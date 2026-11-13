Nuovo Teatro Ateneo, Sogno di una notte di mezza estate

21 novembre alle ore 20.30 e il 22 novembre alle ore 18

SOGNO DI UNA NOTTE D’ESTATE, il capolavoro di William Shakespeare nella traduzione di Patrizia Cavalli, arriva in prima nazionale al Nuovo Teatro Ateneo il 21 novembre alle ore 20.30 e il 22 novembre alle ore 18.

Lo spettacolo, presentato da Maltinti Teatro, è diretto da Davide Giordano, che ne ha condiviso il percorso di ricerca e formazione con un gruppo di giovani attori, maturato nell’arco di due anni di lavoro intorno agli insegnamenti e alla pratica teatrale di Carlo Cecchi. Con Angelica Ippolito, Davide Giordano, Remo Stella, Lorenzo Cancelli, Valentina Di Battista, Manuel Di Nicola, Tommaso Ferrandina, Alessio Frisullo, Davide Gaibotti e Claudia Torchia, e con la partecipazione di Vincenzo Ferrera, il lavoro segna il primo approdo pubblico di un’esperienza nata lontano dai circuiti produttivi tradizionali, in una sala prove ricavata da un ex locale commerciale nel quartiere Tuscolano di Roma. Qui, senza finanziamenti e senza un progetto iniziale di compagnia, la pratica quotidiana del teatro ha costruito progressivamente un gruppo, un metodo e una relazione con il testo. Il risultato è uno Shakespeare che affida alla prova, all’ascolto e all’incontro tra gli interpreti la possibilità di rinnovarsi ogni sera, restituendo alla scena il rischio e la libertà del gioco teatrale.

Note sullo spettacolo

Maltinti Teatro nasce nel quartiere Tuscolano di Roma, al confine con il Pigneto e San Giovanni, all’interno di un locale – oggi sala prove – che nel corso degli anni è stato prima una macelleria e poi uno studio di tatuaggi. Fanno parte del gruppo Angelica Ippolito, Davide Giordano, Remo Stella e alcuni giovanissimi attori. Per due anni, il lavoro di formazione condotto da Davide ha progressivamente dato vita a una ricerca comune e condivisa. Non esisteva l’idea di una vera e propria compagnia teatrale, né quella di uno spettacolo; si è voluto, molto seriamente, “giocare” il teatro, praticandolo e cercando di trasmettere ai più giovani alcuni dei preziosi insegnamenti di Carlo Cecchi: l’importanza dell’ascolto e del dialogo, il rapporto con il testo e tra gli attori, l’attenzione al pubblico, la consapevolezza del proprio corpo nello spazio, la capacità di seguire l’intuito e di reagire a ciò che accade sulla scena nel presente, la necessità di mantenere sempre viva la prova. Una prova da non intendersi come finalizzata e conclusa con il debutto, ma capace di rinnovarsi continuamente, per annientare l’idea di un risultato definitivo, di una forma chiusa, “fissata” nella meccanica ripetizione a memoria delle battute. La recita, come la prova, è un gioco che deve essere giocato, riattraversato e agito nel momento in cui accade.

Diversi registi e operatori, invitati alle prove, hanno contribuito con il loro sguardo alla crescita del gruppo e alla scelta di lavorare su Shakespeare. Alcuni attori che, nel loro percorso artistico, hanno condiviso la “scuola” di Carlo Cecchi, hanno preso parte alle prove; tra loro, Vincenzo Ferrera. Lo stesso Cecchi ha avuto modo non solo di assistere, ma anche di partecipare, nel ruolo di Cotogno, a parte del lavoro incoraggiandone il proseguimento. Sogno di una notte d’estate rappresenta il primo approdo pubblico di questa esperienza.

Nota sul titolo.

Il titolo è presentato nella traduzione di Patrizia Cavalli come Sogno di una notte d’estate. La scelta evita l’espressione «mezza estate», tradizionalmente associata in italiano a un periodo diverso dal Midsummer Day inglese, legato invece alla festa di San Giovanni e alle sue antiche tradizioni popolari. Del resto, una traduzione più letterale del titolo in “Sogno di una notte di San Giovanni”, non sarebbe stata altrettanto efficace.

Note di regia di Davide Giordano

Ho passato gli ultimi due anni a provare Sogno di una notte d’estate insieme a un gruppo di giovanissimi attori, lavorando sulla traduzione di Patrizia Cavalli. Le prove si sono svolte in un locale che è stato una macelleria, poi uno studio di tatuaggi e oggi si chiama Maltinti Teatro. Non abbiamo avuto finanziamenti. Per due anni tutti gli attori hanno lavorato su tutti i ruoli.

Siamo in dieci. I personaggi del testo sono di più. Quasi tutti interpretano più ruoli. Non è una scelta estetica. È il modo in cui abbiamo lavorato. Nel corso di questi anni ho visto formarsi in questo gruppo una qualità che considero rara. Un rapporto ostinato con il teatro. Ho condiviso questa particolare esperienza di lavoro con Angelica Ippolito; il suo sguardo e la sua esperienza sono stati determinanti. Le ho chiesto di interpretare Egeo, il padre di Ermia. A Remo Stella, interprete, con me, in diversi spettacoli diretti da Cecchi, ho chiesto di prendere parte a questo lavoro. Un giorno Carlo Cecchi è venuto a vedere una prova.

