Venezia

Letture Improvvise: Michele Ruol a Jesolo

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Letture Improvvise si chiude con Michele Ruol
Michele Ruol

Domenica 29 marzo a Jesolo, parola e musica con Sara Fattoretto 4et.

Si chiude domenica 29 marzo 2026 la quarta edizione di Letture Improvvise, la rassegna organizzata dal Comune di Jesolo in collaborazione con nusica.org e con il sostegno del Ministero della Cultura. Tre domeniche pomeriggio alla Biblioteca Civica di Jesolo in cui letteratura, narrazione e improvvisazione musicale si incontrano, dando vita a un’esperienza in cui il racconto si fa suono e la musica diventa narrazione.

Contents

Un romanzo finalista al Premio Strega diventa reading

A chiudere il percorso, alle ore 17.00, è Inventario di quel che resta dopo che la foresta suona, reading tratto da Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, il romanzo di Michele Ruol selezionato nella dozzina del Premio Strega 2025.

La storia: perdita, memoria e ricostruzione

C’è una casa abbandonata, la vegetazione che se la sta riprendendo, oggetti impregnati di voci e memorie. Una famiglia come tante — madre, padre, due figli adolescenti — spezzata da un incidente: i genitori che restano, il dolore abissale, il faticoso percorso di ricostruzione fino a trovare una luce, esile e abbagliante come una radura. Parole e musica si intrecciano, frammentarie e caleidoscopiche come oggetti sparsi in una casa vuota, per affacciarsi insieme sul vuoto e poi ritornare, con una luce nuova.

In scena: Michele Ruol e Sara Fattoretto 4et

Michele Ruol è scrittore e giornalista. Ha esordito con Se mi vuoi bene dimmelo adesso (2017). Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (Einaudi, 2024) è il suo romanzo più recente.

In scena accanto all’autore, Sara Fattoretto (voce) accompagna il racconto insieme a Francesco Ganassin (clarinetto basso ed elettronica), Paolo Alongi (chitarra classica) e Alberto Zuanon (contrabbasso), in una tessitura sonora intima e rarefatta dove parola e musica si riflettono, tra silenzi, frammenti e ritorni inattesi alla luce.

Il laboratorio di musica per bambini

In occasione dell’appuntamento, a partire dalle ore 16.45 e in contemporanea all’incontro, la Biblioteca Civica ospita un laboratorio di musica per bambini (5–9 anni) a cura di Lorenza Bano. I partecipanti esploreranno i principali elementi musicali attraverso improvvisazione, voce e gioco, lavorando sull’ascolto attivo in gruppo. Ingresso gratuito su prenotazione scrivendo a staff@nusica.org.

Letture Improvvise: Informazioni e biglietti

Biglietti: € 2 online su OOOH.EVENTS | € 3 in biglietteria (in loco)

Per informazioni:
staff@nusica.org
327 4610693
www.nusica.org/web/

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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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