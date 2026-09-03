La Luna nel Pozzo: quattro prime nazionali a Caorle

Giovedì 3 settembre, dalle 19.00, il centro storico di Caorle ospita quattro prime nazionali de La Luna nel Pozzo, Festival Internazionale del Teatro Urbano.

Dopo l’apertura di mercoledì 2 settembre all’Azienda Agricola Ca’ Corniani e a San Giorgio di Livenza, La Luna nel Pozzo — Festival Internazionale del Teatro Urbano si sposta giovedì 3 settembre nel centro storico di Caorle, con quattro prime nazionali e un’anteprima nazionale concentrate nella stessa serata.

La Luna nel Pozzo si accende sul Rio Terrà con danza urbana e bartending acrobatico

Si comincia alle 19.00 sul Rio Terrà, fronte Bafile, con la prima nazionale di Carichi Sospesi | Zebra Sonada (Italia): Υστέρα-μήτρα, lavoro di danza urbana che pone al centro il mistero della nascita, intesa come esplosione di energia e processo perpetuo di creazione. Il gesto si fa rito e il palcoscenico uno spazio in cui interrogare le radici della vita e la forza generatrice dell’arte.

Nello stesso luogo, alle 20.30 e alle 22.20, arriva per la prima volta in Italia Jonas Liang (Taiwan) con Flair Bartender Jonas, in prima nazionale. Con oltre tredici anni di esperienza, Liang è il primo artista taiwanese ad aver integrato il bartending acrobatico nelle performance di strada, unendo tecniche di giocoleria e presenza scenica in uno spettacolo costruito sull’incontro tra abilità tecnica e ricerca visiva.

P.A.M.M. e Electric Feel, due prime nazionali de La Luna nel Pozzo tra le piazze di Caorle

In Piazza Matteotti, alle 21.10, debutta in prima nazionale P.A.M.M. PileAuMauvaisMoment di Cie Zec con Duo Fire Acrobats (Francia). Lo spettacolo di mano a mano prende avvio da un imprevisto: l’assenza dell’operatore di scena. Un pianista apre una scena poetica con due acrobati, ma piccoli disturbi tecnici crescono fino a interromperne l’armonia e trasformare la rappresentazione in un caos creativo nel quale anche il pubblico diventa parte attiva.

Un’altra prima nazionale è in programma alle 21.20 in Piazzetta Marchesan, dove la spagnola Cía Nom Provisional presenta Electric Feel. Attraverso il palo cinese e la bicicletta acrobatica, lo spettacolo esplora la connessione tra i corpi e costruisce un gioco di relazioni tra gli artisti, la macchina e il pubblico.

Il clown di Wait For… e le marionette di Rašid Nikolić in Campo Negroni

Alla stessa ora, in Campo Negroni, va in anteprima nazionale Wait For… di Compagnia Nando e Maila | Paolo Piludu (Italia), in replica anche alle 23.10. Un clown grottesco, dal trucco marcato e dal costume improbabile, prepara con precisione maniacale una tavola per accogliere un ospite misterioso. La musica dal vivo accompagna ogni gesto, mentre l’improvvisazione — chi arriverà dalla porta? — modifica ogni volta il corso dello spettacolo.

Sempre in Campo Negroni, alle 20.30 e alle 22.15, Rašid Nikolić presenta The Gipsy Marionettist, spettacolo di teatro di figura accessibile con traduzione LIS. Le marionette, intagliate a mano e ispirate ai membri della famiglia dell’artista, accompagnano un viaggio simbolico dall’ex Jugoslavia in tempo di guerra fino all’Italia.

Circo, teatro fisico e musica dal vivo tra le piazze del centro

Il programma comprende inoltre Bardo Teatro Físico (Argentina) con Cronos, alle 21.00 in Campo Oriondi, performance senza parole che fonde teatro fisico, movimento, coreografia, acrobatica, ruota Cyr e manipolazione di oggetti. Due personaggi costruiscono un universo assurdo e poetico attraversando situazioni che esplorano il passare del tempo, le relazioni e ciò che spinge al cambiamento, tra umorismo e leggerezza. In Piazza Vescovado, alle 21.50, Circo Zoé (Italia) presenta Naufragata, spettacolo di circo contemporaneo accompagnato dal ritmo dei tamburi e dalle note della fisarmonica.

In Piazza Papa Giovanni XXIII, Richard Circus Entertainment (Ghana) porta in scena Twist of Art, alle 20.30 e alle 22.00, tra danza acrobatica africana tradizionale, contorsionismo e manipolazione di oggetti; alle 21.20 e alle 22.50 il Duo Ludilò (Italia) presenta invece Resta, spettacolo di corda aerea costruito su equilibri, gesti e virtuosismo.

In Piazza Mercato, dalle 20.30, spazio anche ai più piccoli con Il kit delle bolle, laboratorio e spettacolo con le bolle di sapone di Fabio Saccomani | Mastro Bolla (Italia). In Piazza Vescovado, sempre dalle 20.30, prosegue Tatuaggi temporanei, l’attività curata da Diana Kvietkauskaite (Italia).

Il programma completo de La Luna nel Pozzo e gli enti promotori

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito.

Il programma completo, con orari e luoghi di ogni spettacolo, è disponibile sul sito https://lalunanelpozzofestival.it.

La manifestazione è promossa dall’Amministrazione Comunale di Caorle, con il patrocinio della Regione del Veneto, e organizzata da Carichi Sospesi APS di Padova, in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale e in partnership con United for Busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada.

Il Festival gode dei contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo — FNSV del Ministero della Cultura. Il programma è realizzato con il supporto dell’Institut Ramon Llull ed è sostenuto in parte da un contributo di Acción Cultural Española (AC/E).

Informazioni

Per informazioni IAT Caorle 0421 81085 carichisospesi@gmail.com