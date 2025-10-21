Corpo in concerto a Mirano per Jazz Area Metropolitana

Domenica 26 ottobre a Mirano, il quintetto svedese Corpo di Mikael Godée in concerto per Jazz Area Metropolitana tra lirismo nordico e ritmi africani.
Domenica 26 ottobre, alle ore 18.00, lo spazio Castellantico 15 di Mirano (VE) ospita uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Jazz Area Metropolitana, diretta da Nicola Fazzini. Sul palco il quintetto svedese Corpo, guidato dal sassofonista e compositore Mikael Godée, tra jazz, improvvisazione e percussioni africane.
Jazz Area Metropolitana porta il grande jazz europeo a Mirano
Prosegue il viaggio di Jazz Area Metropolitana, la rassegna che da nove anni trasforma la Riviera del Brenta e il Miranese in un palcoscenico diffuso dove musica, paesaggio e comunità si incontrano. Dopo i concerti di settembre e ottobre, il festival approda a Mirano con un gruppo di culto del jazz scandinavo: Corpo, una delle formazioni più longeve e apprezzate del panorama europeo.
Corpo, trent’anni di ricerca tra melodia e ritmo
Accanto a Mikael Godée, il quintetto riunisce Lars Erik Norrström (pianoforte), Magnus Bergström (basso), Johan Birgenius (batteria) ed Ebba Westerberg (percussioni).
Cinque personalità forti e complementari che da oltre trent’anni danno vita a una musica in costante evoluzione, sospesa tra lirismo nordico e pulsazioni provenienti da latitudini più calde.
Il concerto offrirà al pubblico un viaggio sonoro dove la purezza del jazz scandinavo incontra la vitalità delle percussioni africane e gli influssi del Sud America, intrecciando scrittura e improvvisazione in un equilibrio raro.
Biglietti e informazioni
Ingresso: €3,00 (+ commissioni) su oooh.events – €5,00 in loco, fino a esaurimento posti.
In caso di maltempo, consultare le pagine Facebook e Instagram di Jazz Area Metropolitana per aggiornamenti.
info@jazzareametropolitana.com
+39 327 4610693
www.jazzareametropolitana.com