HEROES International Film Festival, al via la sesta edizione

Torna a Roma il festival delle maestranze del Cinema e delle Arti Visive, 9|11 DICEMBRE 2025

La sesta edizione di HEROES International Film Festival si terrà al The Space Roma Moderno di Roma dal 9 all’11 dicembre con il tema “Cinema, Serie & Videogames: storytelling e nuove tecnologie”.

HEROES è il festival delle maestranze che celebra artisti e professionisti del cinema e della serialità “di genere” horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e cross-over che prima e dentro il film lavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del racconto per la sala e la TV, i broadcaster online e l’interactive. Supportata dalle maggiori categorie italiane delle professioni e delle arti dell’audiovisivo, la kermesse raccoglie una comunità di creativi e tecnici coinvolti in anteprime, masterclass, internazionali, concorsi per cortometraggi, premiazioni e celebration.

HEROES AWARDS

I premi dedicati a grandi maestri e giovani talenti del cinema e delle serie “di genere” italiane e agli studi internazionali più innovativi del Cinema e dell’Interactive, dei VFX e dell’Animazione europea:

– Heroes Master al Visual Effects Supervisor VICTOR PEREZ (The Dark Knight Raises, Rogue One. A Star Wars Story, Harry Potter e i doni della Morte, Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare).

– Heroes Action al Creative Producer GIGI CAVENAGO (Orfani, Così Zeke scoprì la religione/Love, Death & Robot).

– Heroes Transmedia allo studio PLATIGE IMAGE (Fallen Art, Fish Night/ Love, Death & Robots)

– Heroes Master alla Production Designer LUCIA BORGOGNONI (La stoffa dei sogni, Star Wars. La minaccia fantasma, Spiderman: Far from Home).

– Heroes Studio of the Year allo studio DIGIC (Secret Level, The Secret War/Love, Death & Robots).

HEROES FILM SCHOOL – OSPITI INTERNAZIONALI E ITALIANI

La film school di “Heroes” presenta 20 grandi artisti e giovani talenti internazionali e italiani impegnati in masterclass, keynote e talk: Premi Oscar, BAFTA, Emmy o Annie e David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro portano la loro esperienza dal set e per il set, sia live action che d’animazione.

Ospiti internazionali dell’edizione 2025 sono:

ALEX S. RABB

Con più di 20 anni di carriera nei VFX, ha lavorato con James Cameron in Titanic e come producer in Final Fantasy: The Spirits Within e a Terminator 3: Rise of the Machines. È fondatore dello studio ungherese DIGIC con cui ha prodotto più di 160 cortometraggi e cinematics per videogame. Vincitore di un Annie per The Secret War, episodio della serie Netflix “Love, Death & Robot”, e producer della serie Secret Level in onda su Amazon Prime Video.

ISABELLE CAILLAUD

Si è formata in accademie di moda a Londra, Roma e Milano nei primi Anni 90 e nel cinema e per la TV ha lavorato ai costumi di film quali The Aeronauts, Home Sweet Rome e Ocean’s Twelve e per serie quali Rome e La Piovra. I suoi studi più recenti analizzano l’adattamento di costumi e capi di moda ai videogame e alle diverse discipline della transmedialità.

VICTOR PEREZ

Vincitore di due David di Donatello per gli Effetti Visivi (per Il ragazzo Invisibile e Napoli New York di Gabriele Salvatores) e di decine di premi internazionali per Regia, Sceneggiatura e Visual Effects, Victor Perez ha lavorato ad alcuni dei principali franchise cinematografici internazionali degli ultimi anni, tra i quali The Dark Knight Raises, Rogue One. A Star Wars Story, Harry Potter e i doni della Morte, Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare.

Ospiti nazionali e focus dell’edizione 2025:

ART DIRECTION – MARIO TASCIOTTI (M il figlio del secolo, I vestiti nuovi dell’imperatore)

SOUNDTRACK E SOUND DESIGN – TECLA ZORZI (Hanno ucciso l’uomo ragno. La vera storia degli 883, Mixed by Erry)

COSTUME DESIGN – ANDREA CAVALLETTO (Testa o croce, Vermiglio)

VFX & STORYTELLING – ANASTASIA TOLEO (Assassin’s Creed Mirage)

AI FILMMAKING – JACOPO REALE (Love at first sight, Pino Daniele: nero a metà)

CHARACTER DESIGN – TIZIANO PALUMBO (Secret Level in LOVE, DEATH & ROBOT, Call of Duty Black Ops. 6)

SOUNDTRACK E SOUND DESIGN – CARLO TUZZA (Sette Mondi, Behind the Light).

