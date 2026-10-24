Siamo tutti invitati alla festa di “Tick, Tick… Boom!” all’STM Studio

Replica del 22 ottobre 2026

Per le prossime quattro settimane, l’STM Studio ospita “Tick, Tick… Boom!”. Il musical aveva debuttato in Italia a novembre 2022, con una settimana di repliche al Teatro Franco Parenti. Lo spettacolo viene riproposto in questa stagione in una nuova veste, sempre per la regia di Massimiliano Perticari, ma con una messa in scena adattata al nuovo spazio. Il tema principale che viene trattato è l’ansia sociale data dal confronto del protagonista al compimento dei suoi trent’anni tra la sua vita e quella dei suoi cari alla stessa età. Trovo che sia una questione così profonda da meritare un’analisi approfondita qui.

LA TRAMA IN BREVE

Si tratta di uno spettacolo autobiografico, che racconta la storia del compositore Jonathan Larson. Il protagonista, Jon, sta per compiere trent’anni, ma ciò che si aspettava dalla sua vita non rispecchia la situazione in cui si trova. Jon scrive musical e credeva di vederli in scena a Broadway, ma il successo non arriva e i trent’anni incombono pesanti. Il fatto di non riuscire a ottenere ciò che sperava e di vedere i suoi coetanei realizzati o comunque con le idee chiare lo destabilizza e gli crea un’ansia che si manifesta in un ticchettio che percepisce in modo costante nella sua mente. Fino a quando, un giorno, il famoso compositore Stephen Sondheim lo nota e finalmente il ticchettio si fa sempre meno invadente.

IL CAST DI “TICK, TICK… BOOM!”

Sette sono gli attori che hanno il compito di portare in scena questo spettacolo. L’ensemble è composto da due uomini, Edoardo Piacente e Jacopo Spunton, che portano sul palco la loro professionalità, e due donne, Vittoria De Martino ed Elena Sisti, che hanno ruoli più rilevanti nella storia. Alla prima, tra le altre, è affidato il personaggio di Rosa Stevens, l’agente di Jon, una signora “latitante”, che si rimette in contatto con Jon dopo mesi e lo fa solo per scoraggiarlo. Elena, invece, interpreta Karessa, la protagonista del musical scritto da Jon. A lei spetta l’importante compito di cantare la versione italiana di Come to your senses, che esegue con grande intensità e precisione.

A impersonare Michael, il migliore amico di Jon, è Davide Cantore, una delle new entry. Michael all’inizio appare ricco e snob. In realtà, però, nella vita ha scelto di fare ciò che gli permette di essere benestante, anche se questo ha significato per lui doversi abituare a quel lavoro che non era nei suoi piani.

La coppia protagonista, invece, aveva già ingranato nel 2022 e, in effetti, la chimica tra i due si percepisce, soprattutto nei brani in duetto come Green green dress e Therapy. Federica Maria Stomati interpreta Susan, la fidanzata di Jon. Lei lo ama, ma al contempo non vuole più sottostare all’incertezza causata dal mancato successo di Jon. Arriva quindi a prendere una decisione drastica, anche se dolorosa: e Federica mostra chiaramente questo conflitto interno di Susan, soprattutto nella scena finale.

Nicolò Bertonelli è Jon, un giovane sicuro di ciò che vuole per il suo futuro, ma in ansia per il mancato raggiungimento dei risultati sperati. L’attore è anche il narratore della sua storia e si alterna nei due ruoli: un compito per niente facile! Sul palco ci mostra un giovane deciso, che nonostante le difficoltà non vuole rinunciare al suo sogno, anche se l’idea di trovare un lavoro sicuro si fa strada in lui…

Ero molto curiosa di rivedere “Tick, Tick… Boom!” perché la sala dell’STM Studio porta necessariamente a dover rivedere lo spazio scenico, dato che non si può prevedere un fondale o una struttura fissa. A dirla tutta, non ho sentito la mancanza di una scenografia. La rappresentazione del 2022, di fatto, prevedeva una struttura arredata come l’appartamento di Jon. In questa versione, si lascia più spazio all’immaginazione, ma gli oggetti essenziali sono presenti e aiutano a visualizzare il resto.

Mi è piaciuto molto il feeling tra i tre protagonisti, che hanno diversi brani insieme (a coppie alternate o tutti e tre). Si tratta di canzoni alquanto atipiche per un musical, come la già citata Therapy, una telefonata tra Susan e Jon in cui ognuno accusa l’altro e giustifica, invece, le proprie reazioni. Si tratta di un dialogo, in cui la musica “costringe” Nicolò e Federica a tenere un ritmo molto serrato, gestito dai due in modo impeccabile. Altro pezzo particolare è No more (Mai più). Qui i due protagonisti, Nicolò e Davide, hanno l’arduo compito di interpretare con entusiasmo e solennità un brano che di serio ha ben poco. Dicono addio alle perdite in casa, ai sei piani di scale, allo scavalcare sconosciuti che dormono sul pavimento e danno il benvenuto al parquet, alla lavastoviglie e al portiere del nuovo appartamento di Michael.

Le luci in Mai più danno molto colore ai vari punti di forza del nuovo appartamento. Anche nel resto dello spettacolo, però, le luci hanno un ruolo fondamentale nel marcare momenti divertenti, intensi o drammatici. Una scelta per gli spettacoli della nuova stagione che trovo abbia un grande impatto all’STM Studio è quella di riempire le pareti della sala con elementi caratterizzanti dello spettacolo. Mentre per “Urinetown” (qui la recensione) erano state riempite di scritte come nei bagni pubblici, per “Tick, Tick… Boom!” sono state tappezzate di spartiti dei brani del musical e di altre produzioni di Jonathan Larson. Un dettaglio che fa la differenza.

Anche questa produzione STM è assolutamente consigliata. “Tick, Tick… Boom” è uno spettacolo che spinge a non arrendersi mai, nonostante nulla sembri andare per il verso giusto, e che non è mai troppo tardi per credere nei propri sogni. E oggi di un messaggio così importante ne abbiamo un assoluto bisogno.

Simona Zanoni