Premio LiNUTILE del Teatro 2026: al via la XIII edizione a Padova

Dal 13 febbraio al 29 marzo al Teatro de LiNUTILE la rassegna dedicata ai debutti e alle nuove generazioni

Giunge alla sua XIII edizione il Premio LiNUTILE del Teatro, progetto ideato e promosso dal Teatro de LiNUTILE di Padova, divenuto negli anni un punto di riferimento per il circuito Off e per la nuova drammaturgia. L’edizione 2026, intitolata “La mia opera prima”, è in programma dal 13 febbraio al 29 marzo e conferma il focus sui percorsi di debutto, con un’attenzione particolare a autori, autrici e compagnie under 25.

Dopo la selezione delle opere attraverso bandi nazionali, la dimensione pubblica del Premio prende forma in una rassegna di spettacoli che mette al centro la ricerca teatrale, il dialogo con il pubblico e la crescita delle nuove generazioni. L’organizzazione è affidata alla Compagnia Giovani de LiNUTILE, composta da diplomati e diplomate dell’Accademia de LiNUTILE, in un’esperienza che unisce lavoro artistico e formazione sul campo.

I testi e gli spettacoli selezionati attraversano, da prospettive diverse, un territorio comune: quello dei passaggi, delle soglie e delle crisi che segnano l’ingresso nell’età adulta. Storie intime e quotidiane che mettono in scena corpi, relazioni e identità nel momento in cui vengono messe alla prova, restituendo uno sguardo lucido e generazionale sul presente.

Il programma dell’edizione 2026 del Premio LiNUTILE del Teatro

La rassegna si apre venerdì 13 febbraio con Mia zia Daniela detta Dada per andare a ballare la notte indossava zeppe tacco 25 di Riccardo Iellen, lettura scenica di un testo inedito costruita come una riscrittura continua davanti al pubblico.

Venerdì 27 febbraio è la volta di Torciaumana, monologo scritto e interpretato da Paolo Lupidi, che porta in scena la pressione di un presente dominato dall’iperproduttività e dalle aspettative sociali.

Venerdì 13 marzo va in scena Un’ora e basta della compagnia Pappagalli in Trappola, spettacolo che interroga legami familiari e identità attraverso l’ipotesi radicale della fine imminente.

La serata conclusiva di domenica 29 marzo è dedicata alla Sezione Autori e alla proclamazione dello spettacolo vincitore del Premio LiNUTILE del Teatro 2026. In questa occasione la Compagnia Giovani de LiNUTILE porterà in scena Quattro posti di Filippo Carpenedo, testo vincitore per l’edizione 2026.

Informazioni pratiche

Teatro de LiNUTILE – Padova

Inizio spettacoli: ore 21.00

(domenica 29 marzo inizio ore 20.00)

Biglietti:

Intero € 10,00

Ridotto Under 25 € 8,00

Prenotazioni e informazioni:

www.teatrodelinutile.com