Guidi, Brilli e Assisi protagonisti a febbraio

I tre grandi personaggi calcheranno in tre diverse rappresentazioni le scene del Grandinetti di Lamezia Terme e del Comunale di Catanzaro

Sarà un mese di emozioni, riflessioni e grande intrattenimento. Nel corso di febbraio, la stagione teatrale di AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, porterà l’eccellenza artistica sui palcoscenici di Catanzaro e Lamezia Terme. Nomi prestigiosi calcheranno la scena, offrendo al pubblico storie magnetiche e omaggi ad indimenticabili personaggi della musica mondiale.

I mille volti del teatro

«Con gli eventi di questo mese, abbiamo voluto costruire un mosaico che celebrasse la poliedricità del teatro», ha dichiarato il direttore artistico Pollice, «dalla commedia alla prosa e alla musica. Riuscire a portare in Calabria artisti del calibro di Nancy Brilli, Gianluca Guidi e Sergio Assisi non è solo una sfida organizzativa, ma una promessa mantenuta nei confronti dei nostri spettatori che meritano l’eccellenza assoluta».

L’eleganza del mito

Si inizia con un viaggio nel tempo che ci trasporterà direttamente nelle atmosfere sofisticate degli anni ‘50. Gianluca Guidi, artista poliedrico e figlio d’arte del grande Johnny Dorelli, sarà protagonista assoluto di “Frank Sinatra. The man and his music”, un omaggio e un atto d’amore a ‘The Voice’. Una performance intrisa di fascino e talento, dove Guidi ripercorrerà la carriera del cantante americano tra musica e aneddoti inediti per un doppio appuntamento: giovedì 12 febbraio al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e venerdì 13 febbraio al Teatro Comunale di Catanzaro.

Il magnetismo di una diva

Sabato 21 febbraio, al Teatro Comunale di Catanzaro, sarà la volta di accogliere una delle interpreti più iconiche del cinema e del teatro italiano. Nancy Brilli è protagonista de “Il padrone”, in cui vengono esplorate le dinamiche di potere e le fragilità umane con una storia ambientata nell’Italia del Secondo Dopoguerra. Una produzione di altissimo profilo, capace di attirare il pubblico verso una pièce dal finale inaspettato e con uno spessore culturale profondo, mai scontato.

La comicità d’autore, tra riflessioni e risate

A chiudere questo mese straordinario, venerdì 27 febbraio al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, sarà la verve incontenibile di Sergio Assisi con lo spettacolo “Mi dimetto da uomo”. L’attore partenopeo, padrone della scena e capace di instaurare un legame immediato con la platea, propone una riflessione ironica e pungente sull’universo maschile contemporaneo. Fresco, dinamico e profondamente divertente, Assisi assicura una risata liberatoria che nasconde un’attenta analisi sociale.

La stagione teatrale di AMA Calabria, proseguirà fino al mese di aprile, con altre opere che vedranno al centro della scena attori come Pippo Pattavina e Massimiliano Gallo.

Gli eventi sono realizzati con risorse PAC 2014-2020 erogate ad esiti dell’avviso “Distribuzione Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura

I biglietti per assistere agli spettacoli della stagione teatrale di AMA Calabria potranno essere acquistati rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro e presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org , per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org .

