Vicenza

CucuFestival 2026 inaugura al Parco delle Leggende di cesuna

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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CucuFestival 2026

Giovedì 27 agosto il CucuFestival apre la sedicesima edizione al Parco delle Leggende di Cesuna, sull'Altopiano dei Sette Comuni.

Il CucuFestival apre giovedì 27 agosto 2026 la sua sedicesima edizione al Parco delle Leggende di Cesuna, frazione di Roana (Vicenza), sull’Altopiano dei Sette Comuni. Tre spettacoli si susseguono fra le 17 e le 19.10: la clownerie dell’argentina Manshula Circo, i trampolieri togolesi di Afuma e il palo cinese della manoAmano Circus Company, anch’essa argentina. L’ingresso è gratuito.

Contents

CucuFestival 2026: Manshula Circo apre il pomeriggio a Cesuna

Apre il programma, alle 17.00, Manshula Circo con Parranda, anniversario di una pagliaccia. Fondata nel 2018 dalla clown argentina María José Ferronato, la compagnia mette in scena una festa di compleanno che la protagonista organizza da sola e nella quale nulla va come previsto: palloncini che volano e tornano indietro, una torta, un hula hoop fuori controllo. Lo spettacolo alterna commedia fisica e abilità circensi, con un continuo richiamo al pubblico, chiamato a partecipare alla festa.Manshula Circo CucuFestival 2026

Afuma, i trampolieri togolesi tra tradizione e circo contemporaneo

Alle 17.50 è la volta di Afuma, gruppo togolese di trampolieri e percussionisti il cui nucleo originario riunisce Lucra, Blaizo e Orara, artisti provenienti dalla regione dei Plateaux, culla della tradizione dei trampoli. Formati dai maestri della famiglia Ayena e in seguito scelti da Simon Laté Lawson, noto con il nome d’arte Amlima, per completare l’apprendistato nella sua compagnia, i tre fondatori hanno adattato questa pratica al linguaggio del circo contemporaneo e aperto una propria scuola in Togo, sostenuta anche attraverso le tournée internazionali. Al gruppo si sono poi aggiunti altri giovani trampolieri e il cantante e percussionista You. La pratica è una specialità della regione di Atakpamé, dove cresce il legno flessibile e resistente con cui si costruiscono trampoli alti fino a cinque metri. Il nome della compagnia richiama una felce che cresce aggrappata a quel legno senza mai cadere, simbolo del trampoliere sospeso in aria. Afuma si è esibita alle Eurockéennes di Belfort e al Paléo Festival di Nyon, oltre ad aver partecipato a Cirkafrika del Cirque Phénix, andato in scena a Parigi. In Edukikan (Con cuore valoroso) danze tradizionali, percussioni e figure sui trampoli si alternano, fino all’acrobata che si tiene in equilibrio su una scala sorretta in orizzontale da due trampolieri.Nosos 3 Cucufestival

manoAmano Circus Company e il palo cinese di NOSO3

Chiude il pomeriggio, alle 18.40, la manoAmano Circus Company con NOSO3, costruito sul palo cinese. I personaggi si muovono come marionette umane in un mondo onirico nel quale gli oggetti sfuggono alla gravità e i corpi, in quota, la sfidano. Durante lo spettacolo prende forma anche un essere misterioso, accolto dalle risate del pubblico. La compagnia argentina, come si descrive nelle note di regia, «non vola, sa che non lo farà mai, ma continua a provarci lo stesso».

CucuFestival 2026, quattro giorni tra le sei frazioni di Roana

L’apertura di Cesuna dà avvio a quattro giorni di teatro di strada e circo contemporaneo che il CucuFestival distribuisce, fino a domenica 30 agosto, tra le sei frazioni di Roana: sedici spettacoli in tutto, con compagnie da Italia, Francia, Togo e Argentina, tutti a ingresso gratuito. La rassegna è promossa e coordinata dal Comune di Roana e organizzata da Carichi Sospesi Aps, con la direzione artistica di Marco Caldiron e la collaborazione delle Pro Loco del territorio cimbro.

Informazioni

Ingresso libero e gratuito.
In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno al Palaciclamino di Cesuna.

 

Ufficio IAT Roana
tel. 0424-694361
chalet@comune.roana.vi.it
www.comune.roana.vi.it

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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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