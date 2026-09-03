La Luna nel Pozzo: fuoco e acrobazie a Caorle

Venerdì 4 settembre a Caorle, La Luna nel Pozzo porta in scena le prime nazionali di Cía Flying Pikmis e Flare Performance, tra fuoco e acrobazie.

Il 4 settembre la XXXI edizione del Festival Internazionale del Teatro Urbano prosegue con oltre venti appuntamenti nel centro storico. Debuttano in Italia EH?! della spagnola Cía Flying Pikmis e Dance of the Flying Fire degli austriaci Flare Performance

Dopo il debutto di giovedì, La Luna nel Pozzo – Festival Internazionale del Teatro Urbano prosegue venerdì 4 settembre nel centro storico di Caorle, con oltre venti appuntamenti tra fuoco, acrobazie aeree, teatro di strada e due nuove prime, una nazionale e una italiana.

La Luna nel Pozzo tra fuoco e acrobazie: debutta EH?! della spagnola Cía Flying Pikmis

In Piazza Matteotti, alle 21.10, debutta in prima nazionale EH?! (45′) della compagnia spagnola Cía Flying Pikmis. Quattro lavoratori entrano in scena per fare il loro mestiere: sollevare, sostenere, riparare e ricominciare. Qui il lavoro è spettacolo e lo spettacolo è lavoro: tra delirio e precisione, gli operai dell’assurdo affrontano una missione tanto chiara quanto impossibile, mantenere tutto in piedi o lasciare che tutto crolli. Acrobazie e umorismo danno forma a un caos controllato, tra trapezio e slapstick comedy, dove il lavoro diventa circo e la ripetizione resistenza: una riflessione sulla comunicazione e sull’importanza del lavoro di squadra come argine alla marginalizzazione. Lo spettacolo torna sabato 5 settembre, alle 21.15, sempre in Piazza Matteotti.

Dance of the Flying Fire, la prima italiana degli austriaci Flare Performance

In Piazzetta Marchesan, alle 21.20 e 23.00, la compagnia austriaca Flare Performance porta in prima italiana Dance of the Flying Fire (25′), spettacolo che combina acrobatica aerea e arti del fuoco. Sospesi alla struttura aerea, i performer alternano evoluzioni su corde e cerchi infuocati a sequenze di danza su ritmi contemporanei, facendo del fuoco parte integrante della coreografia. Lo spettacolo sarà nuovamente in scena sabato 5 settembre, alle 22.10 e 23.30, sempre in Piazzetta Marchesan.

Il venerdì di apertura tra talk, street band e nuovi spettacoli nelle piazze

Il programma del venerdì prende il via alle 19.00 in Campo Oriondi con Rašid Nikolić, marionettista e attivista Rom, protagonista del talk Dalla strada al cuore: viaggio tra cultura romanì e arte di strada (30′). Un incontro sul rapporto tra identità e spettacolo di strada, tra musica, circo, teatro e tradizione, che attraverso l’arte affronta stereotipi e luoghi comuni legati alla cultura romanì.

Dalle 20.30 si aggiungono nuovi appuntamenti nelle piazze e nelle calli. Da Piazza Vescovado parte Ambaradan con The Tamarros, street band itinerante che riporta in strada lo spirito più kitsch della disco music degli anni Settanta tra ottoni, sax, occhiali a specchio e pantaloni a zampa, lungo un percorso che raggiunge Piazza Sant’Antonio; alle 22.00 la band torna a esibirsi sul Rio Terrà, fronte Bafile. Al Portico di Piazza Vescovado, dalle 20.30 alle 23.30, il Collettivo Lambe Lambe presenta Nautilus — Coro di teatri in miniatura, quattro micro-spettacoli di pochi minuti accessibili a un solo spettatore per volta. In Piazza Papa Giovanni XXIII, alle 20.30 e 22.00, i Los Colga-Dos (Spagna) portano invece in scena Street Sale (30′), fusione di circo e clownerie ambientata attorno a un guardaroba su ruote che si trasforma in un piccolo cabaret di danze e numeri acrobatici.

La Luna nel Pozzo anima ancora le piazze di Caorle tra circo, marionette e bolle di sapone

Tornano inoltre gli spettacoli e le attività già presentati nella giornata di giovedì 3 settembre. In Piazza Vescovado, dalle 20.30, proseguono i Tatuaggi temporanei di Diana Kvietkauskaite; sul Rio Terrà, fronte Bafile, Jonas Liang è nuovamente protagonista con Flair Bartender Jonas alle 20.30 e 22.50, mentre in Campo Negroni Compagnia Nando e Maila | Paolo Piludu porta in scena Wait For… alle 20.30 e 22.30. Alle 21.00, in Campo Oriondi, va in scena P.A.M.M. — PileAuMauvaisMoment di Cie Zec con Duo Fire Acrobats e, in Piazza Sant’Antonio, il Duo Ludilò presenta Resta, con una seconda replica alle 22.10. Richard Circus Entertainment è in Piazza Papa Giovanni XXIII con Twist of Art alle 21.10 e 22.40; alle 21.30 e 23.20, in Campo Negroni, Rašid Nikolić propone The Gipsy Marionettist, mentre Fabio Saccomani | Mastro Bolla anima Piazza Sant’Antonio con Il kit delle bolle alle 21.40 e 22.50. Alle 22.00, in Piazzetta Marchesan, è la volta di Electric Feel della Cía Nom Provisional, seguito alle 22.20 in Piazza Vescovado da Naufragata di Circo Zoé. La serata si chiude alle 23.20 in Campo Oriondi con Cronos di Bardo Teatro Físico.

Il programma completo de La Luna nel Pozzo e gli enti promotori

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo, gli appuntamenti si svolgeranno regolarmente al Palaexpomar Caorle, in via Aldo Moro 21.

Il programma completo, con orari e luoghi di ogni spettacolo, è disponibile sul sito https://lalunanelpozzofestival.it.

La manifestazione è promossa dall’Amministrazione Comunale di Caorle, con il patrocinio della Regione del Veneto, e organizzata da Carichi Sospesi APS di Padova, in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale e in partnership con United for Busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada.

Il Festival gode dei contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo — FNSV del Ministero della Cultura. Il programma è realizzato con il supporto dell’Institut Ramon Llull ed è sostenuto in parte da un contributo di Acción Cultural Española (AC/E).

Informazioni

Per informazioni

IAT Caorle 0421 81085

carichisospesi@gmail.com