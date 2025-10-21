Venezia

Corpo in concerto a Mirano per Jazz Area Metropolitana

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
38
Jazz Area Metropolitana Godee

Domenica 26 ottobre a Mirano, il quintetto svedese Corpo di Mikael Godée in concerto per Jazz Area Metropolitana tra lirismo nordico e ritmi africani.

Domenica 26 ottobre, alle ore 18.00, lo spazio Castellantico 15 di Mirano (VE) ospita uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Jazz Area Metropolitana, diretta da Nicola Fazzini. Sul palco il quintetto svedese Corpo, guidato dal sassofonista e compositore Mikael Godée, tra jazz, improvvisazione e percussioni africane.

Contents
Domenica 26 ottobre a Mirano, il quintetto svedese Corpo di Mikael Godée in concerto per Jazz Area Metropolitana tra lirismo nordico e ritmi africani.Jazz Area Metropolitana porta il grande jazz europeo a MiranoCorpo, trent’anni di ricerca tra melodia e ritmoBiglietti e informazioni

Jazz Area Metropolitana porta il grande jazz europeo a Mirano

Prosegue il viaggio di Jazz Area Metropolitana, la rassegna che da nove anni trasforma la Riviera del Brenta e il Miranese in un palcoscenico diffuso dove musica, paesaggio e comunità si incontrano. Dopo i concerti di settembre e ottobre, il festival approda a Mirano con un gruppo di culto del jazz scandinavo: Corpo, una delle formazioni più longeve e apprezzate del panorama europeo.

Corpo, trent’anni di ricerca tra melodia e ritmo

Accanto a Mikael Godée, il quintetto riunisce Lars Erik Norrström (pianoforte), Magnus Bergström (basso), Johan Birgenius (batteria) ed Ebba Westerberg (percussioni).
Cinque personalità forti e complementari che da oltre trent’anni danno vita a una musica in costante evoluzione, sospesa tra lirismo nordico e pulsazioni provenienti da latitudini più calde.

Il concerto offrirà al pubblico un viaggio sonoro dove la purezza del jazz scandinavo incontra la vitalità delle percussioni africane e gli influssi del Sud America, intrecciando scrittura e improvvisazione in un equilibrio raro.

Biglietti e informazioni

Ingresso: €3,00 (+ commissioni) su oooh.events – €5,00 in loco, fino a esaurimento posti.
In caso di maltempo, consultare le pagine Facebook e Instagram di Jazz Area Metropolitana per aggiornamenti.

info@jazzareametropolitana.com
+39 327 4610693
www.jazzareametropolitana.com

Ti Potrebbero Interessare Anche

Gran Finale nel weekend per La Luna nel Pozzo
Noweapon.world a Venezia: Tra arte e disarmo
Gran finale tra Treviso e la laguna di Venezia per Sile Jazz
Osservatorio Spettacolo e Ambiente, la presentazione alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
“Musica con le Ali” 2023
Condividi questo articolo
ByGiuseppe Bettiol
Follow:
Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
Articolo precedente Musikè. Aperte le prevendite per la quindicesima edizione
Articolo successivo Teatro Argentina, Emma Dante apre la stagione con Re Chicchinella

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Festival d’autunno, Paolo Fresu omaggia David Bowie con “Heroes”
Cartellone - Stagione Catanzaro
Prove Marco Spada_Alessandra Amato (La Marchesa), Mattia Tortora (Federici)_ph Fabrizio Sansoni-Opera di Roma 2025
Teatro dell’Opera di Roma, Marco Spada di Pierre Lacotte
Danza/Balletto Recensioni/Articoli Roma
TeatroBasilica, Black Mountains
Prosa Roma
Teatro Argentina, Emma Dante apre la stagione con Re Chicchinella
Prosa Roma