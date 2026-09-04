La Luna nel Pozzo: gran finale a Caorle

Sabato 5 e domenica 6 settembre, La Luna nel Pozzo chiude a Caorle con tre nuove prime nazionali e la giornata conclusiva del festival.

Sabato 5 settembre tre nuove prime nazionali con Barbara Probst, Magdaclan Circo e Will Street. Domenica 6 settembre la giornata conclusiva riunisce alcuni degli spettacoli protagonisti dell’edizione 2026

Il fine settimana de La Luna nel Pozzo, XXXI edizione del Festival Internazionale del Teatro Urbano di Caorle (VE), si apre sabato 5 settembre con tre nuove prime nazionali nelle piazze del centro storico. Domenica 6 settembre la giornata conclusiva riunisce alcuni degli artisti e degli spettacoli che hanno scandito l’edizione 2026.

Vasche ribelli, ruota tedesca e il gran finale de La Luna nel Pozzo

Sul Rio Terrà (fronte Bafile), alle 20.30 e alle 22.30, debutta in prima nazionale Bath-Flop della francese Barbara Probst. Con un occhio al mondo della pubblicità, lo spettacolo immerge il pubblico nella sorprendente presentazione di una vasca da bagno di lusso: un’esperienza clownesca che si fa critica al mercantilismo e all’iperconsumo, con una scrupolosa commerciale alle prese con una vasca ribelle.

In Campo Oriondi, alle 22.40 e a mezzanotte, l’italiana Magdaclan Circo presenta in prima nazionale Vortex, un viaggio sulla ruota tedesca in cui due performer attraversano un vortice di emozioni tra gravità, portés acrobatici e traiettorie geometriche.

In Piazza Papa Giovanni XXIII, alle 21.00 e alle 22.30, debutta in prima nazionale Paris en Fête del francese Will Street. Artista multidisciplinare che dal 2012 si esibisce in oltre trenta Paesi, Will Street unisce mimo, breakdance, acrobatica e teatro e, con la sua valigia e il suo “magic sampler”, trasforma la strada in un teatro a cielo aperto.

Circo acrobatico, musica inclusiva e nuovi spettacoli nel programma di sabato

Il programma di sabato prende il via alle 18.30 in Piazza Matteotti con Kostüm del Trio Les Triphasés | Compagnie Gène et Tics (Francia/Belgio), spettacolo di circo acrobatico tra bascula ungherese, portés acrobatici e magia. Alle 19.00, il Portico di Piazza Vescovado ospita One Eat One con Live Music, la prima band di musica dance ed elettronica al mondo composta da musicisti con e senza disabilità; alla stessa ora, in Campo Oriondi, Rašid Nikolić ripropone il talk Dalla strada al cuore: viaggio tra cultura romanì e arte di strada.

In Piazza Vescovado, alle 21.50 e alle 23.10, Adriano Cangemi presenta Nagual, mosso dal vento, creazione di trapezio e danza contemporanea sulla forza e la fragilità della natura. In Campo Oriondi, alle 21.00, la Cía Pau Palaus (Spagna) mette in scena Embolic, creazione gestuale senza parole. In Campo Negroni, alle 20.30 e alle 22.10, Anima Company (Argentina) presenta The Simon Show, spettacolo di marionette a filo ambientato in un vecchio circo abbandonato. In Piazzetta Marchesan, alle 21.20 e alle 22.45, Fabio Saccomani | Mastro Bolla propone la Grande Festa delle Bolle di Sapone, appuntamento dedicato al divertimento collettivo e al senso di comunità.

Tornano in piazza gli spettacoli delle giornate precedenti

Proseguono inoltre gli spettacoli e le attività già presentati nei giorni precedenti: EH?! della Cía Flying Pikmis (Piazza Matteotti, ore 21.15), Dance of the Flying Fire di Flare Performance (Piazzetta Marchesan, ore 22.10 e 23.30), Street Sale dei Los Colga-Dos (Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21.50 e 23.20), Nautilus – Coro di teatri in miniatura del Collettivo Lambe Lambe (Portico di Piazza Vescovado, dalle 20.30 alle 23.30) e The Gipsy Marionettist di Rašid Nikolić (Campo Negroni, ore 21.20 e 23.00). In Piazza Vescovado, dalle 20.30, prosegue anche Tatuaggi temporanei di Diana Kvietkauskaite. Sul Rio Terrà Bafile è inoltre presente da giovedì a domenica Marco Rodomonti – Ritrattista.

Domenica 6 settembre, il gran finale de La Luna nel Pozzo

Domenica 6 settembre, ultima giornata del festival, riporta nelle piazze di Caorle alcuni dei protagonisti del fine settimana. In Piazza Papa Giovanni XXIII, Will Street torna con Paris en Fête alle 18.00, alle 21.00 e alle 22.00; nello stesso luogo, alle 18.50, torna Magdaclan Circo con Vortex, che replica alle 22.30 in Campo Oriondi. Sul Rio Terrà (fronte Bafile), alle 18.00 e alle 21.20, Barbara Probst ripropone Bath-Flop.

Completano il programma Nagual, mosso dal vento di Adriano Cangemi (ore 21.50 e 23.00, Piazza Vescovado), Kostüm del Trio Les Triphasés | Compagnie Gène et Tics (ore 18.50, Piazza Matteotti), The Simon Show di Anima Company (ore 18.00 e 20.30, Campo Negroni), Embolic della Cía Pau Palaus (ore 21.00, Campo Oriondi), la Grande Festa delle Bolle di Sapone di Fabio Saccomani | Mastro Bolla (ore 20.30 e 22.00, Piazza Matteotti) e, con traduzione LIS, The Gipsy Marionettist di Rašid Nikolić (ore 18.50 e 21.20, Campo Negroni). In Piazza Vescovado, dalle 18.00, prosegue anche Tatuaggi temporanei di Diana Kvietkauskaite.

Il programma completo de La Luna nel Pozzo e gli enti promotori

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito.

In caso di maltempo, gli appuntamenti si svolgeranno regolarmente al Palaexpomar Caorle, in via Aldo Moro 21.

Il programma completo, con orari e luoghi di ogni spettacolo, è disponibile sul sito https://lalunanelpozzofestival.it.

La manifestazione è promossa dall’Amministrazione Comunale di Caorle, con il patrocinio della Regione del Veneto, e organizzata da Carichi Sospesi APS di Padova, in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale e in partnership con United for Busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada.

Il Festival gode dei contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo – FNSV del Ministero della Cultura. Il programma è realizzato con il supporto dell’Institut Ramon Llull ed è sostenuto in parte da un contributo di Acción Cultural Española (AC/E).

Informazioni

Per informazioni

IAT Caorle 0421 81085

carichisospesi@gmail.com