Roma Sinfonietta, The Bass Gang in concerto

Mercoledì 18 novembre 2026 alle 18.00 all’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma Tor Vergata, concerto-spettacolo ricco di ironia e di musica

I quattro contrabbassi di The Bass Gang. Da Vivaldi a Morricone, da Ciajkovskij a Dave Brubeck, da Mozart a Piazzolla: un concerto-spettacolo ricco di ironia e di musicaThe Bass Gang

è probabilmente il quartetto di contrabbassi più conosciuto al mondo e il più longevo: sono quattro professionisti della musica “seria” (quella classica) che si mettono in gioco per offrire uno spettacolo unico, divertendosi e divertendo il pubblico. Sono Antonio Sciancalepore, Andrea Pighi, Amerigo Bernardi e Alberto Bocini, abituati ad affrontare i grandi repertori sinfonici nelle più importanti orchestre italiane e straniere. A questo aggiungono la conoscenza approfondita di molteplici generi musicali, da quelli colti tradizionali a quelli “leggeri”, inclusi jazz, pop e rock. Tutto questo con jl giusto tocco di follia, che li porta a mettere da parte l’abito nero da concerto per indossare fantasiosi costumi di scena (inclusi vestiti da gangster o divise da galeotti).

Mercoledì 18 novembre 2026 alle 18.00 The Bass Gang sarà all’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma Tor Vergata (Macroarea di Lettere e Filosofia, via Columbia 1) nell’ambito della stagione di concerti organizzata da Roma Sinfonietta presso la seconda università romana. Lo spettacolo, davvero unico nel suo genere, offre in una carrellata molto godibile tanta musica colta e popolare (da Mina a Morricone, da Mozart a Paul Simon, da Vivaldi a Piazzolla e a molti altri) trascritta per questa originalissima formazione dagli stessi protagonisti. Così il suono del contrabbasso viene valorizzato nelle sue varie ed insospettate potenzialità e sfumature, ritmiche e melodiche, sonore ed espressive, in un crescendo di trovate e sorprese musicali e sceniche.

Ad aprire questo concerto-spettacolo è la ben nota e squillante sigla che dà inizio ai film della 20th Century Fox. Poi si salta a Mozart e con un altro salto si arriva a Guarda che luna, scritta da Malgoni e portata al successo da Fred Buscaglionea. Segue un Medely che mette insieme Take Five di Dave Brubeck, il secondo movimento della Sinfonia “Patetica” di Ciajkovskij e Everything’s Aright di A.L. Wright. Si prosegue con Merry go round of life di Joe Hisaishi, famosissimo autore della musica per i film dei principali registi giapponesi e per molti film “anime”. Chiude la prima parte un medley intitolato A look at Morricone from low (un gioco di parole tra bass, il nome del contrabbasso in inglese, e low): si ascolteranno le musiche da film più amate del compositore romano, come C’era una volta il West, Il buono, il brutto e il cattivo, Gabriel’s oboe da Mission e altre ancora.

La seconda parte del concerto è intitolata Le Basse Stagioni. Partendo dai famosissimi “Concerti delle quattro stagioni” di Vivaldi, la fantasia dei quattro della Bass Gang ha mescolato al compositore veneziano del Settecento tanti altri diversissimi musicisti, tra cui Igor Stravinsky, Johann Strauss junior, Astor Piazzolla, Bruno Martino, Woody Herman, Paul Simon e altri ancora.

*****

Biglietti: intero euro 12,00; ridotto per personale universitario e over 65, euro 8,00; studenti euro 5,00.

I biglietti si possono prenotare telefonando allo 06 3236104 o inviando una mail a romasinfonietta@libero.it. Oppure si possono acquistare direttamente presso la sede del concerto a partire da 30 minuti prima dell’inizio.

*******