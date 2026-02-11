Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, al via Un solo mare Festival

11-15 febbraio 2026

Da oggi a domenica 15 febbraio 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prende il via la prima edizione di Un Solo Mare, un nuovo Festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma che intende celebrare il mare, patrimonio condiviso e risorsa insostituibile.

La giornata inaugurale di mercoledì 11 febbraio si apre alle ore 11:00 in Sala Petrassi con un evento dedicato alle scuole che riunisce personalità sportive, rappresentanti delle istituzionali e voci della ricerca legate al mare, per dare avvio alla manifestazione con uno sguardo ampio sul futuro degli oceani. Saranno presenti Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, e Raffaele Ranucci, AD Fondazione Musica per Roma. Intervengono, la campionessa olimpica Alessandra Sensini e il velista Giovanni Soldini, con la moderazione del direttore scientifico del festival Roberto Danovaro. Dopo i saluti inaugurali, il documentario immersivo a cura di Marevivo “I suoni che mostrano il mare”, che esplora i suoni del mare e l’inquinamento acustico sotto l’acqua. Il filmato esplora i suoni naturali degli Oceani, favorendo un’esperienza sensoriale unica e mostra come siano essenziali per la vita degli ecosistemi marini, in particolare per mammiferi e cetacei. I suoni sono cruciali per la comunicazione di alcune specie, ma l’inquinamento acustico esclusivamente causato dall’uomo, minaccia gravemente il loro equilibrio e la loro sopravvivenza.

Alle ore 15:00 in Auditorium Arte l’evento “Blue Economy tra Italia e Mediterraneo” a cura di Cluster BIG: nel primo panel “La centralità del mare per l’Italia”, un confronto sul ruolo strategico del mare per il sistema Paese, infrastrutture marittime, competitività del settore blu italiano e governance si intrecciano in un dialogo su come la dimensione marina possa diventare leva di sviluppo economico, innovazione tecnologica e sostenibilità per l’Italia nel contesto mediterraneo e globale. Introduce e modera Giorgio Ricci Maccarini, Presidente Cluster BIG, intervengono Amm. Sq. Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le Politiche del Mare, Ammiraglio di Divisione Fabio Agostini, Comandante del Comando Interregionale Marittimo Centro e Capitale, Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA, Mario Mattioli, Presidente della Federazione del Mare, Alessandra Sensi, Capo Dipartimento Environment, Green and Blue Economy, Union for the Mediterranean.

Alle ore 16:30 in Auditorium Arte nel secondo panel “Il Mediterraneo tra cooperazione, sicurezza e sostenibilità” sarà discusso il Mediterraneo come spazio di interconnessione strategica tra economie, territori e scenari geopolitici emergenti, in un confronto su infrastrutture, cooperazione internazionale e nuovi equilibri tra Nord e Sud, tra mare aperto e rotte globali. Introduce l’incontro Giorgio Ricci Maccarini, Presidente Cluster BIG, intervengono il Capitano di Vascello Carmine Lapia, Capo del 7° Ufficio “Relazioni Interministeriali e Coordinamento del Territorio” del 3° Reparto dello Stato Maggiore della Marina, Roberto Paolo Cazzulo, Segretario Generale Registro Navale Italiano, Mario Mattioli, Presidente Federazione del Mare, Alessandro Panaro, Head Maritime&Energy SRM Intesa S. Paolo, Agata Lavorio, Ricercatrice Osservatorio di Intelligence sull’Artico UniMilano, Leonardo Manzari, WestMED National Hub per l’Italia. Modera Leonardo Parigi, giornalista, Relazioni esterne Fondazione Accademia italiana della Marina Mercantile.

Un Solo Mare ha l’obiettivo di promuovere una cultura del mare che permetta a tutti di conoscerlo, valorizzarlo, proteggerlo e viverlo in modo sostenibile. La manifestazione vuole essere un momento di incontro tra scienza, cultura, economia, società, arte, ma anche un omaggio al mare – via di comunicazione e scambio tra popoli, lingue e saperi – in un Festival che intende intrecciare scienza, responsabilità e creatività – dalla ricerca alla divulgazione, dalla fotografia al teatro – per esplorare il mare come uno spazio vivo, fragile e condiviso.

