“Eventi in jazz” con il grande swing internazionale

Eventi in Jazz, in programma fino al 20 novembre nelle città di Busto Arsizio e Castellanza, in provincia di Varese. Il terzo appuntamento stagionale è nel segno del grande swing nazionale e internazionale ed è in programma sabato 17 ottobre al Teatro Sociale di Busto Arsizio (inizio live ore 21, ingresso 10-12 euro, prevendite on line su www.vivaticket.com/it/ticket/ ray-gelato-e-l-era-dello- swing/315012 ), protagonista assoluto Ray Gelato. Londinese, figlio di un militare americano di stanza in Gran Bretagna, cresciuto ascoltando da un lato le canzoni di Frank Sinatra e Dean Martin, dall’altro rock & roll e jive, con il suo swing ironico che sa d’altri tempi Ray Gelato è amatissimo dal pubblico di tutto il mondo. Dopo l’emozionante tributo a Franco Cerri e il coinvolgente concerto degli Area Open Project prosegue la nuova edizione della rassegna, in programma finonelle città di, in provincia di Varese. Il terzo appuntamento stagionale è nel segno del grande swing nazionale e internazionale ed è in programmaaldiprotagonista assoluto. Londinese, figlio di un militare americano di stanza in Gran Bretagna, cresciuto ascoltando da un lato le canzoni di Frank Sinatra e Dean Martin, dall’altro rock & roll e jive, con il suo swing ironico che sa d’altri tempi Ray Gelato è amatissimo dal pubblico di tutto il mondo.

Nel suo stile e nella sua estetica non vanno dimenticati neppure i riferimenti a Buscaglione, Carosone, Rabagliati e Natalino Otto: nel suo repertorio Tu vuo’ fa l’americano va quindi a braccetto con Just A Gigolo, O Marie con Everybody Loves Somebody, Carina con I Ain’t Got Nobody, That’s Amore con Just One of Those Things. A partire dalla sintesi di queste influenze, il cantante e sassofonista inglese ha costruito una formula personale ed esplosiva che ripropone con freschezza, energia e un irresistibile sense of humour la musica spensierata che si suonava e si ballava negli anni ‘50 e ‘60. Del tutto naturale, quindi, che ad affiancarlo sul palco del Teatro Sociale di Busto Arsizio ci sarà la trascinante band Vik & The Doctors of Jive guidata da Vittorio Marzioli, specializzata in grandi classici dello Swing americano e italiano. A rendere la serata ancora più spettacolare e divertente si esibiranno, inoltre, Tommaso Maria Parazzoli, ballerino di tip tap (campione mondiale juniores), e le Ladies in Tune, trio vocale swing nato nel 2013 per far rivivere le tipiche armonie e lo stile spensierato degli anni Quaranta. Ispirate a formazioni storiche come il Trio Lescano e le Andrews Sisters, le tre cantanti (Alessia Turcato, Giulia La Torre e Selena Galleri) uniscono un look rigorosamente vintage a un repertorio che spazia dai grandi classici dell’epoca fino a successi pop contemporanei, riarrangiati in chiave retrò.

Martedì 20 ottobre la manifestazione si sposterà a Castellanza per una serata di grande musica internazionale, grazie alla proposta di una formazione all stars capace di attraversare il Soul, il Funk, il Blues e il Jazz con il linguaggio del groove e dell’improvvisazione: il Cinema Teatro Dante accoglierà, infatti, il trio del chitarrista italoamericano Davide Pannozzo, “impreziosito” dalla presenza di due fuoriclasse assoluti quali Steve Ferrone, icona mondale della batteria (che nel corso della sua brillante carriera ha collaborato con artisti come Eric Clapton, George Harrison, Michael Jackson, Paul Simon, Aretha Franklin, Johnny Cash, Chaka Khan e George Benson), ed Etienne Stadwijk, tastierista, pianista e arrangiatore di straordinaria versatilità che ha portato il suo talento nel Jazz, nel Soul e nella World Music, collaborando con protagonisti come Paul Simon, Richard Bona, Kenny Garrett, Marcus Miller e Sadao Watanabe, solo per citarne alcuni.

Si cambierà decisamente registro venerdì 30 ottobre, sempre a Castellanza, per il secondo dei due tributi della nuova edizione di Eventi in Jazz: a essere omaggiato sarà Emilio Soana, straordinario trombettista scomparso all’inizio del 2025. Sul palco del Cinema Teatro Dante si esibiranno, oltre alla Simply Bop Big Band, alcuni dei più noti jazzisti italiani (da Paolo Tomelleri a Rudy Migliardi) e diversi colleghi di strumento di Soana, ovvero i trombettisti Mauro Brunini, Alberto Mandarini, Daniele Moretto e Sergio Orlandi.

Infine, venerdì 20 novembre si tornerà a Busto Arsizio per l’evento di chiusura della manifestazione, concerto spin-off del calendario ufficiale, ovvero l’esibizione del quartetto di Chicco Gussoni, tra i chitarristi più apprezzati e richiesti del panorama pop. Eccellenza musicale del territorio (è nato e vive a Busto Arsizio), Gussoni si è affermato sulla scena italiana e su quella internazionale (ha collaborato, tra gli altri, con Sting, Brian May, Battiato, Baglioni, Ramazzotti e Pausini) e condividerà il palco del Teatro Sociale con Tony Guerrieri (voce), Johnny Pozzi (pianoforte e tastiere) e Dario Tanghetti (percussioni).

Eventi in Jazz gode del contributo delle amministrazioni comunali di Busto Arsizio e Castellanza e del sostegno di alcuni sponsor (Studio legale Puce & Partners, Mogon Pharmaceuticals e Gemas). Come sempre, la direzione artistica è di Mario Caccia, patron della casa discografica Abeat Records