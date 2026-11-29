In scena al Teatro Sistina di Roma fino al 13 dicembre 2026

Un musical può anche diventare teatro civile, e la musica linguaggio che dà dignità a chi non ha voce.

Questo racconto di amicizia e riscatto sociale continua a essere attuale e, pur radicato nella realtà napoletana, propone questioni universali, quali il disagio giovanile, le disuguaglianze sociali, la criminalità e la difficoltà a trovare la propria collocazione.

Dal debutto nel 2002 (interprete Sal Da Vinci) ha conquistato il pubblico di ogni età, e torna oggi in scena con una nuova generazione di talentuosi interpreti che cantano le emozioni dei protagonisti, le loro paure e il desiderio di alimentare la speranza in un mondo migliore, oltre il limite della strada.

Claudio Mattone ricorda che nel 1987 Nanni Loy ed Elvio Porta gli chiesero di scrivere la colonna sonora del film ‘Scugnizzi’ ambientato nel carcere minorile di Nisida, i cui interpreti erano detenuti del carcere minorile di Procida che, coordinati da un attore del varietà interpretato da Leo Gullotta, mescolavano la finzione scenica con le esperienze personali, in una serie di quadri musicali di notevole impatto. Furono composte così canzoni memorabili, come “Carcere ‘e mare”, “Magnifica Gente”, “’A città ‘e Pulecenella”, “Perzóne perzóne”, “Scétate scé…”, “Io ce credo”, “Ajere”, “Parlanno parlanno”, “Zòccole”.

“Cominciai a sognare un grande musical interpretato da ragazzi, un’opera che esprimesse una napoletanità moderna, non folkloristica, fatta di impegno e di lavoro, lontana dagli stereotipi e dai luoghi comuni” afferma Mattone.

La trama dello spettacolo, pluripremiato, è nota. Saverio De Lucia e Raffaele Capasso, detto ‘o Russo, usciti dall’istituto di correzione minorile di Nisida, prendono strade opposte. Si ritrovano vent’anni dopo, portatori di visioni inconciliabili. Saverio è diventato un prete di strada, impegnato nel volontariato e nel recupero dei ragazzi del quartiere che coinvolge in un’attività musicale per inseguire sogni e libertà. Raffaele, invece, è entrato nella criminalità organizzata e vuole usare i ragazzi come corrieri per i suoi traffici.

Il destino di un adolescente può dipendere così dalle persone che incontra.

Lo scontro tra le due visioni porterà a un tragico epilogo, dal quale il gruppo trarrà la forza di ribellarsi, con la musica come strumento di denuncia e riscatto, per scegliere da che parte schierarsi.

Le musiche di Claudio Mattone fanno parte della memoria collettiva. Orchestrate dal maestro Pino Perris, sono la struttura portante del musical, cantate senza quasi soluzione di continuità da un cast giovane e affiatato che si impone per capacità interpretativa, senso della scena, potenza vocale, spirito di corpo, energia, coordinazione coreografica. Nella coralità trovano spazio gli assolo in cui risaltano le voci belle e potenti dei singoli interpreti, giovani e pieni di slancio.

La forza comunicativa dei testi e la potenza poetica delle canzoni veicolano un messaggio di speranza e una riflessione sui temi dell’inserimento sociale delle giovani generazioni.

Il lavoro corale è di estrema efficacia e forte presa emotiva e visiva, in cui trionfa la vita, nonostante tutto. Una festa di musica e sentimenti, che si dipana intorno alla scenografia mobile di Bruno Garofalo che ricrea alcuni ambienti e ne evoca altri con un suggestivo gioco di luci e immagini di scorci napoletani. Movimenti coreografici originari di Gino Landi, costumi di Francesca R. Scudiero.

Alfonso Giorno è un Don Saverio intenso, empatico, una calamita per i ragazzi attratti da un ideale, gran bella voce e presenza scenica. Salvatore Catanese, nel ruolo di Raffaele ’o Russo lo contrasta con un’interpretazione efficace di personaggio della malavita.

La regia di Mattone tiene insieme con equilibrio momenti di grande energia e passaggi di forte intensità drammatica, senza perdere mai il filo emotivo del racconto nei diversi registri, amalgamando leggerezza e dramma.

Una storia commovente e potente, non semplice intrattenimento. Per interrogarsi. Per non dimenticare. Per imparare ad ascoltare e accogliere.

La sera della prima Claudio Mattone dal palcoscenico ha ringraziato tutti, la squadra tecnica “tutti ragazzi 25 anni fa e adesso grandi professionisti”, e anche il pubblico perché “se non ci foste voi, non ci saremmo noi”. Ricorda in particolare Enrico Vaime, coautore dei dialoghi, scomparso nel 2021.

Gran finale in musica con una foto insieme al pubblico in platea.

Tania Turnaturi