. L’appuntamento gratuito, previo ritiro voucher online, rappresenta un’occasione unica per approfondire l’opera di Roth attraverso lo sguardo di uno dei più importanti autori contemporanei europei, in dialogo con una delle voci più autorevoli della traduzione italiana.

L’incontro è uno spin-off della rassegna Libri Come che prosegue durante l’anno il suo lavoro portando in Auditorium Parco della Musica i grandi protagonisti della letteratura internazionale alimentando il dialogo culturale con la città.

Operazione Shylock è uno dei romanzi più audaci e vertiginosi di Roth, pubblicato per la prima volta nel 1993 e vincitore del premio PEN/Faulkne. Una straordinaria combinazione di autobiografia, finzione e riflessione politica, in cui lo scrittore mette in scena un proprio doppio in un gioco narrativo spiazzante e provocatorio. Tra spy story e commedia nera, il libro affronta temi cruciali come l’identità, il rapporto con Israele, la memoria e il potere della narrazione.

Ad arricchire questa nuova edizione, uno scritto dello stesso Carrère, che ha definito il romanzo «un libro infernale, che non si riesce a smettere di leggere».

Operazione Shylock di Philip Roth

a cura di Libri Come – Festa del Libro e della Lettura e Adelphi

con Emmanuel Carrère e Ottavio Fatica, conduce Rosa Polacco.

Domenica 19 aprile, ore 19.30 – Sala Petrassi

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Ingresso gratuito previo ritiro voucher su www.auditorium.com o www.ticketone.com

dalle ore 11 del 10 aprile.