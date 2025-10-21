Musikè. Aperte le prevendite per la quindicesima edizione

PadovaRovigo

Al via le prevendite su Ticketone per l’edizione 2025-2026 della rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Sono aperte le prevendite su Ticketone per la nuova stagione di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Dodici spettacoli, da novembre a giugno, tra Padova e Rovigo, con artisti di fama internazionale  e un programma che intreccia linguaggi e stili, dal jazz alla danza contemporanea, dal teatro alla canzone d’autore.

Ad inaugurare la stagione, domenica 23 novembre al Teatro Sociale di Rovigo, sarà Federico Buffa con La Milonga del Fútbol. Giornalista e storyteller sportivo tra i più amati, Buffa unisce sport, musica e vita per raccontare le storie di Cesarini, Sivori e Maradona, accompagnato dal pianista e compositore Alessandro Nidi, già collaboratore di Paolo Conte, e dalla cantante Mascia Foschi.

Federico Buffa inaugura Musikè 2025-2026 al Teatro Sociale di Rovigo

Il secondo appuntamento, domenica 14 dicembre in Sala dei Giganti al Liviano di Padova, vedrà protagonista la pianista e cantante tedesca Olivia Trummer con Like Water. Artista di fama internazionale, si è esibita in sale prestigiose come la Carnegie Hall di New York e ha collaborato con musicisti come Eric Clapton e Bobby McFerrin. Con questo concerto presenta il nuovo album prodotto dal tre volte Grammy Award Russ Titelman per Warner Music Italy.

Sabato 17 gennaio, sempre in Sala dei Giganti, sarà la volta di Voces8 con Give Me Your Stars. Il celebre gruppo vocale britannico, tra i più apprezzati al mondo, vanta collaborazioni con la BBC Symphony Orchestra e tournées in oltre trenta Paesi. Il programma attraversa secoli di musica corale, tra polifonie rinascimentali, jazz e suggestioni contemporanee.

Musikè Ute Lemper

I grandi nomi internazionali di Musikè 2025-2026

A Lendinara, domenica 8 febbraio al Teatro Ballarin, saliranno sul palco Corrado Nuzzo e Maria Di Biase con Totalmente incompatibili. Una commedia pungente e irresistibile che riflette, con inconfondibile umorismo, sui paradossi della vita di coppia. Protagonisti di Zelig e autori del film Vengo anch’io, Nuzzo e Di Biase portano in scena il loro stile ironico e surreale, tra comicità e introspezione.

Sabato 28 febbraio in Sala dei Giganti a Padova il violoncellista sudafricano Abel Selaocoe e il suo Bantu Ensemble saranno protagonisti di Together with African Music. Artista Warner Classics e già ospite dei BBC Proms, Selaocoe è una delle voci più originali della nuova scena internazionale, capace di unire musica colta e tradizione africana in un linguaggio di intensa spiritualità.

Il mese di marzo si apre mercoledì 4 al Teatro Balzan di Badia Polesine con Valerio Aprea in Lapocalisse, scritto insieme a Makkox. Una riflessione ironica e tagliente sulla modernità, tra stand-up comedy e impegno civile.

Musikè Abel Selaocoe

La musica e la danza di Musikè tra emozione e sperimentazione

Venerdì 27 marzo

la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza presenterà in Sala dei Giganti a Padova il suo nuovo album Alamar: un concerto esplosivo in cui jazz, musica latina e pop si fondono in un linguaggio personale e vibrante. Figlia d’arte e musicista cosmopolita, già applaudita al Montreux Jazz Festival, Ana Carla Maza intreccia ritmo, poesia e virtuosismo vocale e strumentale in un live di travolgente energia.

Ad aprile, doppio appuntamento. Mercoledì 15 aprile al Teatro Sociale di Rovigo torna la grande danza con Aterballetto, in un trittico firmato da Crystal Pite, Angelin Preljocaj e Diego Tortelli. La compagnia emiliana, eccellenza della danza italiana, presenta tre visioni coreografiche che uniscono poesia, introspezione e potenza scenica.

Venerdì 24 aprile al Teatro Verdi di Padova l’icona internazionale Ute Lemper sarà protagonista di Last Tango in Berlin. Star mondiale del teatro musicale e interprete di riferimento di Brecht e Kurt Weill, Ute Lemper ripercorre trentacinque anni di carriera tra jazz, chanson e tango, in un viaggio musicale da Berlino a Buenos Aires.

Nel mese di maggio  arrivano i funambolici Les Frères Colle con Drum Brothers, venerdì 8 al Teatro ai Colli di Padova, unica data in Italia. Il trio francese, diretto dal regista Eric Bouvron, trasforma il mondo delle percussioni in uno show multimediale, mescolando musica, umorismo e poesia per un pubblico di tutte le età. Sabato 23 maggio al Teatro Verdi di Padova la compagnia francese MazelFreten presenta Rave Lucid. Creata dal duo Brandon Masele e Laura Defretin, tra i nomi più richiesti della scena coreografica francese, il collettivo propone una entusiasmante electro-dance in uno spettacolo che porta in teatro la danza urbana.

Musikè Karima

Karima chiude Musikè 2026 a Villa Badoer

A chiudere la stagione, venerdì 19 giugno a Villa Badoer di Fratta Polesine, sarà la voce di Karima con Canta Autori. Karima è l’unica artista italiana ad aver collaborato con Burt Bacharach. Nel suo nuovo progetto reinterpreta con eleganza jazz e anima soul i grandi cantautori italiani, da Lucio Dalla a Fabio Concato.

Inizio spettacoli ore 21.00, tranne i due spettacoli domenicali del 2025 (23 novembre e 14 dicembre, ore 18) e lo spettacolo estivo del 2026 (19 giugno, ore 21.30).

