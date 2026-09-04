“Verdi Off” a breve entra nel vivo

Il debutto a Parma è affidato come da tradizione alla Verdi Street Parade che per la sua undicesima edizione prende il titolo di Va, pensiero: appuntamento sabato 19 settembre, dalle 18 con la parata che dal Teatro Regio proseguirà lungo via Mazzini e via D’Azeglio

Verdi Off entra nel suo nuovo decennio e scalda i motori del Festival Verdi anticipandone il debutto con un fitto calendario di appuntamenti e progetti gratuiti che portano la musica di Verdi fuori dai teatri, incontro al pubblico, nelle strade, nelle piazze e nei quartieri. Un festival diffuso che intreccia musica, teatro e danza per un pubblico ampio e trasversale, con attenzione a chi vive situazioni di fragilità, nelle periferie o in luoghi di cura e di detenzione.

Il debutto di Verdi Off a Parma è affidato come da tradizione alla Verdi Street Parade che per la sua undicesima edizione prende il titolo di Va, pensiero: appuntamento sabato 19 settembre, dalle 18.00, con la parata che dal Teatro Regio proseguirà lungo via Mazzini e via D’Azeglio. Centinaia di artisti, ensemble corali, bande, danzatori, acrobati e associazioni del CVS Emilia daranno vita a uno spettacolo diffuso, con un corteo dedicato quest’anno al tema Mondi lontani e alle opere del cartellone del Festival. Sfilano anche gli istituti scolastici del territorio e i Centri Giovani del Comune di Parma, insieme a Giocampus, che festeggia i suoi 25 anni con un’installazione realizzata dai ragazzi del campus estivo a cura di Imaginarium Estivo.

Da sabato 19 settembre al 25 ottobre, Piazzale Picelli è la casa del Verdi Circus, con quattro spettacoli che intrecciano circo contemporaneo e musica verdiana. Si apre sabato 19 e domenica 20 settembre, ore 21.00, con Gustavo La Vita, di e con Andrea Farnetani, clown virtuoso che gioca con la gravità della vita e trasforma l’errore in risata. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, ore 21.00, è la volta di La vertigine del desiderio, primo assolo firmato da Giacomo Costantini dopo venticinque anni di ricerca nel circo contemporaneo, prodotto da SIC – Stabile di Innovazione Circense. Nei primi due weekend di ottobre, alle ore 21.00, torna Il cigno di Busseto e il pavone indiano, varietà circense su arie verdiane, commissionato in prima assoluta dal Festival Verdi nel 2019. Il Verdi Circus si chiude domenica 25 ottobre, ore 16.00, con Milo e Maya, spettacolo di teatro sensoriale e partecipativo per i più piccoli di Scarlattine Teatro e Campsirago Residenza.

Sabato 26 settembre dalle 15.00, lo spirito festoso del festival abbraccerà il Quartiere SPIP con la Verdi SPIP Parade: musica, teatro, giocoleria e spettacoli a ingresso libero coinvolgono oltre 50 artisti nel cuore industriale della città, tra le aziende che aprono le porte al pubblico grazie al progetto Imprese Aperte, ideato da Unione Parmense degli Industriali con “Parma, io ci sto!”. Realizzata dal Teatro Regio di Parma con il Comune di Parma e il Comitato SPIP, la parata ha ottenuto la menzione speciale al Premio Cultura+Impresa fra 123 progetti da 14 regioni italiane.

La XI edizione segna una svolta nella storia del progetto: Verdi Off, riconosciuto come uno dei modelli più innovativi di coinvolgimento della comunità attraverso la musica, le arti e la partecipazione civica, avvia un percorso triennale negli Stati Uniti, per gli anni 2026-2028, grazie alla partnership con la Italy-America Chamber of Commerce West. Il primo capitolo sarà l’Italian Excellence Gala & Awards, in programma a Los Angeles il 15 novembre, dove Verdi Off assumerà il ruolo di Presenting Partner: l’inizio di una collaborazione destinata a crescere negli anni, fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028, quando la città sarà tra i principali palcoscenici del mondo su temi come inclusione, accessibilità, partecipazione civica e dialogo interculturale.

Il 2026 vedrà anche l’inizio di una nuova collaborazione nazionale: sabato 10 ottobre, alle 20.30, Verdi Off debutta per la prima volta a Genova, nel Chiostro del Museo di Sant’Agostino, con Verdi After Dark, un dj set a cura dell’Associazione Rapsody che rilegge e trasforma le melodie verdiane in un’esperienza elettronica contemporanea, con SempreVerdi Festival. La tappa ligure si aggiunge a quella nazionale al BAM di Milano del 2025, rafforzando il sempre maggiore interesse verso il modello proposto da Verdi Off.