REGIA PER L’ANIMAZIONE – MASSIMO MONTIGIANI (Minieroi della foresta, Strappare lungo i bordi)

PRODUCTION DESIGN PER L’ANIMAZIONE – ANNARITA CALLIGARIS (Gatta Cenerentola, L’Arte della felicità)

HEROES STORIES: CORTOMETRAGGI INDIPENDENTI E D’ACCADEMIA

La giuria internazionale chiamata a premiare i vincitori individuati tra i 10 finalisti delle due sezioni Corti d’Autore e Corti d’Accademie è composta da Alex Rebb (Ungheria), Jacopo Reale (Italia), Lucia Borgognoni (Italia), Isabelle Caillaud (Francia), presieduta dal Direttore Artistico Max Giovagnoli. I vincitori dei concorsi, ai quali si sono iscritte 3164 opere provenienti da 31 Paesi, saranno premiati da Biunivoca/Polygon Flow con la piattaforma Dash con tool di World-Building per la real time production.

HEROES CELEBRATIONS

In occasione dell’uscita in sala del nuovo Lupin III: La stirpe immortale di Takeshi Koike si svolgerà un incontro speciale con i doppiatori storici dell’anime Alessandra Korompay e Stefano Onofri, in collaborazione con Anime Factory. Il foyer del The Space Moderno ospiterà la mostra “Eroi ed eroine del dietro le quinte raccontati da Scenografi e Costumisti” a cura dell’Associazione Italiana Scenografi, Arredatori e Costumisti. In occasione del suo 25mo anniversario verrà proiettato il cult Dorme, con un incontro speciale col regista Eros Puglielli (Copperman, Never mind, Sono Lillo). Un focus sul mondo dei fandom di cinema, serie e animazione rigurderà, infine, l’anteprima italiana del documentario Fan. Tutti Pazzi per Cinema e Serie prodotto da IED Istituto Europeo di Design e 8 ½ Production, con la partecipazione delle principali associazioni culturali italiane di fan del ondo del cinema, delle serie e dei videogames.

Heroes International Film Festival è un evento organizzato da La Città dell’Animazione e dei Contenuti Digitali. Promosso da Confesercenti Area Roma, Frosinone, Rieti – Coordinamento impresa cultura con il contributo della Camera di Commercio di Roma;

PARTNER CULTURALI E ISTITUZIONALI

Animation Nation, Asifa Italia, Associazione Italiana Scenografi, Arredatori e Costumisti, Associazione Italiana VFX, AVF Rio, Biunivoca, Cinecittà si mostra, Dash, Fanta Festival, FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, Giffoni Film Festival, IED Istituto Europeo di Design, Istituto per la Cinematografia “Roberto Rossellini”, Intimacy Coordination Italia, Premio Solinas, Cartoons on the bay, Writers Guild Italia, Orchestra italiana del Cinema, Romics, Reel One, Stunt & Film, UNINT, Univideo Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online, View Conference, Wacom, Writers Guild Italia.

MEDIA PARTNER

Comingsoon.it, Staynerd.it, Fabrique du Cinema, Scenografia e Costume.

CREDITS

DIREZIONE ARTISTICA – Max Giovagnoli

COMITATO EDITORIALE – Tiziana Amicuzi, Daniele Barone, Marcello Rossi, Luca Ruocco

DIREZIONE ORGANIZZATIVA – Livia Senese

COORDINAMENTO ESECUTIVO – Sara Pellini, Erica Fagiolo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA – Anna Castellani, Valerio Pasquieri, Alberto Sarasso, Giulia Meuti, Serena Navarra

UFFICIO STAMPA Maurizio Quattrini – maurizioquattrini@yahoo.it

DIGITAL ART DIRECTOR – Irene Gambelli

OFFICIAL POSTER – Gaia Di Labio

COMUNICAZIONE WEB – 321web.net

INFORMAZIONI IN BREVE: Raggiungi Heroes in modalità super green! Scegli la sostenibilità e contribuisci a un futuro migliore. Heroes IFF promuove le scelte amiche dell’ambiente!

Quando: da martedì 9 a giovedì 11 dicembre 2025 dalle ore 9:30 alle 14:30.

Dove: Cinema The Space Roma Moderno, Piazza della Repubblica, 43/45, 00184 Roma

Organizzatori: La Città dell’Animazione e dei Contenuti Digitali

Ingresso: L’ingresso al Festival è gratuito fino ad esaurimento posti. Prenota il tuo posto in sala su www.heroesfilmfest.com.