In scena al Teatro Manzoni di Roma fino al 25 ottobre 2026

La commedia dello statunitense Donald Lee Coburn, scritta nel 1976, ha riscosso da subito un grande successo a Broadway e sui palcoscenici di tutto il mondo. In talia è stata portata in scena nel 1978, anno in cui vinse il premio Pulitzer per la drammaturgia, da Paolo Stoppa e Franca Valeri, e in seguito da altri due mostri sacri del teatro quali Paolo Ferrari e Valeria Valeri.

Weller Martin e Fonsia Dorsey sono due pensionati ospiti di una casa di riposo, che fanno conoscenza nel giardino della residenza. L’uomo sta mescolando un mazzo di carte e chiede alla signora se vuole giocare a gin rummy. La donna accetta e Weller le spiega le semplici regole del gioco, che somiglia al ramino che Fonsia giocava da giovane. La donna, vuoi per la fortuna del principiante o perché vocata al gioco, vince tutte le partite, comprese le rivincite.

Di tanto in tanto i due si ritrovano a giocare e a raccontarsi tra una mano e l’altra (tutte vinte da Fonsia). Lui è un ricercatore di mercato che ha sperperato i lauti guadagni di strategici accordi finanziari, ora affetto da una forma virulenta di vecchiaia, lei è una signora benestante sofferente di diabete e ospite pagante della struttura, con un figlio in Svizzera che la visita raramente.

Sul filo dell’irritabilità umorale di lui e della svagata leggerezza di lei, Weller continua, suo malgrado, a fornire alla partner carte vincenti, in un crescendo di rabbia e rancoroso sarcasmo, che nemmeno la vittoria opportunamente concessa da Fonsia riesce a placare.

In un turbinio di carte, punteggi e penalità si intrecciano accuse, imprecazioni e villanie che Weller non riesce a dominare, roteando il bastone come arma di offesa e rivelando un’indole irascibile, esasperata dalle precarie condizioni economiche in cui in realtà versa.

Anche il velo di borghese rispettabilità di cui si è ammantata Fonsia si squarcia, si aprono ferite e, come da un vaso di Pandora, fuoriescono millantate opulenze che camuffano l’essere a carico dell’assistenza pubblica.

Abbandonati dai figli, indigenti, sprofondati nella solitudine, si sono incattiviti. L’incontro con l’altro è l’unica occasione per raccontare una vita immaginaria, di benessere e soddisfazioni familiari, credendoci perfino un po’.

Ma la vita impone di non essere sempre perdenti, e Weller, vinto anche nel gin rummy di cui si definisce campione, rompe la scorza di decoro esplodendo in un fuoco d’artificio di turpiloquio che travolge la garbata interlocutrice, perforandone la patina di affabilità. Scompostamente, anche Fonsia inizia a sciorinare insulti misti a piccole verità circa la sua solitaria esistenza di signora priva di mezzi.

Superate le ironiche schermaglie verbali, ormai è scontro rancoroso e crudele, riflesso speculare di due vite scarnificate.

La competizione ludica degenera in scontro emotivo e scade a battaglia verbale sulle miserie umane.

Quale può essere lo sbocco di tanto spietato dileggio? Quando il roseto del giardino fiorisce, la primavera potrebbe sbocciare anche nei loro cuori, stemperando la malinconia della solitudine.

Pièce dalla trama lineare e dall’intreccio psicologico perfetto, è un congegno a orologeria che mescola humor e dramma esistenziale, in una competizione fra umiliazioni e paure ancestrali, debolezze e fallimenti.

La messinscena viene proposta in vari quadri, con rapidi cambi di abiti, che cadenzano il crescendo dell’ira di lui contro le costanti vittorie di lei, nella scenografia della veranda del giardino.

La regia di Gianpiero Francese lascia spazio alla verve comica e alla forza recitativa degli interpreti, mettendo in risalto la serrata distribuzione delle carte che tronca ogni discorso di Fonsia.

Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi sembrano perfino divertirsi in un’altalena di brillante ironia e scatti di tensione. Pambieri si trasforma da signore ossequioso ad anziano irascibile, frustrato e violento che riflette nel gioco la débâcle della vita. La Villoresi è deliziosa nella ingenua e composta mitezza di Fonsia, che rotola verso un’aggressività che si mantiene tuttavia lieve nel marcato accento toscano.

Una prova di attori che giocano di fioretto, liberando a ogni stoccata energia e finezza recitativa, co-protagonisti di un fuoco di fila di provocazioni e reazioni che sollevano il velo che avvolge due solitudini.

“Lavorare con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi è stata un’esperienza unica – racconta il regista Gianpiero Francese – una specie di saccheggio silenzioso per cercare di rubare tutto ciò che la loro esperienza potesse servirmi. La classe di Giuseppe e la tenacia di Pamela mi hanno da subito conquistato e credo che Gin Game resterà stampato nella mia memoria per sempre. Ricominciare dal Teatro Manzoni e aprire la stagione 26/27 è un onore per me e per la produzione Opera – continua – Gin Game è un testo di una forza incredibile in cui la poesia che annoda il racconto di due solitudini, si esalta attraverso un’ilarità di profonda raffinatezza. Aspettiamo il pubblico sicuri di non deluderlo”.

Tania Turnaturi