In attesa degli appuntamenti fuori sede, a scandire le giornate di festival a Parma sarà uno degli appuntamenti più iconici del Verdi Off: con il Cucù Verdiano, ogni giorno puntuale alle 13.00, dal 19 settembre al 25 ottobre dai Fornici del Teatro Regio, un’aria verdiana sarà interpretata dagli allievi di Canto del Conservatorio Arrigo Boito con il coordinamento musicale di Donatella Saccardi; l’appuntamento si ripete a La Rocca di Parma (sabato 17 e 24 ottobre, ore 12.00) e a Fidenza, al KM90 (sabato 26 settembre, 3, 10, 17 e 24 ottobre, ore 13.00).

Con Verdi Sotto Casa la musica arriva nei quartieri e nei luoghi di maggiore fragilità sociale: domenica 20 settembre e domenica 11 ottobre, ore 9.30, A Spasso con Verdi propone due camminate nel Quartiere San Leonardo con Urban Trail Parma; domenica 20 settembre, ore 11.00, il Concerto Verdiano risuona in via Pozzuolo del Friuli e in viale Vittoria, mentre martedì 22 settembre un concerto riservato intratterrà gli ospiti della Casa Accoglienza Sicuri. Sempre domenica 20 settembre, ore 11.00, in Piazza Caduti di Superga, Verdi a Passo di Danza sorprenderà i passanti con SamarDanza.

Verdi Off raggiungerà diversi quartieri della città di Parma: a Borgo Goldoni, Verdi Rivisited propone due appuntamenti per i più giovani: venerdì 25 settembre il dj set di Benedetta Buffy Cattani, sabato 10 ottobre il concerto degli Three Shades Trio. A Borgo Santa Brigida, giovani artisti si alternano ogni venerdì sera alle 21.30: i Caledune il 2 ottobre, Stereorama il 9 ottobre, Ooopopoiooo il 16 ottobre, Così lontani così vicini con Antonio Benassi il 23 ottobre. Verdi Sacropropone due concerti in San Giovanni Evangelista: sabato 26 settembre, ore 16.00, Variations Serieuses con l’organista Pascal Marsault, e sabato 17 ottobre, ore 21.00, il Requiem di Maurice Duruflé, entrambi a cura dell’Accademia Organistica di Parma.

E ancora tanti appuntamenti, fra nuove proposte e iniziative amate dal pubblico: a Palazzo dei Ministeri, nei weekend del 3,4 e 10,11 ottobre, torna Inconfessabile Verdi, la performance one to one di Giulia Randazzo con gli allievi del Conservatorio. Sabato 3 ottobre, dalle 17.30, Colonne 28 ospita il Gala in nero – Lode, rito collettivo con dress code total black realizzato da Il Rumore del Lutto Festival alla sua ventesima edizione. Mercoledì 7 ottobre il CDM Sala Concerti apre le porte a I giovani per Verdi, occasione per giovani cantanti di esibirsi davanti a un pubblico appassionato, a cura del Gruppo Appassionati Verdiani Club dei 27. Giovedì 8 ottobre, a Palazzo della Pilotta, Verdi in Vogue mette in dialogo musica e moda con A Coded World. Sabato 10 ottobre, all’OltreLab, Tracce di sé esplora il legame fra musica e psicologia, da Verdi a Jovanotti, con il Festival della Lentezza. Mercoledì 14 ottobre, a Il Punto, la proiezione del cortometraggio Lady Macbethdi Davide Santoro e Giuseppe Gimmi è accompagnata dal costume di scena e da un talk finale. Mercoledì 23 settembre, ore 18.30, Palazzo Soragnaospiterà The Many Faces of the Big Band, con la Jazz’On Parma Orchestra diretta da Beppe Di Benedetto. Domenica 27 settembre, ore 15.00, ai Portici del Grano, Verdi Band ripercorre la vita del Maestro con il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi e la Apple Junior Band; martedì 29 settembre, ore 18.00, l’appuntamento Casa Verdi propone un racconto in musica e parole sull’uomo e sull’artista, con la Corale Verdi e gli allievi del Conservatorio, a cura del Gruppo Appassionati Verdiani Club dei 27.

