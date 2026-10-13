La Compagnia delle Seggiole

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|TEATRO A FIRENZE
13 OTTOBRE 2026
|MARTEDÌ 13 OTTOBRE · I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Questo weekend,
la storia prende vita.
Venerdì 16 e sabato 17 ottobre vi aspettiamo a Palazzo Medici Riccardi: torna La Congiura dei Pazzi, fra intrighi del Rinascimento e luoghi straordinari da scoprire.
Il nostro autunno continua tra teatro, musica, memoria e buona cucina. E in agenda arriva anche un nuovo appuntamento con Pellegrino Artusi, sabato 7 novembre.
|16 E 17 OTTOBRE · ORE 20:30 E 21:30
La Congiura dei Pazzi
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|Intrighi, ambizioni e tradimenti prendono vita nei luoghi del potere mediceo. Entrate con noi a Palazzo Medici Riccardi per un viaggio nella Firenze del Rinascimento.
Al termine, visita straordinaria alla Cappella dei Magi.
Via Cavour 3, Firenze · Intero € 20 · Ridotto € 17
Scopri lo spettacolo
|DA SEGNARE IN AGENDA
E poi, ancora teatro.
Gli altri appuntamenti, da ottobre al nuovo anno.
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VENERDÌ 30 OTTOBRE · ORE 20:00
L’inganno è servito
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|Pasta, pizza e gelato: tre simboli della cucina italiana e le storie che li accompagnano. Alla Scuola Cordon Bleu torna il piccolo catalogo di bugie culinarie, con lettura drammatizzata e degustazione dei piatti raccontati.
Il secondo appuntamento del ciclo.
Via Giusti 7, Firenze · € 40.
|31 OTTOBRE · ORE 21:00 / 1° NOVEMBRE · ORE 18:00
Día de Muertos
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|A Badia a Settimo, il ricordo diventa racconto e musica dal vivo. Con Mariachi el Magnifico de Florencia, vi accompagniamo nella tradizione messicana del giorno dei morti.
Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, Scandicci.
Intero € 20 · Ridotto € 17.
Scopri lo spettacolo
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MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE · ORE 21:00
Sotto una gran piova d’acqua…
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|Per i 60 anni dell’alluvione di Firenze, torniamo al Teatro Niccolini con la lettura drammatizzata nata per il cinquantenario. Tre sguardi raccontano la città ferita e la sua rinascita.
Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3
Biglietto unico € 15 · Circa 60 minuti.
Scopri lo spettacolo
|NOVITÀ IN AGENDA · SABATO 7 NOVEMBRE
Una serata con
Pellegrino Artusi
Un nuovo appuntamento dedicato all’autore de La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene: il teatro incontra il racconto della nostra tradizione gastronomica.
Segnate la data: 7 novembre.
Nei prossimi aggiornamenti, tutti i dettagli della serata.
|PROSSIMA DATA · DOMENICA 8 NOVEMBRE
In sua movenza è fermo
Continua la XXI edizione del viaggio teatrale alla Pergola.
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|Il teatro ha molto da raccontare anche a sipario chiuso. Continua il viaggio fra i mestieri della scena e gli ambienti della Pergola normalmente nascosti al pubblico.
Domenica 8 novembre
Intero € 15 · Ridotto € 12
Durata: circa 1 ora e 15 minuti.
Scegliete l’orario di partenza nella biglietteria ufficiale. L’appuntamento successivo sarà il 13 dicembre.
Il viaggio e tutte le domeniche della stagione
|13 E 14 NOVEMBRE · PALAZZO MEDICI RICCARDI
La Congiura dei Pazzi
13 novembre: serata gratuita offerta da Fondazione CR Firenze, con repliche alle 20:30 e 21:30. Prenotazioni obbligatorie dal 26 ottobre sulla piattaforma della Fondazione.
Informazioni sulla serata gratuita
14 novembre: repliche ordinarie alle 20:30 e 21:30, con biglietti su TicketOne.
|IL RITORNO · VENERDÌ 20 NOVEMBRE · ORE 21:00
Digitale Purpurea
Una commedia noir contro la violenza sulle donne.
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|Firenze, 1969. Due sorelle decidono di salvare la maggiore dall’uomo violento che sta per sposare. Il piano? Commettere un omicidio e rimanere impunite.
La commedia di Caterina Baronti, con la regia di Chiara Macinai, torna con un cast rinnovato al Teatro Niccolini.
Platea € 20 · Palchi € 17
Studenti e under 25 € 15, alla biglietteria del teatro.
Scopri il ritorno di Digitale Purpurea
|31 DICEMBRE 2026 · 3 E 6 GENNAIO 2027
L’Acqua Cheta al Niccolini
Il vernacolo di Augusto Novelli, gli equivoci e la Firenze popolare: cominciate a immaginare il vostro Capodanno con le Seggiole.
31 dicembre · ore 19:00 e 22:00
3 e 6 gennaio · ore 17:00
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Ci vediamo a Palazzo.
16 e 17 ottobre · ore 20:30 e 21:30.
Scegliete la vostra replica e venite a vivere la storia nei luoghi in cui è stata scritta.
|La Compagnia delle Seggiole
Via San Piero a Quaracchi 17/15 · 50145 Firenze
CF 94074850481 · P. IVA 02292990484Tutti gli spettacoli sul nostro sito