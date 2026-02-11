Accademia Filarmonica Romana, Trio di Parma in concerto

Al Teatro Argentina giovedì 12 febbraio

È una delle formazioni più longeve e di prestigio della musica da camera italiana quella del Trio di Parma che torna ospite dell’Accademia Filarmonica Romana giovedì 12 febbraio nel concerto al Teatro Argentina (ore 21). Alberto Miodini (pianoforte), Ivan Rabaglia (violino) ed Enrico Bronzi (violoncello) si sono uniti in Trio nel 1990 nella classe di musica da camera di Pierpaolo Maurizzi al Conservatorio “A. Boito” di Parma e da allora, per oltre trent’anni, hanno inanellato una serie di prestigiosi riconoscimenti, fra cui il Concorso Internazionale di Musica da Camera di Melbourne, il Concorso Internazionale ARD di Monaco e il Premio Abbiati nel 1994. Invitato dalle più importanti istituzioni musicali, ha collaborato con musicisti di richiamo internazionale. A impreziosire le esecuzioni, gli strumenti suonati da Ivan Rabaglia (un violino “Santo Serafino” costruito a Venezia nel 1740) e da Enrico Bronzi (una viola “Vincenzo Panormo” costruita a Londra nel 1775).

IL PROGRAMMA: BRAHMS E SCHUMANN

Acclamato dal pubblico della Filarmonica nelle ultime due stagioni, il Trio di Parma dedica il programma del concerto alla musica di Robert Schumann e Johannes Brahms. Dopo l’esecuzione, lo scorso anno, dei primi due Trii, quest’anno sarà la volta del Terzo e ultimo Trio scritto da Brahms per violino, violoncello e pianoforte. Per l’op. 101 in do minore si può parlare di capolavoro della piena maturità, composto nell’estate 1886 mentre il musicista d’Amburgo si trovava sulle rive del lago di Thun. Originalità dell’invenzione, piglio energetico e lirismo sono alcuni dei tratti che distinguono questo lavoro che venne accolto da subito da pubblico e critica con entusiasmo. A incorniciare Brahms, due pezzi di Schumann: i Fantasiestücke op. 88 sono il suo primo contributo al genere del trio con pianoforte, quattro pezzi scritti nel 1842, ma pubblicati solo nel 1850 dopo diverse revisioni, di forte ispirazione poetica, in cui il compositore sperimenta nuove vie all’interno della forma più tradizionale del trio. Chiude il Trio n. 2 in fa maggiore op. 80 del 1847, fra le pagine più rappresentative della letteratura cameristica del XIX secolo: i tre strumenti sono trattati alla pari e l’uso del contrappunto ne caratterizza la scrittura, lo stesso Schumann definisce il carattere della sua composizione “dall’impressione gioiosa e vivace”.

IL TRIO

Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 al Conservatorio “A. Boito” di Parma. Successivamente il Trio ha approfondito la sua formazione musicale con il Trio di Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e l’Accademia Chigiana di Siena. Nel 2000 è stato scelto per partecipare all’Isaac Stern Chamber Music Workshop presso la Carnegie Hall di New York. Ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi con le affermazioni al Concorso Internazionale “Vittorio Gui” di Firenze, al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Melbourne, al Concorso Internazionale della ARD di Monaco e al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Lione. Nel 1994 l’Associazione Nazionale della Critica Musicale gli ha assegnato il Premio Abbiati quale miglior complesso cameristico.

Il Trio di Parma è stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali in Italia (Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Società del Quartetto di Milano, Gran Teatro La Fenice di Venezia, Unione Musicale di Torino, GOG di Genova, etc.) e all’estero (Filarmonica di Berlino, Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, Konzerthaus di Vienna, Filarmonica di San Pietroburgo, Teatro Colón e Coliseum di Buenos Aires, Los Angeles, Lockenhaus Festival, Barossa e Melbourne Festival, etc.).

Ha collaborato con importanti musicisti quali Vladimir Del’man, Carl Melles, Anton Nanut, Bruno Giuranna, Simonide Braconi, Alessandro Carbonare, Eduard Brunner e Guglielmo Pellarin; ha effettuato registrazioni per la Rai e per numerose emittenti estere (Bayerischer Rundfunk, Radio Bremen, BBC Londra, ABC-Classic Australia, etc.). Ha inoltre inciso le opere integrali di Brahms per l’UNICEF, di Beethoven e Ravel per la rivista Amadeus, Šostakovič per Stradivarius (miglior disco dell’anno 2008 dalla rivista Classic Voice), Pizzetti, Liszt, Schumann e Dvořák per l’etichetta Concerto, Schubert per la Decca e Čajkovskij, in una registrazione dal vivo alla Wigmore Hall di Londra per l’etichetta Movimento Classical.

I componenti del Trio di Parma hanno un impegno didattico costante all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, al Mozarteum di Salisburgo e al Conservatorio di Parma.

Ivan Rabaglia suona un Giuseppe Baldantoni costruito ad Ancona nel 1850 ed Enrico Bronzi un Vincenzo Panormo costruito a Londra nel 1775.

Biglietti: Teatro Argentina da 19 a 30 euro; (comprensivi di prevendita).

Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