Un fitto calendario di laboratori accompagna bambini e famiglie alla scoperta di Verdi: Verdi Giuseppe la piccola storia di un grande bambino (lunedì 21 settembre, 5, 12 e 19 ottobre) è a cura dell’Orchestra Rapsody con il Mago Gigo, mentre Maria Callas – La Divina(martedì 22 settembre, 6, 13 e 20 ottobre, e nel weekend del 17-18 ottobre anche per le famiglie) è a cura di Verdi Off, sempre con il Mago Gigo, in collaborazione con l’Orchestra Rapsody.Rossini per bambini (mercoledì 23 settembre, 7, 14 e 21 ottobre) e Orchestrali vil razza suonata, con l’Orchestra Sinfonica dell’Università (giovedì 24 settembre, 8, 15 e 22 ottobre), completano la proposta. Per le famiglie, sabato 24 ottobre, Favole in libertà propone fiabe con traduzione LIS con l’Associazione La Pergamena; domenica 25 ottobre Vibrazioni verdiane intreccia pianoforte e yoga con SempreVerdi Festival. Al Museo Glauco Lombardi, tre appuntamenti tra concerti e conferenze intrecciano musica e storia: Arpae Mundi, concerto per arpe celtiche e violino (3 ottobre), la conferenza Tour de Danse su Maria Luigia (10 ottobre) e il concerto sul fortepiano Echi d’Oltralpe, con musiche di Verdi, Schumann e Liszt (11 ottobre). Lunedì 19 ottobre, al Manzini Off – WoPa, il Progetto Semi restituisce il percorso Sii te stesso, tutto il resto è già preso, condotto da Francesca Gabrielli e Karin Rossi con il sostegno di Chiesi Farmaceutici.

Si rinnova il forte impegno sociale del festival grazie a iniziative comeL’opera mia più bella, con cui Verdi Off abbraccia gli ospiti di oltre venti RSA e centri servizi di Parma e provincia, da Villa Santa Clotilde a Villa Sant’Ilario, con concerti e azioni coreografiche firmate Associazione New Rapsody, SamarDanza, Compagnia Era Acquario, Accademia Danza e Dintorni e Professione Danza Parma. Sabato 17 ottobre, ore 11.00, Opera in carcere porta negli Istituti Penitenziari di Parma un recital dedicato a Nabucco, esito di laboratori corali condotti da Gabriella Corsaro con il Coro dei Detenuti e Milo Martani al pianoforte. Sabato 10 ottobre, ore 9.45, il Concerto coraledella Corale Verdi accompagna pazienti e operatori del Centro di Oncologia e Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera di Parma, il cui cortile si veste anche di un murale verdiano firmato dall’artista Rise The Cat. Sabato 24 e domenica 25 ottobre, alla Galleria San Ludovico, Parole di transizione, di Festina Lente Teatro e Vagamonde, intreccia storie di donne migranti ai personaggi femminili di Verdi.

VERDI OFF A BUSSETO

Anche Busseto, con il Comune e il Comitato 10/10-27/01, è protagonista della XI edizione. Ogni domenica alle 12.00 (20 e 27 settembre, 4, 11, 18 e 25 ottobre), con il Cucù verdiano i Solisti dell’Accademia Verdiana interpretano un’aria dal balcone del Municipio, con il coordinamento musicale di Francesco Izzo. Lunedì 28 settembre, alle 11.00, il Teatro Verdi ospita le Conversazioni Musicali con Laura Minto, Milo Martani e gli artisti del cast, con l’Associazione UICI; lo stesso giorno, alle 15.00, Casa Barezzi accoglie il Concerto Lirico degli allievi del Conservatorio “A. Boito” di Parma. Venerdì 2 ottobre Verdi a Passo di Danza animerà la piazza del Teatro Verdi con Professione Danza Parma; sabato 17 ottobre, alle Nuove Scuderie Musicali, va in scena Tra le voci del tempo, esito del progetto con il Coro In-Canto dell’RSA Pallavicino. Giovedì 22 ottobre la Chiesa Collegiata di San Bartolomeo ospita Verdi Sacro con la Corale Verdi.

Verdi OFF raggiungerà oltre venti Comuni della provincia. A Zibello, il Chiostro dei Domenicani ospita sabato 3 ottobre il Mas Trio; venerdì 16 ottobre il Teatro Pallavicino accoglie Maria Callas – La Divina per le primarie. Domenica 20 settembre, al Rifugio Lagdei, Ai nostri montiporta per la prima volta le note verdiane sull’Appennino, con il Coro CAI Mariotti e la Corale Verdi. A Varano de’ Melegari, con il sostegno di Fondazione Caterina Dallara ospita il 7 ottobre V.V.V. 2.0a cura del Collettivo Lynus. L’appuntamento avvierà il progetto annuale riservato agli studenti dell’I.S.S. Carlo Emilio Gadda. A Langhirano, domenica 27 settembre, il Salumificio Galloni ospita Dalle braci, racconto musicale del Collettivo Lynus, e Sull’ali dorate, spettacolo di danza a cura del Balletto di Parma. Domenica 25 ottobre San Secondo ospita al Fattore all’Opera un Concerto Lirico Verdiano con gli Allievi del Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Nei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense, laboratori itineranti raggiungono le scuole di Montechiarugolo, Traversetolo,Collecchio, Felino e Sala Baganza; domenica 11 ottobre, a Villa la Vignazza di Montechiarugolo, il Duo d’Arpe propone un viaggio musicale.