Teatro Olimpico, Fratello Sole, Sorella Luna

4 dicembre ore 20.30, 5 dicembre ore 20.30, 6 dicembre ore 17.30

Dopo il debutto in prima nazionale ad Assisi lo scorso marzo e l’avvio della tournée nazionale il 4 ottobre, nel giorno dedicato a San Francesco, Fratello Sole, Sorella Luna arriva finalmente a Roma. Dal 4 al 6 dicembre, il Teatro Olimpico in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, ospita la nuova versione teatrale dell’opera di Franco Zeffirelli, nell’adattamento di Angela Demattè e con la regia di Piero Maccarinelli, accompagnata dalle musiche originali di Riz Ortolani e Donovan. Uno degli appuntamenti più attesi della stagione, che porta sul palcoscenico una storia senza tempo, di ribellione, libertà e comunità.

È nel giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre, che ha preso il via dal Teatro Guglielmi di Massa la tournée nazionale 2026–2027 di Fratello Sole, Sorella Luna, la nuova versione teatrale dell’opera di Franco Zeffirelli, firmata da Angela Demattè e diretta da Piero Maccarinelli.

Nel ruolo di Francesco, Giulio Pranno, mentre Ksenia Borzak interpreta Chiara. Lo spettacolo vede inoltre la partecipazione speciale di Massimo Wertmüller e Fabrizia Sacchi. Completano il cast Gabriele Cicirello nel ruolo di Deodato, Antonio Iorio in quello di Paolo, Edoardo Raiola nel ruolo di Bernardo, Andrea Galasso in quello di Giocondo ed Eduardo Sacchi nel ruolo di Silvestro. Le scenografie sono firmate da Francesco Sereni. Costumi Daniele Gelsi, light designer Javier Delle Monache; con l’amichevole contributo di Tullio Solenghi

Dopo il debutto, la tournée prosegue con la tappa milanese, dal 23 al 25 ottobre al Teatro Manzoni, per poi raggiungere numerose città italiane, tra cui Aosta, Bergamo, Firenze, Cascina, Roma, Torino, Genova, Gorizia, Bologna e Rovigo. Una scelta che lega simbolicamente l’inizio del viaggio teatrale alla figura di Francesco, nell’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della sua morte e mentre l’Italia ne celebra la memoria attraverso il programma di iniziative San Francesco 1226–2026.

Dopo il successo del debutto al Teatro Lyrick di Assisi, luogo simbolico legato alla figura di San Francesco, Fratello Sole, Sorella Luna continua il suo percorso e si apre alla tournée nazionale 2026–2027, portando il proprio immaginario in teatri che ne amplificano la natura itinerante e dialogica, riproponendo con forza la scelta di un uomo, capace ancora oggi di mettere in discussione un’intera società.

Al centro del racconto c’è un giovane cresciuto nel benessere, che comincia a guardare con occhi diversi il mondo a cui appartiene: un mondo in cui la ricchezza determina il valore delle persone, gli interessi dei mercanti alimentano le guerre e ai figli viene chiesto di ereditare ambizioni e conflitti dei padri. Francesco interrompe questa continuità. Il suo spogliarsi, da gesto di fede diventa un gesto di rottura con un ordine fondato sul possesso e sul privilegio. Attorno a quella scelta, scandalosa per la famiglia e per le autorità, prende forma una comunità che cerca nella solidarietà e nell’accoglienza un altro modo di vivere.

È in queste tensioni che la vicenda incontra il presente: nello scontro tra generazioni, nel rapporto tra denaro e potere, nella distanza tra chi possiede e chi resta escluso. La ricerca spirituale di Francesco attraversa domande concrete, che continuano a riguardarci: che cosa siamo disposti a difendere per conservare il nostro benessere? Quale spazio lasciamo agli altri? È possibile sottrarsi a un sistema di cui si è parte e costruire un’alternativa insieme?

A dare forma a questo racconto è l’incontro tra l’immaginario cinematografico di Zeffirelli e il linguaggio del teatro. Angela Demattè firma la trasposizione dalla sceneggiatura originale di Franco Zeffirelli, Suso Cecchi D’Amico e Lina Wertmüller, portando sulla scena i conflitti familiari, la ribellione dei giovani e la nascita di un’alleanza attorno a Francesco.

La dimensione musicale lega il nuovo allestimento alla memoria del film: lo spettacolo accoglie infatti un patrimonio musicale con i brani originali di Riz Ortolani e Donovan, tra cui la celebre canzone che gli dà il titolo, e si avvale delle musiche e degli arrangiamenti originali di Alessandro Nidi che, per questa versione teatrale, si è occupato di comporre anche nuove musiche.

Lo spettacolo è una co-produzione International Music and Arts, Agidi Srl, Fondazione Sipario Toscana – La Città del Teatro con il patrocinio del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi – San Francesco 1226–2026.

SINOSSI

Lo spettacolo ripercorre la straordinaria parabola umana e spirituale di Francesco d’Assisi, figlio di una ricca famiglia di mercanti, che sceglie di rinunciare ai privilegi della sua condizione per abbracciare la povertà come unica vera ricchezza. Sullo sfondo di un’Italia attraversata da conflitti tra città e da violente lotte commerciali, la sua decisione appare inizialmente incomprensibile: suscita scandalo nella sua famiglia, rifiuto da parte delle autorità religiose e smarrimento nella comunità.

