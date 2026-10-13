Ciò che rimane acceso – c’è bisogno di energia!

Un reading pop e ironico tra arte e realtà con Lino Guanciale

Ciò che rimane acceso

è un reading scorrevole, ironico, leggero e di facile immedesimazione, che affronta il tema del valore dell’energia nella vita di tutti i giorni e della condizione diffusa, ma spesso invisibile, della povertà energetica.

L’esperimento teatrale, in scena il 12 ottobre 2026 al Teatro Grassi di Milano, è frutto della collaborazione del Piccolo Teatro con A2A e si inserisce nel percorso di celebrazione dei dieci anni di attività di Fondazione Banco dell’energia.

Il tema spicciolo dell’energia, qui tradotto nel linguaggio dell’arte con la notevole interpretazione di Lino Guanciale e su testo di Davide Gasparro, è pienamente riuscito: capitoli di vita quotidiana, ritratti di personaggi-tipo estrapolati dalla realtà di ogni giorno, aneddoti divertenti sul bisogno di energia, dove non mancano riferimenti letterari a Calvino, Dickens, Orwell.

La sfida è stata quella di tradurre un bisogno indispensabile della nostra vita nel linguaggio dell’arte e della recitazione. Lino Guanciale è un cantastorie coinvolgente, in grado di creare intimità con il pubblico, instancabile camaleonte nel saltare di zona in zona simulando accenti italiani con una resa scenica naturale, diretta, come se l’attore fosse uno di noi.

Il testo di Davide Gasparro, diretto e semplice, parla al pubblico con un linguaggio accessibile a tutti e riesce a catturare l’attenzione, unito all’interpretazione di Guanciale. Sullo sfondo sono proiettati i nomi dei personaggi citati e interpretati mentre la giornata è scandita da orari precisi, quelli in cui c’è più bisogno di energia: quando si deve cucinare, fare la lavatrice, preparare il caffè, quando bisogna scaldarsi.

Sullo sfondo sono proiettati disegni di lampadine, lavatrici e altri elettrodomestici che evocano il linguaggio delle emoji utilizzate sui social network.

L’intero spettacolo è accompagnato dai preziosi interventi musicali suonati live da Renata Lacko al violino.

Ciò che rimane acceso Storie di energia, case e persone

è uno spettacolo pop, ma sempre in bilico tra arte e realtà. Un esperimento promozionale, ma anche uno sguardo extra quotidiano su un tema importante che tocca lo spettatore da vicino con ironia e raffinatezza.

L’energia costa e non è scontata, in tutti i sensi: non tutti possono permettersela.