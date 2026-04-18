Premio Brunelli: i finalisti e la finale al Teatro Olimpico

Domenica 19 aprile alle 20.30 al Teatro Olimpico di Vicenza la finale del XV Premio Brunelli delle Settimane Musicali

Sono Guido Orso Coppin, Paolo Ehrenheim e Ruben Xhaferi i tre pianisti selezionati dalla giuria del XV Concorso Pianistico Nazionale – Premio Lamberto Brunelli per la finale di domenica 19 aprile alle ore 20.30 al Teatro Olimpico di Vicenza, nell’ambito delle XXXV Settimane Musicali al Teatro Olimpico.

Il programma: Beethoven per tre pianisti

Ad attenderli sul palcoscenico del teatro palladiano sarà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta da Riccardo Lucadello: ciascuno dei tre finalisti eseguirà un Concerto per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven.

Paolo Ehrenheim affronterà il Concerto n. 5 op. 73 (“Imperatore”), mentre Guido Orso Coppin e Ruben Xhaferi si cimenteranno entrambi nel Concerto n. 2 op. 19 — una scelta che consentirà alla giuria un confronto diretto tra due interpretazioni dello stesso lavoro.

La semifinale del concorso, svoltasi venerdì 17 aprile al Teatro San Marco, ha visto i candidati impegnati in un programma che comprendeva, oltre a pagine di repertorio, due brani d’obbligo: Ein Altes Albumblatt di Silvio Omizzolo e Studio sulla compressione (2025) di Mariano Russo, opera commissionata dal Festival all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nel corso della prova è stata inoltre assegnata una borsa di studio di € 500,00, offerta dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi, a Chiara Bleve per la migliore esecuzione di Ein Altes Albumblatt di Silvio Omizzolo; alla pianista è stata inoltre conferita una menzione speciale della giuria.

L’esito della semifinale e il riconoscimento a Chiara Bleve

A valutare i finalisti è la giuria presieduta da Andrea Lucchesini, composta da Maria Grazia Bellocchio, Filippo Gorini, Marco Tezza e Orazio Sciortino.

«Abbiamo passato una giornata bellissima ascoltando musica stupenda, suonata da giovani di grande talento, già affermatisi in altre competizioni. – racconta Andrea Lucchesini, presidente di giuria – I tre finalisti che domenica sera suoneranno i Concerti di Beethoven sono la dimostrazione che il livello medio dei pianisti italiani è oggi altissimo: la scuola italiana si fa valere in tutto il mondo, anche nei concorsi internazionali. Una forza comunicativa e una preparazione tecnica di livello davvero straordinario.»

Premi e opportunità per i giovani pianisti

Al primo classificato andranno una borsa di studio di € 1.500,00, messa a disposizione dalla famiglia Brunelli, e un calendario di concerti presso alcune tra le principali realtà musicali italiane: le Settimane Musicali al Teatro Olimpico 2027 (Progetto Giovani), gli Amici della Musica di Firenze (Fortissimissimo), Asolo Musica (Musica nei Musei, chiostro Santa Caterina di Treviso), gli Amici della Musica di Padova (Domenica in Musica, Sala dei Giganti) e la *Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e Torino. Al secondo classificato andrà una borsa di studio di € 700 offerta dalla Fondazione Roi che ha assegnato ulteriori 300 € terzo classificato. Ad entrambi saranno assegnati un attestato di partecipazione e un concerto offerto dal Conservatorio Arrigo Pedrollo nell’ambito della rassegna I martedì al Conservatorio.

Per tutti e tre i finalisti sono inoltre previsti un concerto offerto da Bösendorfer nell’ambito di Cremona Musica, due concerti offerti da Yamaha nell’ambito di Musica Riva e una masterclass di pianoforte in occasione del Musica Riva Festival 2026, offerta da Yamaha.

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico

Il XV Premio Lamberto Brunelli è realizzato dalle Settimane Musicali al Teatro Olimpico in co-organizzazione con il Comune di Vicenza e in coproduzione con il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza. Il Premio gode del patrocinio della Regione del Veneto e il contributo del Ministero della Cultura.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno scelto di sostenere il Premio Lamberto Brunelli, contribuendo a rinnovarne nel tempo la missione, attraverso la campagna di crowdfunding che da qualche anno accompagna il Premio con un numero crescente di donatori. Infodati – Innovative Bridge, main sponsor del Premio, condivide questa visione insieme a Yamaha e Bösendorfer, partner del Concorso.

Per informazioni e biglietteria

Settimane Musicali al Teatro Olimpico

(+39) 375 5190357

eventi@settimanemusicali.eu

www.settimanemusicali.eu