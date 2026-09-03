Venezia

La Luna nel Pozzo: quattro prime nazionali a Caorle

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
157
La Luna nel Pozzo, quattro prime nazionali nel centro storico di Caorle il 3 settembre 2026

Giovedì 3 settembre, dalle 19.00, il centro storico di Caorle ospita quattro prime nazionali de La Luna nel Pozzo, Festival Internazionale del Teatro Urbano.

Dopo l’apertura di mercoledì 2 settembre all’Azienda Agricola Ca’ Corniani e a San Giorgio di Livenza, La Luna nel Pozzo — Festival Internazionale del Teatro Urbano si sposta giovedì 3 settembre nel centro storico di Caorle, con quattro prime nazionali e un’anteprima nazionale concentrate nella stessa serata.

Contents

La Luna nel Pozzo si accende sul Rio Terrà con danza urbana e bartending acrobatico

Si comincia alle 19.00 sul Rio Terrà, fronte Bafile, con la prima nazionale di Carichi Sospesi | Zebra Sonada (Italia): Υστέρα-μήτρα, lavoro di danza urbana che pone al centro il mistero della nascita, intesa come esplosione di energia e processo perpetuo di creazione. Il gesto si fa rito e il palcoscenico uno spazio in cui interrogare le radici della vita e la forza generatrice dell’arte.

Nello stesso luogo, alle 20.30 e alle 22.20, arriva per la prima volta in Italia Jonas Liang (Taiwan) con Flair Bartender Jonas, in prima nazionale. Con oltre tredici anni di esperienza, Liang è il primo artista taiwanese ad aver integrato il bartending acrobatico nelle performance di strada, unendo tecniche di giocoleria e presenza scenica in uno spettacolo costruito sull’incontro tra abilità tecnica e ricerca visiva.

P.A.M.M. e Electric Feel, due prime nazionali de La Luna nel Pozzo tra le piazze di Caorle

In Piazza Matteotti, alle 21.10, debutta in prima nazionale P.A.M.M. PileAuMauvaisMoment di Cie Zec con Duo Fire Acrobats (Francia). Lo spettacolo di mano a mano prende avvio da un imprevisto: l’assenza dell’operatore di scena. Un pianista apre una scena poetica con due acrobati, ma piccoli disturbi tecnici crescono fino a interromperne l’armonia e trasformare la rappresentazione in un caos creativo nel quale anche il pubblico diventa parte attiva.

Un’altra prima nazionale è in programma alle 21.20 in Piazzetta Marchesan, dove la spagnola Cía Nom Provisional presenta Electric Feel. Attraverso il palo cinese e la bicicletta acrobatica, lo spettacolo esplora la connessione tra i corpi e costruisce un gioco di relazioni tra gli artisti, la macchina e il pubblico.

La Luna nel Pozzo, quattro prime nazionali nel centro storico di Caorle il 3 settembre 2026

Il clown di Wait For… e le marionette di Rašid Nikolić in Campo Negroni

Alla stessa ora, in Campo Negroni, va in anteprima nazionale Wait For… di Compagnia Nando e Maila | Paolo Piludu (Italia), in replica anche alle 23.10. Un clown grottesco, dal trucco marcato e dal costume improbabile, prepara con precisione maniacale una tavola per accogliere un ospite misterioso. La musica dal vivo accompagna ogni gesto, mentre l’improvvisazione — chi arriverà dalla porta? — modifica ogni volta il corso dello spettacolo.

Sempre in Campo Negroni, alle 20.30 e alle 22.15, Rašid Nikolić presenta The Gipsy Marionettist, spettacolo di teatro di figura accessibile con traduzione LIS. Le marionette, intagliate a mano e ispirate ai membri della famiglia dell’artista, accompagnano un viaggio simbolico dall’ex Jugoslavia in tempo di guerra fino all’Italia.

Circo, teatro fisico e musica dal vivo tra le piazze del centro

Il programma comprende inoltre Bardo Teatro Físico (Argentina) con Cronos, alle 21.00 in Campo Oriondi, performance senza parole che fonde teatro fisico, movimento, coreografia, acrobatica, ruota Cyr e manipolazione di oggetti. Due personaggi costruiscono un universo assurdo e poetico attraversando situazioni che esplorano il passare del tempo, le relazioni e ciò che spinge al cambiamento, tra umorismo e leggerezza. In Piazza Vescovado, alle 21.50, Circo Zoé (Italia) presenta Naufragata, spettacolo di circo contemporaneo accompagnato dal ritmo dei tamburi e dalle note della fisarmonica.

In Piazza Papa Giovanni XXIII, Richard Circus Entertainment (Ghana) porta in scena Twist of Art, alle 20.30 e alle 22.00, tra danza acrobatica africana tradizionale, contorsionismo e manipolazione di oggetti; alle 21.20 e alle 22.50 il Duo Ludilò (Italia) presenta invece Resta, spettacolo di corda aerea costruito su equilibri, gesti e virtuosismo.

In Piazza Mercato, dalle 20.30, spazio anche ai più piccoli con Il kit delle bolle, laboratorio e spettacolo con le bolle di sapone di Fabio Saccomani | Mastro Bolla (Italia). In Piazza Vescovado, sempre dalle 20.30, prosegue Tatuaggi temporanei, l’attività curata da Diana Kvietkauskaite (Italia).

Il programma completo de La Luna nel Pozzo e gli enti promotori

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito.

Il programma completo, con orari e luoghi di ogni spettacolo, è disponibile sul sito https://lalunanelpozzofestival.it.

La manifestazione è promossa dall’Amministrazione Comunale di Caorle, con il patrocinio della Regione del Veneto, e organizzata da Carichi Sospesi APS di Padova, in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale e in partnership con United for Busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada.

Il Festival gode dei contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo — FNSV del Ministero della Cultura. Il programma è realizzato con il supporto dell’Institut Ramon Llull ed è sostenuto in parte da un contributo di Acción Cultural Española (AC/E).

Informazioni

Per informazioni IAT Caorle 0421 81085 carichisospesi@gmail.com

AL TEATRO A L’AVOGARIA DI VENEZIA “DI MARE IN MARE”
Auditorium Lo Squero: il Quartetto di Venezia
San Giorgio in Jazz – Protagonista Uri Caine con “Change!”
17.000 presenze alla Biennale Danza 2026
La Luna nel Pozzo XVI Edizione a Caorle
TAGGED:
Condividi questo articolo
ByGiuseppe Bettiol
Follow:
Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
Articolo precedente L’Alba delle Dolomiti con le Belles of the Rockies
Articolo successivo Venerdì 4 settembre, alle 21.00, il quartetto MYND apre a Villa Farsetti la decima edizione di Jazz Area Metropolitana. Jazz Area Metropolitana: MYND apre a Santa Maria di Sala

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

La Luna nel Pozzo, fuoco e acrobazie aeree nel centro storico di Caorle il 4 settembre 2026
La Luna nel Pozzo: fuoco e acrobazie a Caorle
Venezia
Venerdì 4 settembre, alle 21.00, il quartetto MYND apre a Villa Farsetti la decima edizione di Jazz Area Metropolitana.
Jazz Area Metropolitana: MYND apre a Santa Maria di Sala
Venezia
La Luna nel Pozzo, quattro prime nazionali nel centro storico di Caorle il 3 settembre 2026
La Luna nel Pozzo: quattro prime nazionali a Caorle
Venezia
L’Alba delle Dolomiti con le Belles of the Rockies
Concerto