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con la partnership progettuale di Codice Edizioni, il Festival Un Solo Mare, con la direzione scientifica del prof. Roberto Danovaro, è promosso da Roma Capitale–Assessorato alla Cultura, con il Patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, e ha come partner scientifici CMCC–Centro Euro–Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, CNR–Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA–Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ISPRA–Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, OGS–Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Fondazione Marevivo, ASviS–Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. In collaborazione con Cluster Tecnologico Nazionale “Blue Italian Growth” (CTN-BIG), Biblioteche di Roma e Marina Militare. Con la partecipazione di Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e Fondazione Santo Versace. Partner culturali Pianeta Mare Film Festival, Scuola Holden e Fondazione Symbola.

Un Solo Mare riunisce voci autorevoli e sguardi diversi: dallo scrittore Björn Larsson, che al mare ha affidato pagine decisive della sua immaginazione, a Dario Fabbri, grande esperto di geopolitica, fino ai linguaggi coinvolgenti di Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton, e Claudio Sciarrone, sceneggiatore e disegnatore di Topolino, a Andrea Rinaldo, professore emerito e direttore del Laboratoire d’Écohydrologie dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna, vincitore del Water Prize 2023, le cui ricerche pionieristiche sulle reti fluviali e la diffusione di specie e patogeni si intrecciano con l’ecologia marina per esplorare le interconnessioni tra ambiente, salute umana e gestione sostenibile delle risorse idriche in un pianeta in trasformazione. Figure diverse, accomunate da un rapporto diretto, vissuto e consapevole con il mare. Non mancheranno momenti dedicati all’economia del mare o alle arti, come il concerto dell’Orchestra del Mare organizzata con la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e la Fondazione Santo Versace che vedrà la partecipazione del Maestro Nicola Piovani e di Alessio Boni.

Numerose le attività e laboratori dedicati a scuole e famiglie organizzati nello spazio EduMare. Il programma riservato alle scuole unisce al rigore scientifico la creatività e il divertimento, per ispirare le nuove generazioni a prendersi cura del nostro mare: ragazze e ragazzi parteciperanno a laboratori scientifici, incontri con protagonisti d’eccezione, contributi audiovisivi sulla bellezza e le sfide degli oceani, spettacoli coinvolgenti, laboratori interattivi, percorsi sulla sostenibilità.

​In collaborazione con le Biblioteche di Roma, dall’11 al 14 febbraio, la Biblioteca Elsa Morante presso il Porto Turistico di Roma (Municipio X) ospiterà un programma articolato che intreccia scienza, letteratura e attività per famiglie, a cura di ISPRA e OGS. Mostre, laboratori e incontri con autori si alterneranno per offrire un’esperienza culturale rivolta a pubblici diversi: un percorso culturale dedicato al territorio di Ostia e al suo rapporto privilegiato con il mare. Tra gli ospiti attesi, gli scrittori Björn Larsson e Claudia Fachinetti.

Cinque le mostre: “AMERIGO VESPUCCI-ON BOARD!” (a cura della Marina Militare), una selezione di scatti in bianco e nero di Carlo Mari che racconta la vita a bordo della nave Amerigo Vespucci durante la traversata atlantica, un ritratto autentico di manovre, volti ed emozioni, dove rigore documentario e sensibilità artistica rivelano l’anima del veliero e del suo equipaggio; “BANQUETTE ALLA RISCOSSA!” (a cura di ISPRA), mostra sulla spiaggia ecologica, rivolta a grandi e piccoli: attraverso l’avventura di Leaf, si scopre l’utilità per la spiaggia e il turismo della Banquette; “TOURISM IN THE CLIMATE CHANGE ERA” fotografie di Marco Zorzanello: un progetto fotografico che cerca di analizzare gli effetti del cambiamento climatico sul nostro stile di vita; “NAVE VESPUCCI-IL VIAGGIO INTORNO AL MONDO” (a cura della Marina Militare) fotografie di Massimo Sestini, mostra dedicata alla Nave Vespucci, seguita da lontano da tutti nel suo viaggio intorno al mondo, festeggiata al suo rientro in tanti porti del Mediterraneo; “ONLY ONE” (a cura di Marevivo), mostra che affronta transizione energetica ed ecologica, economia circolare, inquinamento da plastica e riscaldamento degli oceani, un percorso che evidenzia come la salute di tutti gli esseri viventi dipenda dall’equilibrio tra ambiente naturale e attività umane, e come questo equilibrio possa essere ricostruito solo attraverso un impegno comune e integrato.

Fondazione Musica per Roma ringrazia i suoi main sponsor Banca del Fucino ed Enel, oltre a Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS) in qualità di treno ufficiale della manifestazione.

www.auditorium.com