A un certo punto si è alzato e ha cominciato a provare nella parte di Cotogno (il falegname che organizza la compagnia degli artigiani e dirige, da capocomico improvvisato, la recita di Piramo e Tisbe). Poi, riferendosi agli attori del gruppo, mi ha detto:

“… Questi sono bravissimi.”

Gli ho chiesto di restare e ne era molto contento.

Non è stato possibile. La traduzione di Patrizia Cavalli è l’unica traduzione di Shakespeare che conosco che, recitata dagli attori, continua a suonare viva.

Gentile pubblico,

non ci sono scene.

Ci sono i costumi e delle luci molto semplici.

Il resto accadrà, oppure no, nell’incontro con voi.

È il rischio di fare teatro.

rassegna

PASSAGGI – un omaggio a Carlo Cecchi

Lo spettacolo si inserisce nel programma di PASSAGGI – un omaggio a Carlo Cecchi, il progetto speciale con cui il Nuovo Teatro Ateneo dedica un percorso di incontri, proiezioni e spettacoli alla memoria di uno dei protagonisti più originali del teatro italiano, a un anno dalla sua scomparsa. Avviata il 4 novembre con l’incontro Ricordando Carlo Cecchi, la rassegna proseguirà l’11 gennaio 2027 con Francesca Comencini, Iaia Forte e gli attori del Sogno di Palermo, accompagnati dalla proiezione del film Shakespeare a Palermo; il 25 gennaio con Valerio Binasco e Paolo Mannina, in un incontro seguito dalla proiezione di un documento d’archivio dello spettacolo La serra di Harold Pinter; e si concluderà il 12 febbraio con Mario Martone e Laura Putti e la proiezione del video di Finale di partita di Samuel Beckett, nella regia teatrale di Carlo Cecchi e televisiva di Mario Martone. Al centro di questo percorso, Sogno di una notte d’estate rappresenta un passaggio particolarmente eloquente: l’insegnamento di Cecchi, la sua idea del lavoro dell’attore e la sua pratica della scena trovano continuità nell’esperienza di una nuova generazione, restituendo alla memoria la sua dimensione più fertile: quella che si trasmette attraverso il fare teatro.

Info

Polo Museale – Sapienza Cultura – Sezione Nuovo Teatro Ateneo

Sapienza Università di Roma

Mail: segreteria.nuovoteatroateneo@uniroma1.it

Telefono: 0649914115

Sito: https://nuovoteatroateneo.web.uniroma1.it/

Instagram: @nuovoteatroateneosapienza

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma – Edificio CU017

L’ingresso al Nuovo Teatro Ateneo è da piazzale Aldo Moro 5 oppure dal cancello pedonale in viale delle Scienze 11 (a destra della sbarra di accesso al parcheggio sotterraneo).

Biglietti: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti previa prenotazione su eventbrite.com

https://www.eventbrite.it/e/sogno-di-una-notte-destate-di-shakespeare-tickets-2003974432473

Dopo aver prenotato il tuo biglietto, prenota anche il parcheggio all’interno della città universitaria al seguente link

https://bit.ly/parcheggiocustagione26_27

Attenzione: per completare la registrazione al parcheggio è obbligatorio inserire il codice del biglietto dello spettacolo. Al termine dello spettacolo, si avrà a disposizione un tempo massimo di un’ora per uscire dalla Città Universitaria.

POLO MUSEALE – SAPIENZA CULTURA

Presidente Laura Michetti| Responsabile amministrativa Maria Daniela Salvati|

SEZIONE NUOVO TEATRO ATENEO

Coordinamento| Damiano Garofalo| Direzione artistica Velia Papa| Direzione tecnica Ferdinando Nicci| Produzione e coordinamento comunicazione Ilaria Maiolino| Segreteria e promozione Michela Chiadroni| Logistica Giuseppe Cardilli| Acquisti e contabilità Fabrizio Di Lullo, Stefania Magrini| Referente Tecnico Gabriele Cavallari| Grafiche a cura di Danilo Serreli

Nuovo Teatro Ateneo – Stagione 2026/2027

21 novembre alle ore 20.30 e il 22 novembre alle ore 18

Nell’ambito della rassegna

PASSAGGI – un omaggio a Carlo Cecchi

MALTINTI TEATRO

presenta in prima nazionale

SOGNO DI UNA NOTTE D’ESTATE

di William Shakespeare

traduzione Patrizia Cavalli

regia Davide Giordano

luci Camilla Piccioni

Con: Angelica Ippolito, Davide Giordano, Remo Stella,

Lorenzo Cancelli, Valentina Di Battista, Manuel Di Nicola, Tommaso Ferrandina,

Alessio Frisullo, Davide Gaibotti, Claudia Torchia

con la partecipazione di Vincenzo Ferrera