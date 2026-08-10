Vicenza

Castello in Musica torna al Castello di Thiene

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Dall'8 al 13 settembre cinque concerti con giovani interpreti e artisti affermati, tra formazione e musica.

Dal 31 agosto al 13 settembre 2026 il Castello di Thiene torna a farsi luogo di formazione, incontro e ascolto con la dodicesima edizione della Masterclass di pianoforte e musica da camera tenuta dal Maestro Massimo Somenzi, pianista veneziano già direttore del Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto, che nel corso della sua carriera si è esibito in sedi come il Teatro alla Scala di Milano, il Musikverein di Vienna e il Bunka Kaikan di Tokyo. Le iscrizioni sono ancora aperte per pianisti e formazioni cameristiche. Dall’8 al 13 settembre il percorso didattico si apre al pubblico con la seconda edizione di Castello in Musica, cinque appuntamenti che alternano interpreti affermati, giovani musicisti e proposte dedicate alle famiglie.

Contents

Le prove pubbliche e le lezioni della masterclass

Le lezioni si tengono nella Sala del Camino in due periodi, dal 31 agosto al 3 settembre e dal 7 al 13 settembre. Al lavoro didattico si affianca la possibilità, per gli allievi, di esibirsi pubblicamente in preparazione di esami, audizioni o concorsi: tre appuntamenti di “Prove pubbliche”, il 3, 7 e 9 settembre alle 18.00, e il Concerto degli allievi della masterclass, venerdì 11 settembre alla stessa ora. Gli eventi sono ad ingresso su invito.Nata dalla collaborazione tra Ludus Musicae e il Castello di Thiene, la rassegna porta la musica nella storica dimora vicentina, mettendo in dialogo formazione, attività concertistica e valorizzazione del patrimonio architettonico.«Portare i concerti della mia Masterclass in un luogo come il Castello di Thiene è un privilegio raro», osserva il Maestro Somenzi, sottolineando come l’atmosfera della dimora arricchisca l’esperienza sia di chi suona sia di chi insegna.Castello in Musica 2026 al Castello di Thiene

 

Il programma di Castello in Musica: i concerti

Ad aprire il calendario di Castello in Musica, martedì 8 settembre alle 20.30, è un concerto per pianoforte di Daniele Martinelli, dedicato a Ludwig van Beethoven, Robert Schumann e Franz Schubert. Vincitore del Primo Premio al Premio Venezia del Teatro La Fenice e del Primo Premio al XVI Premio Nazionale delle Arti di Bolzano, Martinelli si è formato con Maria Grazia Bellocchio e prosegue attualmente gli studi al Conservatorio di Milano, dove si è già esibito in Sala Verdi.Un concerto per violino e pianoforte vede protagoniste, giovedì 10 settembre alle 20.30, la violinista Myriam Dal Don e la pianista Maria Grazia Bellocchio, con un programma dedicato a Beethoven, Schubert e Leoš Janáček. Per cinque anni primo violino solista de I Solisti Veneti, Dal Don si è esibita, tra le altre sedi, alla Carnegie Hall di New York e al Teatro Colón di Buenos Aires e insegna al Conservatorio di Padova. Bellocchio, allieva di Karl Engel, è docente di pianoforte al Conservatorio di Milano e collabora stabilmente con il Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli.Sabato 12 settembre alle 20.30 Vincenzo Paci al clarinetto, Giancarlo Di Vacri alla viola e Massimo Somenzi al pianoforte sono protagonisti di un concerto con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms e Dmitrij Šostakovič. Paci è primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia dal 1997 e ha collaborato, tra gli altri, con l’Orchestre National de France e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Di Vacri è stato prima parte solista de I Solisti Veneti dal 1998 al 2022 e insegna viola al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia.Castello in Musica, Castello di Thiene, Massimo Somenzi, masterclass pianoforte, musica da camera, Ludus Musicae, concerti Thiene

 

Il weekend di chiusura: famiglie e “Emozioni al Castello”

La giornata di domenica 13 settembre propone due appuntamenti.Alle 17.30 Angela Graziani e il pianista Dario Falcone sono protagonisti di una narrazione con musica per pianoforte dedicata alle famiglie e ai bambini dai 6 anni, con L’Histoire de Babar, le petit éléphant di Francis Poulenc, su testo di Jean de Brunhoff, e I bambini musicisti di Erik Satie. Graziani lavora da anni nell’ambito della narrazione teatrale e dell’animazione alla lettura per bambini e ragazzi ed è presidente dell’Associazione Ullallà Teatro. Falcone, nato a Venezia nel 2000, si è diplomato con lode al Conservatorio “Benedetto Marcello” con Massimo Somenzi, si è perfezionato con Maria Grazia Bellocchio ed è finalista dell’International Piano Competition J.S. Bach in Memoriam Walter Blankenheim di Saarbrücken.Alle 20.30, la rassegna si chiude con un concerto offerto alla cittadinanza, a celebrazione della seconda edizione di Castello in Musica: “Emozioni al Castello”, per voce recitante e pianoforte, con Livio Gemmo Junior, autore dei testi e voce recitante, e Massimo Somenzi al pianoforte. Il programma comprende musiche di Edvard Grieg, Isaac Albéniz, Claude Debussy, Ottorino Respighi, Dmitrij Šostakovič, Alberto Ginastera e Takashi Yoshimatsu. L’appuntamento è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.Imprenditore, poeta e manager thienese, Gemmo Junior è alla guida dell’azienda di famiglia attiva nell’elettrotecnica di potenza. Scrive poesie e monologhi da oltre trent’anni, spesso recitati in pubblico con accompagnamento musicale al pianoforte, al violino o alla chitarra, ed è ideatore dei format POETRIP ed ENERGENCY. Ha aperto, tra le altre, le serate dedicate alle vincitrici del Premio Campiello Wanda Marasco e del Premio Strega Anna Foa.

Informazioni e iscrizioni

Biglietti per gli appuntamenti di Castello in Musica: www.castellodithiene.comInformazioni e iscrizioni alla masterclass: 339.8134559 — ludusmusicae@gmail.comwww.ludusmusicae.comLa rassegna è sostenuta da BCC Veneta, con il contributo della Città di Thiene e il sostegno di Brazzale S.p.A., Zuccato F.lli S.r.l. di Chiuppano (VI), Donaflor Thiene e Zanta pianoforti.

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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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