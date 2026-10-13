EventoRoma

ROMADIFFUSA, con oltre 40.000 presenze si è conclusa la V edizione

Redazione Roma
Redazione Roma
106
Romadiffusa, Casadante (c) Camillo Pasquarelli
Romadiffusa, Casadante (c) Camillo Pasquarelli

Successo per il format che accende i riflettori sulla Roma contemporanea e creativa

Si è conclusa con 40.000 presenze in due giorni la V edizione di Romadiffusa, il format che accende i riflettori sulla Roma contemporanea e creativa. Sabato 10 e domenica 11 ottobre l’Esquilino ha registrato una partecipazione straordinaria e intergenerazionale grazie a un programma ramificato che ha attivato più di 150 realtà tra artisti, musicisti, comunità e luoghi selezionati del quartiere. Il festival si è confermato un appuntamento capace di trasformare la città stessa in un palcoscenico contemporaneo, un playground dinamico e creativo dove contenuti inediti e di rottura incontrano location storiche e tradizionali. 

Il progetto, sotto la direzione artistica di Sara D’Agati, con un team tutto al femminile, e la curatela del Public Art Program di Vittoria De Petra, è stato realizzato con il sostegno dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Una V edizione che ha trovato un’eco importantissima anche sul piano digitale e dell’orientamento urbano: i canali ufficiali di Romadiffusa hanno superato i 3 milioni di visualizzazioni di profilo, mentre sono state distribuite oltre 10mila mappe cartacee per guidare i visitatori tra i tantissimi appuntamenti in programma.

Con il claim “ROMA CITTÀ ETERNA ODIERNA”, il progetto – nato per modificare la percezione di Roma come città d’arte monumentale che fatica a rinnovarsi, e raccontare la Roma contemporanea, le sue realtà più autentiche e le sue correnti dinamiche e creative – vede il territorio stesso diventare un media: per un intero weekend, infatti, l’Esquilino si è trasformato in palcoscenico di incontro e dialogo tra cultura contemporanea, aggregazione urbana e comunità locali.

Tra i momenti più partecipati, le performance e i dj set di ispirazione afro e sudamericana a Piazza Vittorio – che si è trasformata per l’occasione in un hub creativo, con la producer brasiliana Amazon e la dj afro newyorkese Delia -, i momenti musicali sotto i portici, dal jazz con Hallyx, alla danza contemporanea, ai cori itineranti; e ancora le performance sperimentali a Piazza Dante: da Liliana Lao e Peter Blackfish a Xixi zi, all’arpa cinese da Jessica Hu, ai live set movimentati al Bar allo Statuto.

Grande partecipazione anche per il programma artistico: dagli sguardi rivolti alla facciata di Accademia Costume & Moda per l’installazione Il vento ti porta a me di Numero Cromatico, all’Aula magna gremita per la videoproiezione The Show Mas Go On di Rä di Martino, agli interventi degli artisti nei luoghi della quotidianità del quartiere: tra questi Cecilia Sammarco alla Torrefazione Ciamei, Andrew Iacobucci al Bar d’Amore e la mostra diffusa tra alimentari, negozi di tessuti e fioraio.

Di grande rilievo anche l’apertura straordinaria degli studi d’artista e delle case private che ha offerto un accesso inedito ai luoghi della produzione creativa del rione: Andreco, Fiamma Montezemolo, Alina Zialionaya, Giulio Xie, Serafino Maiorano, Elena Bellantoni, Ultravioletto e ancora gli spazi Bordi Belle Arti, Bottega Buonarroti e l’eclettica Casa Cris. A lasciare un segno permanente di questa edizione, l’intervento di arte pubblica di Romadiffusa al Nuovo Mercato Esquilino, con le opere di nove artisti tra cui Lorenzo Teodonio e Wu Ming 2, H. H. Lim, Lulù Nuti, Caterina Silva, Andreco, Fiamma Montezemolo, Giacomo Spinelli e Massimo Livadiotti a raccontarne le molteplici identità e la continua trasformazione di Roma.

Affollatissimi i talk dedicati al dibattito culturale e all’intrattenimento: dal live show del podcast “Dicono di te” di Malcom Pagani (Chora Media) con Nancy Brilli fino al momento che ha visto confrontarsi le Eterobasiche e le Bambole di Pezza all’Acquario Romano in collaborazione con Fanpage.

I tour guidati e i workshop tematici – tra passeggiate architettoniche, itinerari esoterici e luoghi di culto – hanno spinto il pubblico a scoprire strade e percorsi insoliti fuori dai circuiti tradizionali affiancate dalle attività di inclusione e cittadinanza attiva, come il pranzo multiculturale per la comunità di Spin Time alla Scuola Di Donato.

L’edizione 2026 ha visto come sponsor e partner Uniqlo, Molinari, Trainline, Teresa Kombucha e Confcommercio Roma. Main sponsor di Romadiffusa è Lime che ha rafforzato la propria collaborazione con il festival, sostenendo per il terzo anno consecutivo alcune delle attività culturali del programma: l’iniziativa riflette l’impegno di Lime nel rendere la cultura accessibile e nel promuovere un utilizzo sostenibile degli spazi urbani.

***

Dal 2021, Romadiffusa è un progetto di city branding che mappa la Capitale quartiere per quartiere. Da cinque anni l’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale contemporaneo – e non solo monumentale – di Roma, favorire la riappropriazione degli spazi da parte dei cittadini e mettere in rete le sue realtà e correnti creative più autentiche.

Romadiffusa


https://www.instagram.com/roma_diffusa/

Accademia di Santa Cecilia, Joshua Bell e Daniel Harding
Accademia di Santa Cecilia, Harding/Bell per Mahler
sotto l’Angelo di Castello, I Siciliani – vero succo di poesia
Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 14 al 21 novembre 2021
Fantastico Mondo del Fantastico, successo per la riapertura
Condividi questo articolo
Articolo precedente Ciò che rimane acceso _ foto di Masier Pasquali Ciò che rimane acceso – c’è bisogno di energia!
Articolo successivo La Compagnia delle Seggiole

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

“Ramificazioni festival”, grande successo per “More”
Catanzaro
Gin Game
Recensioni/Articoli Roma
La Compagnia delle Seggiole
Featured Firenze Prosa
Romadiffusa, Casadante (c) Camillo Pasquarelli
ROMADIFFUSA, con oltre 40.000 presenze si è conclusa la V edizione
Evento Roma