Riccardo Iellen apre il Premio LiNUTILE del Teatro a Padova

Il 13 febbraio al Teatro de LiNUTILE prende il via la XIII edizione con una parabola di crescita trans tra autofinzione e identità

Prende il via venerdì 13 febbraio (ore 21.00) al Teatro de LiNUTILE di Padova la XIII edizione del Premio LiNUTILE del Teatro, intitolata La mia opera prima e dedicata ai percorsi di debutto e alle nuove drammaturgie. Il concorso, in programma fino al 29 marzo 2026, si conferma un osservatorio privilegiato sulle urgenze della scena contemporanea e sulle nuove scritture.

Ad inaugurare il calendario è Mia zia Daniela detta Dada per andare a ballare la notte indossava zeppe tacco 25 di Riccardo Iellen, diplomato nel 2025 alla Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e vincitore con questo testo del Premio “Carlo Annoni” – Next Generation.

Una lettura che diventa rivelazione

In scena una lettura pubblica. Un giovane drammaturgo espone per la prima volta il proprio testo inedito, quasi fosse una sessione di correzione dal vivo. Ma, pagina dopo pagina, la storia sembra scivolare verso la violenza e il sangue: riscritture, tagli e ripensamenti si susseguono finché emerge una domanda insistente e inevitabile: perché Caroline, la protagonista, deve soffrire così tanto?

La risposta affiora di sbieco, dal passato. Tra aneddoti familiari che irrompono senza controllo, un rapporto irrisolto con il padre e la figura quasi oracolare della zia Daniela, “Dada”, la lettura si trasforma in un percorso di rivelazione. Attraverso il gioco dell’autofinzione, lo spettacolo si configura come una parabola di crescita trans e una riflessione sul potere rivelatorio dell’arte, sulla violenza interiorizzata e sulla necessità di riconoscere e rivendicare la propria identità.

Le parole dell’autore

«Il testo nasce dal bisogno di mettere in parola la mia esperienza di violenza interiorizzata: cosa significa perpetrare, anche senza accorgersene, comportamenti misogini? E come si può essere insieme vittima e carnefice del peso patriarcale», racconta Riccardo Iellen. «Volevo una drammaturgia che detonasse mentre avanza: una struttura inizialmente solida che si sfalda fino ad aprire un modo diverso di raccontare un’identità non conforme, attraversando la tragedia per arrivare alla gioia e alla rivendicazione di quella gioia».

Il Premio LiNUTILE del Teatro – XIII edizione è realizzato con il contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura.

Informazioni

Mia zia Daniela detta Dada per andare a ballare la notte indossava zeppe tacco 25

Venerdì 13 febbraio 2026, ore 21.00

Teatro de LiNUTILE – Padova

Biglietti: €10 | Ridotto Under 25 €8

Prenotazioni: www.teatrodelinutile.com