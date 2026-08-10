Castello in Musica torna al Castello di Thiene

Dall'8 al 13 settembre cinque concerti con giovani interpreti e artisti affermati, tra formazione e musica.

Dal 31 agosto al 13 settembre 2026 il Castello di Thiene torna a farsi luogo di formazione, incontro e ascolto con la dodicesima edizione della Masterclass di pianoforte e musica da camera tenuta dal Maestro Massimo Somenzi, pianista veneziano già direttore del Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto, che nel corso della sua carriera si è esibito in sedi come il Teatro alla Scala di Milano, il Musikverein di Vienna e il Bunka Kaikan di Tokyo. Le iscrizioni sono ancora aperte per pianisti e formazioni cameristiche. Dall’8 al 13 settembre il percorso didattico si apre al pubblico con la seconda edizione di Castello in Musica, cinque appuntamenti che alternano interpreti affermati, giovani musicisti e proposte dedicate alle famiglie.

Le prove pubbliche e le lezioni della masterclass

Le lezioni si tengono nella Sala del Camino in due periodi, dal 31 agosto al 3 settembre e dal 7 al 13 settembre. Al lavoro didattico si affianca la possibilità, per gli allievi, di esibirsi pubblicamente in preparazione di esami, audizioni o concorsi: tre appuntamenti di “Prove pubbliche”, il 3, 7 e 9 settembre alle 18.00, e il Concerto degli allievi della masterclass, venerdì 11 settembre alla stessa ora. Gli eventi sono ad ingresso su invito.Nata dalla collaborazione tra Ludus Musicae e il Castello di Thiene, la rassegna porta la musica nella storica dimora vicentina, mettendo in dialogo formazione, attività concertistica e valorizzazione del patrimonio architettonico.«Portare i concerti della mia Masterclass in un luogo come il Castello di Thiene è un privilegio raro», osserva il Maestro Somenzi, sottolineando come l’atmosfera della dimora arricchisca l’esperienza sia di chi suona sia di chi insegna.

Il programma di Castello in Musica: i concerti

Ad aprire il calendario di Castello in Musica, martedì 8 settembre alle 20.30, è un concerto per pianoforte di Daniele Martinelli, dedicato a Ludwig van Beethoven, Robert Schumann e Franz Schubert. Vincitore del Primo Premio al Premio Venezia del Teatro La Fenice e del Primo Premio al XVI Premio Nazionale delle Arti di Bolzano, Martinelli si è formato con Maria Grazia Bellocchio e prosegue attualmente gli studi al Conservatorio di Milano, dove si è già esibito in Sala Verdi.Un concerto per violino e pianoforte vede protagoniste, giovedì 10 settembre alle 20.30, la violinista Myriam Dal Don e la pianista Maria Grazia Bellocchio, con un programma dedicato a Beethoven, Schubert e Leoš Janáček. Per cinque anni primo violino solista de I Solisti Veneti, Dal Don si è esibita, tra le altre sedi, alla Carnegie Hall di New York e al Teatro Colón di Buenos Aires e insegna al Conservatorio di Padova. Bellocchio, allieva di Karl Engel, è docente di pianoforte al Conservatorio di Milano e collabora stabilmente con il Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli.Sabato 12 settembre alle 20.30 Vincenzo Paci al clarinetto, Giancarlo Di Vacri alla viola e Massimo Somenzi al pianoforte sono protagonisti di un concerto con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms e Dmitrij Šostakovič. Paci è primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia dal 1997 e ha collaborato, tra gli altri, con l’Orchestre National de France e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Di Vacri è stato prima parte solista de I Solisti Veneti dal 1998 al 2022 e insegna viola al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia.

Il weekend di chiusura: famiglie e “Emozioni al Castello”

La giornata di domenica 13 settembre propone due appuntamenti.Alle 17.30 Angela Graziani e il pianista Dario Falcone sono protagonisti di una narrazione con musica per pianoforte dedicata alle famiglie e ai bambini dai 6 anni, con L’Histoire de Babar, le petit éléphant di Francis Poulenc, su testo di Jean de Brunhoff, e I bambini musicisti di Erik Satie. Graziani lavora da anni nell’ambito della narrazione teatrale e dell’animazione alla lettura per bambini e ragazzi ed è presidente dell’Associazione Ullallà Teatro. Falcone, nato a Venezia nel 2000, si è diplomato con lode al Conservatorio “Benedetto Marcello” con Massimo Somenzi, si è perfezionato con Maria Grazia Bellocchio ed è finalista dell’International Piano Competition J.S. Bach in Memoriam Walter Blankenheim di Saarbrücken.Alle 20.30, la rassegna si chiude con un concerto offerto alla cittadinanza, a celebrazione della seconda edizione di Castello in Musica: “Emozioni al Castello”, per voce recitante e pianoforte, con Livio Gemmo Junior, autore dei testi e voce recitante, e Massimo Somenzi al pianoforte. Il programma comprende musiche di Edvard Grieg, Isaac Albéniz, Claude Debussy, Ottorino Respighi, Dmitrij Šostakovič, Alberto Ginastera e Takashi Yoshimatsu. L’appuntamento è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.Imprenditore, poeta e manager thienese, Gemmo Junior è alla guida dell’azienda di famiglia attiva nell’elettrotecnica di potenza. Scrive poesie e monologhi da oltre trent’anni, spesso recitati in pubblico con accompagnamento musicale al pianoforte, al violino o alla chitarra, ed è ideatore dei format POETRIP ed ENERGENCY. Ha aperto, tra le altre, le serate dedicate alle vincitrici del Premio Campiello Wanda Marasco e del Premio Strega Anna Foa.

Informazioni e iscrizioni

Biglietti per gli appuntamenti di Castello in Musica: www.castellodithiene.comInformazioni e iscrizioni alla masterclass: 339.8134559 — ludusmusicae@gmail.comwww.ludusmusicae.comLa rassegna è sostenuta da BCC Veneta, con il contributo della Città di Thiene e il sostegno di Brazzale S.p.A., Zuccato F.lli S.r.l. di Chiuppano (VI), Donaflor Thiene e Zanta pianoforti.