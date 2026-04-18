Rovigo

Aterballetto a Rovigo: successo per Musikè

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Musikè Aterballetto Rovigo

Quattro coreografie per una serata accolta da applausi e ovazioni

Grande successo, con gli applausi prolungati di un pubblico attento e partecipe: mercoledì 15 aprile il Teatro Sociale di Rovigo ha accolto il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto per un nuovo appuntamento di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il programma ha presentato quattro coreografie firmate da autori di riferimento della scena internazionale, in un percorso capace di alternare energia, introspezione e tensione emotiva.

Contents

Rhapsody in Blue: energia e immaginazione

In apertura di serata Aterballetto ha proposto Rhapsody in Blue di Iratxe Ansa e Igor Bacovich, una creazione costruita sul blues di Bessie Jones e sulla celebre musica di George Gershwin. La partitura coreografica, potente e frizzante, si è tradotta in una sorta di foresta immaginifica in cui i corpi reagivano a impulsi sempre nuovi, sullo sfondo di una grande luna tonda.

An Echo, A Wave: il Mediterraneo come metafora

Con An Echo, A Wave il coreografo Philippe Kratz porta in scena un passo a due in cui il Mediterraneo diventa metafora dell’eternità e della fragile presenza umana: una distesa di storie, incontri e separazioni. I due danzatori, avvolti in una veste dorata, hanno evocato il moto perpetuo delle onde, in un dialogo fatto di vicinanza e distanza, ascolto e abbandono.

Reconciliatio: sollevare il velo

In Reconciliatio Angelin Preljocaj sviluppa una riflessione ispirata non a una lettura letterale dell’Apocalisse, ma al suo senso etimologico più profondo: “sollevare il velo”, per portare alla luce ciò che è sottratto allo sguardo. Le due protagoniste della coreografia, danzando all’unisono sulle note della Sonata “Al chiaro di luna” di Beethoven, hanno fatto emergere le paure e le speranze che attraversano le relazioni umane.

Solo Echo: Crystal Pite e il tema della perdita

In chiusura, Solo Echo di Crystal Pite, ispirata alla poesia Lines for Winter di Mark Strand, sulla musica delle Sonate per violoncello e pianoforte di Brahms (nella splendida interpretazione di Yo-Yo Ma e di Emanuel Ax). La danza di Aterballetto ha evocato l’inverno affidando al corpo il compito di raccontare il tema della perdita: un finale di rara potenza, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo gesto, prima degli applausi scroscianti.

Il prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento con la danza di Musikè è in programma sabato 23 maggio al Teatro Verdi di Padova con Rave Lucid della compagnia francese Mazelfreten (unica data in Veneto): un omaggio all’electro-dance e alle danze urbane, firmato dal duo di coreografi Brandon Masele e Laura Defretin.

Musikè è un progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione artistica Alessandro Zattarin

Organizzazione Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo IMARTS – International Music and Arts

Comunicazione Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

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ByGiuseppe Bettiol
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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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