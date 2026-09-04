Villa Medici dà il benvenuto ai 15 borsisti della nuova promozione 2026-2027

Arrivati il 1° settembre, trascorreranno un anno a Roma tra creazione e ricerca. Il 26 novembre la presentazione al pubblico in occasione della Notte Bianca di Villa Medici

Arrivati il 1° settembre, trascorreranno un anno a Roma tra creazione e ricerca. Il 26 novembre la presentazione al pubblico in occasione della Notte Bianca di Villa Medici

Sono arrivati il 1° settembre a Villa Medici i 15 nuovi borsisti dell’Accademia di Francia a Roma per l’anno 2026-2027. Selezionati tra 798 candidature, rappresentano sei nazionalità e nove diverse discipline artistiche e trascorreranno un anno a Roma dedicandosi allo sviluppo dei propri progetti di creazione, sperimentazione e ricerca.

Residenza per artisti, centro d’arte multidisciplinare e sito patrimoniale ereditato dal Rinascimento, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici ospita ogni anno più di 70 artisti, autori e ricercatori per soggiorni di diversa durata. Tra questi, i borsisti selezionati attraverso un concorso internazionale per una residenza di un anno, durante la quale ciascuno beneficia di una borsa di studio, un alloggio e uno spazio di lavoro, in un contesto che favorisce la ricerca, la creazione e il confronto tra discipline, pratiche e linguaggi differenti.

Il 26 novembre arriverà anche il momento della loro prima presentazione ufficiale alla città: in occasione della Notte Bianca di Villa Medici, i nuovi borsisti incontreranno il pubblico e presenteranno le proprie attualità artistiche e di ricerca. La serata, aperta liberamente a tutti, offrirà ai romani l’occasione di conoscere i protagonisti della nuova annata di residenza e di avvicinarsi ai percorsi e alle pratiche che svilupperanno nel corso del loro anno a Villa Medici.

I borsisti selezionati per il 2026-2027 sono:

Louidgi BELTRAME – Fotografia/Film

Oren BONEH – Composizione musicale

Louise CHENNEVIÈRE – Letteratura

Lydiane CHOMIENNE – Storia dell’arte/Restauro del patrimonio

Jean CLARACQ – Arti visive

Neïla CZERMAK ICHTI e Ibrahim MEÏTÉ – Arti visive

Marie DE QUATREBARBES – Letteratura

Amandine GAY – Sceneggiatura

Charlotte HOUETTE – Arti visive

Vanasay KHAMPHOMMALA – Direzione di scena/Coreografia

Nina LEGER – Letteratura

Olivier ROHE – Letteratura

Aïcha SNOUSSI – Arti visive

Valentine UMANSKY – Storia dell’arte/Teoria delle arti

La giuria di selezione

I candidati sono stati selezionati da una giuria composta da Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici e presidente della giuria; Delphine Fournier, direzione generale della creazione artistica del Ministero della Cultura francese, e 6 personalità qualificate: Martin Bethenod, direttore del Cnap; Mathieu Larnaudie, scrittore; Noriko Baba, compositrice; Chloé Quenum, artista visiva; Chloé Siganos, responsabile dell’attività di spettacoli dal vivo del Centre Pompidou e Maria Stavrinaki, docente di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Losanna. Per l’analisi delle candidature, la giuria si è avvalsa dell’esperienza di diciassette personalità designate all’interno del Ministero della Cultura francese, dei suoi enti pubblici e di varie associazione.

La residenza

Durante il loro soggiorno di un anno a Villa Medici, i borsisti vivono a stretto contatto con i residenti, ovvero artisti, creatori, autori e ricercatori presenti per brevi periodi. In totale, più di 70 artisti – tra borsisti e residenti – vengono accolti ogni anno a Villa Medici. Nel corso del loro anno a Roma, i borsisti sono chiamati a condividere il proprio lavoro nell’ambito di manifestazioni artistiche aperte al pubblico e decisamente multidisciplinari:

giovedì 26 novembre 2026, la Notte Bianca è l’occasione per la prima presentazione pubblica dei loro progetti a Villa Medici e nei suoi giardini: nello spazio di una serata saranno proposte al pubblico installazioni plastiche e visive, nonché opere performative;

nel corso dell’anno i borsisti organizzano concerti, letture, conferenze, spettacoli ed eventi che coinvolgeranno regolarmente altri artisti invitati;

una mostra di fine residenza, punto culminante del programma estivo, offre l’opportunità di presentare le ricerche e i lavori sviluppati dai borsisti durante la residenza.

Cifre principali

Domande di partecipazione al concorso

Sono stati registrati 798 dossier di candidatura che rappresentano 847 candidati, di cui 430 donne, 397 uomini, 20 persone non binarie, 46 coppie e 1 collettivo di 4 persone.

Promozione 2026-2027 dei borsisti

1 duo

Sette discipline rappresentate: arti plastiche, composizione musicale, sceneggiatura, letteratura, regia/coreografia, fotografia/cinema, storia dell’arte, teoria delle arti e restauro.

Cinque nazionalità, tra cui un binazionale.

La classe conta dieci donne e cinque uomini.

L’età media dei borsisti è di 40 anni.