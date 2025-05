Venezia da Terra 2025: il grande teatro con “Sofonisba

domenica 18 maggio a Campiglia dei Berici

Dieci eclettici appuntamenti in suggestive location del territorio vicentino, tra aprile e maggio, che abbracciano letteratura, teatro, cinema, degustazioni fino al giornalismo sportivo

Venezia da Terra 2025: domenica 18 maggio a Campiglia dei Berici il grande teatro con “Sofonisba” nella messinscena di Matricola Zero: la tragedia di Trissino racconta il dramma di una donna nella Cartagine assediata dall’esercito Romano

Nona edizione per Venezia da Terra, festival promosso dai Comuni vicentini di Agugliaro, Albettone, Alonte, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano, Val Liona e Villaga e con il patrocinio scientifico di ben due dipartimenti dell’Università di Padova, DiSSGEA e DiSLL; una serie di dieci eclettici appuntamenti gratuiti, tra aprile e maggio, in suggestive location del territorio, che abbracciano letteratura, teatro, cinema, degustazioni e fino al giornalismo sportivo.

Il nono appuntamento del festival è all’insegna del teatro: domenica 18 maggio 2025 ore 17 sarà in scena presso Villa Repeta Bressan a Campiglia dei Berici “Sofonisba” di Gian Giorgio Trissino, una produzione Matricola Zero per la regia, adattamento e musiche di Leonardo Tosini. La tragedia, introdotta da Franco Tomasi dell’Università degli Studi di Padova, racconta di Sofonisba, regina in un mondo in guerra. A contrapporsi nel conflitto sono Cartagine, la sua patria, e Roma, entrambe città in ascesa verso il dominio del Mediterraneo. I Romani assediano la città della regina: quale mossa farà la protagonista per sfuggire alla sottomissione? La vicenda di Sofonisba nella’opera di Trissino crea una tensione tra strategia e sentimento, un continuo chiedersi se la donna agisca per manipolazione o per sincerità. Ella, come la sua patria Cartagine, non vuole finire nelle mani degli invasori Romani e perciò risveglia l’amore di Massinissa, un re africano alleato di Roma. Se Massinissa la sposerà, Sofonisba crede di salvarsi dall’inaccettabile prigionia. Ma la situazione precipita e gli atti finali porteranno la vicenda a prendere una piega inattesa.

“Venezia da Terra è prima di tutto un luogo d’incontro – evidenzia Massimo Zulian, sindaco di Campiglia dei Berici, Comune capofila del festival – uno spazio di condivisione: dieci comuni dell’Area Berica insieme collaborano con due dipartimenti dell’Università di Padova per dare vita a una proposta culturale che rimane, anche a distanza di tempo, unica nel suo genere. Siamo infatti giunti alla nona edizione in dieci anni, consolidando le nostre peculiarità, in primis l'intreccio tra racconto della Storia e territorio, e al tempo stesso rinnovandoci continuamente. Anche quest’anno il direttore artistico Giovanni Florio ha saputo costruire un programma fresco, accattivante e ricco di spunti, che vi invito a scoprire, così come vi invito a scoprire i nostri graziosi paesi e le loro bellezze, più o meno nascoste”. “Sono passati dieci anni dal primo Venezia da Terra- sottolinea Giovanni Florio, in veste di direttore artistico e scientifico – dieci anni nei quali il festival si è evoluto senza mai snaturarsi. Al cuore della nostra proposta resta la volontà di fare comunità a partire da quello che abbiamo, per l’appunto, ‘in comune’: il nostro territorio con la sua storia; raccontarla in maniera accessibile ma scientificamente fondata è il nostro obiettivo, che portiamo avanti grazie a una proficua collaborazione tra Università, Comuni e associazioni del territorio’ Il festival si concluderà sabato 24 maggio a Pojana Maggiore in Villa Pojana con “Storie di castelli e cavalieri tra i Berici e l’Adige nel Basso Medioevo”, incontro con lo storico Attilio Stella.

Eventi a ingresso gratuito, sino a esaurimento posti

Info: www.veneziadaterra.it