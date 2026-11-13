Donizetti Opera 2026, Riccardo Frizza dirige il Gala Gianandrea Gavazzeni

Il 19 novembre a Bergamo

Prende il via oggi la dodicesima edizione del Donizetti Opera, che quest’anno si concentra sulla riscoperta e valorizzazione del patrimonio operistico di Gaetano Donizetti, con particolare attenzione al triennio 1826-1828 e ad alcune delle opere meno conosciute del compositore bergamasco. In questa edizione, Riccardo Frizza – che del Festival è anche direttore artistico e musicale – salirà sul podio in un’unica occasione: il 19 novembre al Teatro Donizetti per il Gala Gianandrea Gavazzeni.

«Considero una coincidenza non casuale poter celebrare l’enorme eredità di Gianandrea Gavazzeni a trent’anni dalla sua scomparsa, proprio nel corso del Festival che deve la sua nascita alle pionieristiche visioni del Maestro», dichiara Frizza. «Farlo nell’anno in cui “firmo” anche la prima direzione artistica della rassegna, rende tutto ancora più significativo. Del resto, nel momento in cui accettai di assumere la direzione totale del Donizetti Opera, il mio primo pensiero andò a Gavazzeni e a quella sua intuizione potente di mettere al centro di tutto proprio Donizetti, il compositore. Cioè, la musica. Oggi noi tutti, fieri di questa eredità e rafforzati dalla devozione che l’intera città nutre per questo suo figlio illustrissimo, ci uniamo alle celebrazioni con cui il mondo musicale riconosce in lui uno dei più significativi direttori d’orchestra del Novecento, il compositore raffinato e il lucido intellettuale. Dirigere il Gala a lui dedicato, potendo contare su una superba corona di cantanti, mi riempie di gioia. Sarà un concerto speciale, dove la festa si unirà al ricordo e alla commozione, riproponendo sinfonie, arie e duetti tratti dalle opere da lui predilette» conclude il Maestro. In concomitanza con l’inaugurazione del Festival sono state annunciate alcune anticipazioni sulla prossima edizione del Donizetti Opera, in programma dal 12 al 29 novembre 2027. Il cartellone completo è disponibile qui.