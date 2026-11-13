Accademia Filarmonica Romana, Lezioni di musica dal vivo

Alessandro Stella e Giovanni Bietti domenica 15 novembre in Sala Casella

Terzo appuntamento del nuovo ciclo delle Lezioni di musica dal vivo dell’Accademia Filarmonica Romana con la media partnership di Rai Radio 3. Dedicata quest’anno alla storia del pianoforte e condotta come di consueto da Giovanni Bietti, divulgatore, scrittore, compositore e storica voce di Radio3, la rassegna vede alla sua terza lezione domenica 15 novembre in Sala Casella (via Flaminia 118, ore 17.30) la presenza di Alessandro Stella.

Pianista romano, classe 1979, Stella si distingue per la grande versatilità artistica e un approccio curioso al repertorio del suo strumento, fra ricerca musicale e una attività concertistica internazionale, sia come solista sia come interprete di musica da camera.

La lezione si concentrerà sul Novecento storico: il pianoforte è ormai lo strumento odierno, ha ultimato il percorso di trasformazione iniziato nel Settecento, e i compositori ne sfruttano appieno tutte le possibilità. I brani esaminati, che offrono una panoramica estremamente ampia e varia dal punto di vista stilistico e geografico, esemplificano le molte direzioni prese dalla musica pianistica nel secolo scorso: si va dalle ricerche timbriche più raffinate e impalpabili di Claude Debussy alle sonorità “percussive” di Béla Bartók, dal confronto con la musica popolare di Manuel de Falla alla tradizione afroamericana con George Gershwin, dall’aforisma atonale di Arnold Schoenberg, all’ampio brano che si ispira a un violento contesto storico qual è la Sonata per pianoforte “1.X.1905 (Z Ulice)” (Dalla strada) del compositore ceco Leoš Janáček: il 1° ottobre 1905, a Brno si tennero violente dimostrazioni popolari per la creazione di un’università ceca; durante gli scontri con la polizia, venne ferito a morte un giovane operaio e carpentiere di nome František Pavlík: è alla sua memoria che Janáček dedicò questa Sonata.

L’ultima lezione, il 29 novembre, affronterà il pianoforte nel nostro secolo, ospite Erick Bertsch: saranno messe a confronto le musiche di tre compositori fondamentali degli ultimi anni: Kaija Saariaho, György Kurtág, George Benjamin, fino ad arrivare alla riproduzione digitale del suono.

Il ciclo completo delle Lezioni di Musica, registrato per la Rai, verrà trasmesso nei mesi successivi sulle frequenze di Rai Radio 3.

Biglietti: post unico 11 euro (comprensivo di prevendita). Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

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SALA CASELLA

LEZIONI DI MUSICA:

LA STORIA DEL PIANOFORTE conduzione di Giovanni Bietti

domenica 15 novembre | ore 17.30

IL NOVECENTO

Alessandro Stella pianoforte

Claude Debussy

Dai Préludes, Livre I: n. 2 Voiles – n. 12 Minstrels

Leoš Janáček

Sonata per pianoforte “1.X.1905 (Z Ulice)” (Dalla strada)

Arnold Schoenberg

Sechs kleine Klavierstücke op. 19

Béla Bartók

Szabadban (All’aria aperta) BB 89, SZ 81

Manuel de Falla

Danza ritual del fuego

George Gershwin

Three Preludes

Speciale Lezione di Musica

prodotta dall’Accademia Filarmonica Romana

con la media partnership di Rai Radio 3

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Giovanni Bietti è compositore, pianista e musicologo, considerato uno dei migliori divulgatori musicali italiani. Storica voce radiofonica delle “Lezioni di musica” su Radio 3, ha pubblicato con Laterza libri su Beethoven, Mozart, Verdi e Chopin, e con EDT un libro su Haydn. Cura per Carocci la collana divulgativa “Dentro la musica”, per la quale sono recentemente usciti i suoi volumi sulla Sinfonia “Incompiuta” di Schubert, sulla Grande Fuga e la Sinfonia “Pastorale” di Beethoven e sulle ultime tre Sinfonie di Mozart. Tiene regolarmente lezioni-concerto, al pianoforte, presso molti dei più prestigiosi enti italiani: Teatro alla Scala, Teatro La Fenice, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro lirico di Cagliari, Accademia Filarmonica Romana tra gli altri. Collabora con alcuni importanti eventi internazionali, come il Festival di Cartagena, in Colombia. Tra le sue apparizioni televisive ricordiamo le 5 puntate di Super Quark Musica su Rai 1, accanto a Piero Angela, e le recenti 12 puntate di “Musica da camera con vista” su Rai 5, delle quali è ideatore e conduttore.

Alessandro Stella è un pianista e produttore italiano. È stato ospite di importanti festival internazionali, come il Progetto Martha Argerich e il Klavier-Festival Ruhr. Si è esibito in alcuni dei principali teatri e sale da concerto italiani e nel mondo, come l’Auditorio Stelio Molo (Lugano), la Herkulessaal (Monaco), la Salle Rameau (Lione), il Teatro Coliseo (Buenos Aires), il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Modena, il Teatro dei Rozzi (Siena), il Teatro del Libertador (Córdoba), il Teatro El Círculo (Rosario), il Teatro Mohammed V (Rabat), il Teatro Piccinni (Bari), il Teatro Romano (Verona), il Zentrum Paul Klee (Berna). In Italia ha suonato per alcune delle più importanti stagioni concertistiche e dei principali festival, come l’Accademia Chigiana, l’Accademia Filarmonica Romana, gli Amici della Musica di Palermo, l’Associazione Alessandro Scarlatti, l’Associazione Musicale Vincenzo Bellini, la Camerata Musicale Barese, la IUC, l’Unione Musicale e il Bari Piano Festival, PianoSofia, il Musica Riva Festival, Trame Sonore. Nel 2020 ha fondato l’etichetta discografica Extended Place. Dal 2023 è membro della Recording Academy e della Latin Recording Academy. Le sue numerose registrazioni, pubblicate da Extended Place, Artalinna, Kha, MV Cremona, Stradivarius e Warner Classics, hanno ricevuto unanimi apprezzamenti e riconoscimenti dalla critica internazionale (Melómano de oro, 5 Diapason, 5 Stelle di Classica, 5 Stelle di Musica, Gramophone Editor’s Choice, Echo Klassik Award). L’album Pizzetti & Montemezzi in duo con Marcos Madrigal ha vinto il Cubadisco 2026 nella categoria “Collaborazioni internazionali”. I suoi concerti e le sue incisioni sono stati trasmessi da importanti radio come BBC, Bayerischer Rundfunk, ORT, RSI, Radio France, Rai, RTBF, RTP, RTVE, WDR. Illustri compositori contemporanei, come Giya Kancheli, Valentin Silvestrov, Carlo Boccadoro e Nicola Campogrande, hanno scritto, arrangiato o a lui dedicato loro importanti opere, da lui spesso eseguite e registrate in prima mondiale. A quella solistica, Alessandro Stella affianca un’intensa attività cameristica, collaborando regolarmente con Gemma Bertagnolli, Giovanni Gnocchi, Marcos Madrigal, Tai Murray, Pietro Roffi, Nurit Stark, Nino Surguladze ed è membro fondatore del trio pianistico ‘The Pianos Trio’ con Giorgia Tomassi e Carlo Maria Griguoli. Alessandro Stella ha studiato con Raffaella d’Esposito, Franco Scala e Marco Di Bari, perfezionandosi, inoltre, con Bruno Canino, Maria João Pires, Maurizio Pollini, Jean-Yves Thibaudet, Alexis Weissenberg e Christian Zacharias.