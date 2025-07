La Luna nel Pozzo 2025: anteprima a Caorle il 24 luglio

Il 24 luglio a Porto Santa Margherita arriva l’anteprima del Festival La Luna nel Pozzo con “L’Aspetto” di Tatiana Foschi. Ingresso gratuito, inizio ore 21.00.

Il Festival La Luna nel Pozzo apre il cammino verso il suo trentesimo anniversario con un’anteprima speciale: giovedì 24 luglio alle ore 21.00, in Piazza Darsena a Porto Santa Margherita, Tatiana Foschi incanterà il pubblico con “L’Aspetto”, una danza aerea tra voce, seduzione e trapezio.

In attesa della trentesima edizione del festival La Luna nel Pozzo, che dal 20 al 24 agosto trasformerà Caorle in un grande palcoscenico a cielo aperto, giovedì 24 luglio alle ore 21.00 Piazza Darsena a Porto Santa Margherita ospiterà una speciale anteprima ad ingresso gratuito.

La Luna nel Pozzo in anteprima a Porto Santa Margherita

«Anche quest’anno il Comune di Caorle ha voluto introdurre un’anteprima al Festival La Luna nel Pozzo coinvolgendo anche Porto Santa Margherita. La prima giornata del Festival vero e proprio si terrà invece a Ca’ Corniani, sempre nell’ottica di coinvolgere tutto il territorio in un evento che è ormai parte integrante della tradizione di Caorle – commenta l’Assessore al Turismo, Mattia Munerotto – Siamo certi che la proposta artistica di quest’anno saprà emozionare il pubblico: non vediamo l’ora di accogliere gli artisti che da tutto il mondo arriveranno a Caorle per regalare emozioni, stupore e gioia a residenti e turisti»

Protagonista della serata sarà Tatiana Foschi con L’Aspetto, uno spettacolo di acrobatica aerea intenso e poetico che intreccia voce, trapezio e seduzione. Una donna in rosso dal lungo abito entra in scena cantando. La sua voce è attesa, desiderio, incanto. Come una sirena, cattura l’attenzione del pubblico fino a scegliere il suo “compagno di scena”, un uomo tra gli spettatori. Sarà proprio grazie a lui che la donna riuscirà finalmente a staccarsi da terra e a librarsi nell’aria, in una danza emozionante che parla di libertà e fiducia.

In scena a La Luna nel Pozzo Tatiana Foschi con L’Aspetto

Artista versatile e multidisciplinare, Tatiana Foschi unisce nel suo percorso acrobazia aerea, teatro, musica e clownerie. Ha calcato i palcoscenici di festival italiani e internazionali con progetti che vanno dal circo contemporaneo al teatro d’opera – come nel Macbeth diretto da Henning Brockhaus, portato anche alla Royal Opera House di Muscat. Collabora con il collettivo Circo Inzir, impegnato in progetti di circo sociale in Africa e America Latina, e ha dato vita a performance originali in contesti urbani e parate itineranti. L’Aspetto è una delle sue creazioni più suggestive: una storia raccontata col corpo e con la voce, sospesa tra il canto e il volo.

Inaugurazione ufficiale del Festival il 24 agosto con oltre 70 spettacoli

L’anteprima è un invito a lasciarsi trasportare nel mondo visionario de La Luna nel Pozzo, festival internazionale di teatro in strada che festeggia quest’anno trent’anni di poesia, meraviglia e spettacolo, con oltre 70 spettacoli, 22 compagnie da tutto il mondo e 7 prime nazionali. Dal 20 al 24 agosto, i luoghi più suggestivi del centro storico di Caorle ospiteranno acrobati, musicisti, attori e clown in un mosaico di linguaggi scenici che spazia dal circo contemporaneo alla danza urbana, dal teatro di figura alla performance itinerante.

La Luna nel Pozzo

Il festival “La luna nel Pozzo” è promosso dall’Amministrazione Comunale di Caorle e organizzato da Carichi Sospesi aps di Padova, in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada e ANAP – Associazione nazionale arti performative e in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale. Il Festival gode, inoltre dei contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo – FNSV del Ministero della Cultura. Il festival ha sempre goduto, inoltre, del patrocinio della Regione Veneto.

Il programma completo è disponibile sul sito: lalunanelpozzofestival.it

Ingresso libero e gratuito

Per informazioni

Marco Caldiron 347 4214400

Anna Pretolani 347 2535446

IAT Caorle 0421 81085

carichisospesi@gmail.com