Accanto a lui si schiera solamente Chiara, giovane della stessa estrazione sociale, che ne condivide la radicalità attraverso gesti concreti di solidarietà verso poveri e malati.

Con i piedi nudi e un saio addosso, Francesco intraprende la costruzione di una chiesa aperta a tutti, un luogo di accoglienza per emarginati e diseredati, lontano dalle fastose celebrazioni ufficiali. Nella contemplazione del creato, Francesco esprime una gratitudine profonda e poetica verso il mistero della vita, restituendo al mondo uno sguardo capace di meraviglia; la sua forza d’esempio conquista altri giovani benestanti e dà vita a un movimento che scuote le fondamenta della società e della Chiesa del tempo.

Il viaggio di Francesco lo conduce fino a Roma, dove il Papa riconosce la portata rivoluzionaria della sua scelta e viene toccato dalla sua visione di una fede essenziale e spoglia.

NOTE DI REGIA DI PIERO MACCARINELLI

Ispirato dall’omonimo film di Franco Zeffirelli, lo spettacolo pone al centro la figura di Francesco, figlio di ricchi mercanti che ad un certo punto della sua vita capisce che la povertà è l’unica vera ricchezza. All’inizio questo suo pensiero, collegato alle sue azioni, produce scandalo e riprovazione nel mondo mercantile dei suoi genitori e anche indignazione e rifiuto nel vescovo della sua diocesi. È il momento di dure battaglie fra mercanti di diverse città, di azioni militari in cui vengono coinvolti molti dei figli coetanei ed amici di Francesco. Ma Francesco non si cura dello scandalo e della preoccupazione che il suo comportamento, le sue azioni, producono nella sua città. Solo una ragazza – Chiara, anche lei figlia di ricchi mercanti – lo accompagna con gesti e azioni altrettanto forti, portando il pane ai poveri e addirittura ai lebbrosi. Francesco prosegue il suo cammino, vuole costruire una chiesa che sia la casa di tutti, i poveri, i diseredati, quelli che non vengono accolti alle ricche celebrazioni dei mercanti. Inizia, con i piedi nudi e un saio, la costruzione della sua chiesa e con il suo esempio incomincia a trascinare dalla sua parte altri figli benestanti. Il conflitto, quindi, è generazionale oltre che motivazionale. Le feroci discussioni di Francesco con il padre, lo stupore attonito della madre, fanno da contrappunto alla sua ricerca dell’essenzialità e della verità. Ecco perché è ancora necessario raccontare la storia di Fratello Sole e Sorella Luna, titolo della bellissima canzone musicata da Ortolani, come molte delle musiche che useremo nello spettacolo. Spettacolo tanto più necessario nell’anno del Santo Giubileo, anche perché si concluderà con il bacio dei piedi di Francesco nella sede massima della Santa Chiesa da parte del Papa, che riconosce il valore dei principi ispiratori di Francesco e sembra pentirsi dell’opulenza e della ricchezza della Chiesa Romana, che si è allontanata dai principi che muovono Francesco. Materia di scandalo e preoccupazione, benissimo gestiti dalla sceneggiatura di Zeffirelli, che per la versione teatrale si avvarranno della trasposizione e adattamento a cura di Angela Demattè e della mia regia.

TOURNÉE 2026–2027

4 ottobre 2026 – MASSA, Teatro Guglielmi 10 -11 ottobre 2026 – NOVARA, Teatro Coccia 20 ottobre 2026 – ARCORE, Cineteatro Nuovo

21 ottobre 2026 – ARESE, Cinema Teatro 23–25 ottobre 2026 – MILANO, Teatro Manzoni

27 ottobre 2026 – AOSTA, Teatro Splendor

20 novembre 2026 – BERGAMO, Choruslife Arena 21–22 novembre 2026 – FIRENZE, Teatro Verdi 28 novembre 2026 – CASCINA, La Città del Teatro Cascina (PI) 4–6 dicembre 2026 – ROMA, Teatro Olimpico 9–10 dicembre 2026 – TORINO, Teatro Colosseo 11–12 dicembre 2026 – GENOVA, Teatro Politeama

17 dicembre 2026 – GORIZIA, Teatro Verdi 18–20 dicembre 2026 – BOLOGNA, Teatro Celebrazioni

21 dicembre 2026 – ROVIGO, Teatro Sociale 9 gennaio 2027 – CREMONA, Infinity 1 10 gennaio 2027 – VARESE, Teatro di Varese

15 gennaio 2027 – CATANZARO, Teatro Politeama 17 gennaio 2027 – VICENZA, Teatro Comunale

22 – 24 gennaio – MESSINA, Teatro Vittorio Emanuele

27 gennaio 2027 – BRINDISI, Teatro Verdi

28 gennaio 2027 – LECCE, Teatro Politeama

Info: https://internationalmusic.it/artisti/fratello-sole-sorella-luna/

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vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/tour/fratello-sole-sorella-luna/4812

Biglietti Teatro Olimpico: da 25,30 a 40 euro. Riduzioni per gruppi, compagnie, ragazzi sotto i 12 anni e Cral, Info: filarmonicaromana.org / www.teatroolimpico.it – tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org / ufficiopromozione@teatroolimpico.it