Caracalla Festival 2025, i 25 anni del Roberto Bolle&Friends

Un anniversario importante per il più celebre dei gala, fra classico e contemporaneo, il 15 e il 16 luglio ore 21 alle Terme di Caracalla

Attesissimo, imperdibile doppio appuntamento con il Roberto Bolle&Friends al Caracalla Festival 2025, martedì 15 e mercoledì 16 luglio ore 21 alle Terme du Caracalla, diventato ormai una consolidata e apprezzata tradizione dell’estate romana: l’edizione 2025 festeggia il 25esimo anno del più celebre dei galà di danza immancabile nel cartellone estivo dell’Opera.

Un viaggio nella bellezza della danza, in un sapiente mix di classico e di contemporaneo, che vede protagonista Roberto Bolle accompagnato dalle più fluide delle internazionali.

“Sono sempre felice di tornare a Caracalla. Ogni volta è un’emozione nuova, rinnovata e, se possibile, ancora maggiore. Abituarsi a questa bellezza è impossibile, questa maestosità mi sorprende sempre – il commento di Roberto Bolle – Ed emozionante è ballare e dialogare con questo sito straordinario, mettere in relazione la danza con la potenza visiva di questo posto. È quello che arriva, io credo, anche al pubblico: una bellezza intensa che si nutre dell’arte effimera della danza fusa con quella eterna delle Terme”.

L’edizione 2025 resta in perfetto equilibrio tra la danza classica e la danza contemporanea con alcune attesissime chicche.

“Ci sono brani contemporanei come Borderlands di Wayne Mac Gregor e In The Middle, Somewhat Elevated di Forsythe che sono tra i più belli del 900: pezzi senza tempo e di grande impatto. E poi c’è un assolo, Memories, che ripercorre la mia carriera, il mio percorso – conclude il danzatore – Un pezzo denso di significato soprattutto in questo anno in cui ho compiuto 50 anni e il mio Gala, Roberto Bolle and friends, 25. Celebrarli qui e in questo modo, è per me una grande emozione”.

Accanto a Bolle, impegnato anche nella ripresa di Sphere di Mauro Bigonzetti con la musica di Alessandro Quarta, tornano i grandi artisti come Melissa Hamilton, in coppia con Bolle in Borderlands e in Take me with you di Robert Bondara sulle note dei Radiohead/Reckoner, l’amatissima coppia (anche nella vita) Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, rispettivamente étoile e primo ballerino della Scala di Milano insieme per il classicissimo Grand Pas Classique di Victor Gsovskij e per Luminous di András Lukács, pezzo contemporaneo su musica di Max Richter.

Per i virtuosismi de Il corsaro di Petipa, Osiel Gouneo torna in scena con la partner Riho Sakamoto, ballerina giapponese, soloist dello StaatsBallett Berlin, danza per il suo debutto a Caracalla anche accanto a Roberto Bolle nel magnifico In the Middle, Somewhat Elevated di William Forsythe. Torna a Caracalla anche Toon Lobach per I, coreografia di Philippe Kratz accanto a Mikaela Kelly, e al fianco di Roberto Bolle in Moonlight di Juliano Nunes, sulle musiche di Debussy eseguite dal pianista Marcos Madrigal.

Accanto alle grandi stelle, non mancano le novità con i giovani talenti dell’Opéra di Parigi e del Royal Ballet di Londra, come Shale Wagman (quadrille dell’Opéra di Parigi) e Viola Pantuso (first artist del Royal Ballet di Londra) che Bolle presenta per la prima in Italia in tour: sul palco per loro, un grande classico, Le Fiamme di Parigi di Vainonen su musica di Boris Asafiev. Info e biglietti su www.operaroma.it

Fabiana Raponi