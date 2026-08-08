“Armonie d’arte”, Borgia borgo espanso

Le donne dell’opera raccontate attraverso voce e musica in un percorso denso di passioni, sentimenti e vicende umane che da secoli abitano il teatro musicale

Nel cuore del centro storico di Borgia la lirica diventa racconto. Non soltanto una sequenza di arie e melodie celebri, ma un percorso dentro passioni, sentimenti e vicende umane che da secoli abitano il teatro musicale.

È questa la prospettiva di “Storie di cuore di Donne di Lirica”, i due appuntamenti musicali ospitati a Palazzo Mazza nell’ambito di “Borgia Borgo Espanso” , progetto speciale inserito nel cartellone di Armonie d’Arte Festival XXVI edizione, il cui senso e obiettivi si sostanziano nel contribuire alla vitalità di un centro storico rappresentativo di tanti altri paesi della Calabria, con i suoi luoghi di valore, le sue tradizioni, le sue specificità gastronomiche, le sue realtà artistiche, con una visione “espansa”, nell’intento di connettersi con il più globale mondo contemporaneo, attraverso un’offerta interdisciplinare nel segno delle armonie artistiche in grado di auspicare armonie sociali.

Due serate dedicate alle protagoniste femminili dell’Opera, come sottolinea il fondatore e direttore artistico Chiara Giordano: «figure che nella scrittura dei grandi compositori hanno spesso rappresentato il punto d’incontro tra fragilità e forza, desiderio e sacrificio, libertà e destino, diventandone icone».

L’idea per questi due spettacoli è quella di restituire alla musica anche la sua dimensione narrativa: le storie dei personaggi vengono avvicinate al pubblico attraverso il canto e il racconto, con un coinvolgimento diretto della platea affidato anche a un momento più leggero e di piacevole condivisione.

Sul palco dell’ 8 agosto alle ore 22.00 le belle e talentuose presenze, già con considerevole e qualificata esperienza, dei soprano Valentina Dell’Aversana e Marika Frankino, che restituiscono tutto il senso di una serata dedicata al femminile, con il supporto non secondario del tenore Moreno Montalto e del pianista Eugenio Aiello. Peraltro Dell’Aversana è anche autrice di “Una Carmen sui generis”, volume dedicato alle possibilità interpretative e alla complessità del personaggio di Carmen, uno dei ruoli più affascinanti del repertorio lirico.

Grande attesa per il secondo appuntamento, in programma il 17 agosto ore 22.00, che proporrà invece un presenza di calibro internazionale quale il tenore Leonardo Caimi, artista calabrese tra i più affermati della scena contemporanea, con una carriera costruita sui palcoscenici più prestigiosi, in importanti produzioni dei principali teatri e festival. La sua presenza a Borgia rappresenta un’occasione preziosa per ascoltare un interprete dalla forte personalità artistica, capace di unire qualità vocale, intensità espressiva e autentica vocazione teatrale. A duettare con Caimi, fondamentale per il senso del concerto, il soprano Laura Esposito, voce puntuale e gradevolissima, per un repertorio che toccherá le pagine più amate del repertorio lirico.

La scelta di Palazzo Mazza come luogo dei concerti contribuisce a creare un rapporto diretto tra spazio e ascolto: una dimensione raccolta nella quale la voce lirica può recuperare il suo carattere più intimo, quello del racconto affidato all’emozione prima ancora che alla spettacolarità.

Ma Borgia Borgo Espanso è un percorso che, fino al 22 agosto, propone anche performance urbane, visite narrative ed esperienze artistiche diffuse nel territorio.

Maggior dettagli sul sito www.armoniedarte.com

Per gli spettacoli a Palazzo Mazza, 8 e 17 agosto, ore 22. Ingresso 5 euro. Per tutte le attività, info: 329 072 4473.