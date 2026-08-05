CucuFestival 2026: teatro di strada a Roana

Dal 27 al 30 agosto il CucuFestival torna a Roana con sedici spettacoli di teatro di strada e circo contemporaneo da Italia, Francia, Togo e Argentina.

Torna dal 27 al 30 agosto 2026 il CucuFestival, che raggiunge la sua sedicesima edizione, promossa e coordinata dal Comune di Roana e organizzata da Carichi Sospesi Aps, con la direzione artistica di Marco Caldiron e la collaborazione delle Pro Loco del territorio cimbro.

Per quattro giorni le piazze, i parchi e i boschi di Roana e delle sue frazioni, nel cuore dell’Altopiano dei Sette Comuni in provincia di Vicenza, ospitano sedici spettacoli di teatro di strada e circo contemporaneo, con artisti provenienti da Italia, Francia, Togo e Argentina, tra acrobatica aerea, palo cinese, trampoli, musica dal vivo e clownerie. Gli appuntamenti si distribuiscono tra mattina, pomeriggio e sera a Cesuna, Canove, Camporovere, Mezzaselva, Roana e Tresché Conca, coinvolgendo piazze, parchi, boschi e spazi coperti.

Circo contemporaneo tra aria e terra

Il corpo si fa strumento di ricerca e di racconto in diversi spettacoli della rassegna. Dalla Francia arriva Cie ZeC con La 8ème Balle, dove giocoleria, acrobatica di coppia e musica dal vivo si intrecciano nel gioco di equilibri e rimbalzi di un trio in scena (Roana – Piazza Santa Giustina, sabato 29 agosto, ore 20.30).

A Mezzaselva, la formazione italo-francese Circo Zoé firma RizomArt per SelvArt, il percorso di installazioni d’arte nei boschi di Mezzaselva: una performance itinerante site specific che unisce arte visiva, sonorità elettroniche e strumentali e improvvisazioni acrobatiche in dialogo con il paesaggio (Mezzaselva – SelvArt, sabato 29 agosto, ore 10.30 e 11.30, prenotazione obbligatoria gratuita, per garantire una migliore fruizione del percorso).

Su un registro più intimo si muovono le due coppie femminili del programma. La Compagnia Duo Bau, con Doppie Punte, mette in scena due artiste unite da un’unica treccia di capelli per esplorare, tra comico e riflessivo, la complessità dei legami umani (Tresché Conca – Fonte degli Elfi, domenica 30 agosto, ore 18.45). Le artiste del Duo Edere, incontratesi all’Accademia Cirko Vertigo, scelgono l’acrobatica aerea di Rampicantae per raccontare le dinamiche delle relazioni femminili (Roana – Laghetto, sabato 29 agosto, ore 17.50; Tresché Conca – Fonte degli Elfi, domenica 30 agosto, ore 17.50).

Clownerie, mimo e festa collettiva

C’è chi fa ridere giocando con l’assurdo e chi lo fa mettendo in scena sé stesso. Circo Paccö, duo formato da Alessandro Galletti e Francesco Garuti, diplomati alla Performing Art University di Torino, propone 100% Paccottiglia, spettacolo clownesco in cui due “cialtroni” si contendono la scena tra pop-corn, magia comica e giocoleria eccentrica (Roana – Laghetto, sabato 29 agosto, ore 18.30; Tresché Conca – Fonte degli Elfi, domenica 30 agosto, ore 17.00).

La clown argentina di Manshula Circo organizza da sola la propria festa di compleanno in Parranda, anniversario di una pagliaccia, tra palloncini, torta e hula hoop, in un intreccio di commedia fisica, abilità circensi e interazione con il pubblico (Cesuna – Parco delle Leggende, giovedì 27 agosto, ore 17.00).

Sul versante del mimo, Enrico Mazza, diplomato in teatro fisico a Torino, presenta il one mime show From a Suitcase, dove anche gli oggetti più comuni cambiano natura e diventano gioco (Camporovere – “Campetto”, venerdì 28 agosto, ore 11.00; Canove – Palazzetto Polifunzionale, venerdì 28 agosto, ore 17.40).

Fabio Saccomani, in arte Mastro Bolla, porta invece al festival la Grande Festa delle Bolle di Sapone, uno spettacolo pensato per riunire il pubblico in piazza sul modello delle feste paesane, tra bolle giganti e un finale corale che coinvolge gli spettatori (Roana – Laghetto, sabato 29 agosto, ore 17.00).

Voci dal mondo al CucuFestival

Il festival guarda anche oltre i confini europei. Dal Togo Afuma, gruppo di danza e canti tradizionali, porta in scena Edukikan (Con cuore valoroso): trampoli, percussioni e danze tribali in un linguaggio che collega gli artisti alla terra e agli antenati (Cesuna – Parco delle Leggende, giovedì 27 agosto, ore 17.50; Canove, venerdì 28 agosto, ore 18.40).

Dall’Argentina, la manoAmano Circus Company dà vita a NOSO3, spettacolo onirico in cui i personaggi si muovono come marionette umane, mentre gli oggetti sfuggono alla gravità e i corpi, in quota, la sfidano (Cesuna – Parco delle Leggende, giovedì 27 agosto, ore 18.40; Canove, Palazzetto, venerdì 28 agosto, ore 17.00).

CucuFestival 2026: informazioni

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Gli spettacoli sono garantiti anche in caso di pioggia.

Ufficio IAT Roana

tel. 0424-694361

chalet@comune.roana.vi.it

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