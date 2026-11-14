“Ramificazioni festival” per Bowie e Pino Daniele

Stasera e il 21 novembre prossimo all'auditorium comunale di Filadelfia l'omaggio a questi due miti senza tempo

Il viaggio di Ramificazioni Festival prosegue stavolta nel vibonese facendo tappa

all’Auditorium Comunale di Filadelfia con un doppio appuntamento all’insegna della

grande danza contemporanea, realizzato in collaborazione con DRACMA.

Due sabati consecutivi – 14 e 21 novembre – che intrecciano spettacoli seralii e alta

formazione pomeridiana, confermando la vocazione del festival nel costruire ponti tra le

migliori realtà coreutiche nazionali e il pubblico calabrese.

Sabato 14 novembre (ore 19.30) il sipario si alzerà su “Arvo Pärt vs David Bowie”,

spettacolo nato dal concept e dalle coreografie di Roberta Ferrara e Gianni Notarnicola

per la compagnia Equilibrio Dinamico. Una produzione sostenuta dal Ministero della

Cultura e dalla Regione Puglia, realizzata in coproduzione con Orsolina28 Art Foundation

e DAP Festival.

L’opera mette in cortocircuito due potenti e apparentemente distanti immaginari musicali

del Novecento: la rarefazione spirituale e la meditazione sacra del compositore estone

Arvo Pärt incontrano l’eclettismo mutevole e iconico del Duca Bianco, David Bowie. In

scena i danzatori attraversano queste partiture come veri e propri spazi emotivi fatti di

interludi, sospensioni, fratture e ritornelli, esplorando ciò che interrompe il flusso del tempo

e ciò che ritorna. Il disegno luci e i costumi scolpiscono paesaggi interiori sospesi tra

memoria, perdita e rinascita, in un progetto che segna il rinnovarsi del sodalizio artistico

tra Ferrara e Notarnicola.

Sabato 21 novembre (ore 21.00), sempre all’Auditorium Comunale, sarà la volta di

“Canto per un mito senza tempo – Eterno Pino”, produzione firmata da ResExtensa

Dance Company e Porta d’Oriente – Centro di Produzione della Danza, con la regia e

le coreografie di Elisa Barucchieri in collaborazione con Moreno Guadalupi.

Uno spettacolo che intreccia danza, voce e musica dal vivo per rendere omaggio al genio

musicale di Pino Daniele, lontano da ogni retorica nostalgica.

Sul palcoscenico gli interpreti danno corpo a un viaggio che parte dai vicoli di Napoli e si

espande verso orizzonti globali, dove le radici partenopee si fondono con il blues e la

sensualità mediterranea. Sulle rielaborazioni di brani iconici che hanno segnato intere

generazioni, le coreografie vibranti e poetiche esplorano il dialogo continuo tra passato e

futuro, trasformando il palco in un inno danzante e sonoro dedicato a una voce eterna.

La formazione: “Corpi in dialogo” con Filippo Stabile

Accanto alla programmazione serale, Ramificazioni Festival rinnova il proprio impegno

nella divulgazione e nella crescita del pubblico e dei giovani talenti del territorio. Nelle

stesse giornate di sabato 14 e sabato 21 novembre, dalle ore 16.00 alle 19.00, gli spazi

dell’Auditorium ospiteranno il progetto laboratoriale “Corpi in dialogo”, curato da Filippo

Stabile, danzatore, coreografo, ideatore e direttore artistico di Ramificazioni Festival.

Il percorso formativo – aperto a interpreti, allievi e appassionati a partire dai 15 anni –

offrirà ai partecipanti l’opportunità unica di confrontarsi direttamente con i protagonisti delle

compagnie ospiti, approfondendo i processi creativi delle arti performative contemporanee

e sperimentando tecniche di improvvisazione per scoprire i retroscena della creazione

coreografica.

«Con i due appuntamenti di Filadelfia, realizzati in collaborazione con DRACMA,

Ramificazioni Festival continua a esplorare il tema di questa decima edizione, Kairós, il

tempo dell’accadere. – Commenta Filippo Stabile, ideatore e direttore artistico di

Ramificazioni Festival – Il 14 novembre con Equilibrio Dinamico e il 21 novembre con

ResExtensa, la danza incontra la memoria musicale di due artisti straordinari, David Bowie

e Pino Daniele. Due universi differenti che, attraverso il linguaggio del corpo, tornano a

vivere nel presente. Perché la memoria non è soltanto ciò che conserviamo del passato,

ma qualcosa che continua a trasformarsi, a emozionarci e a generare nuove visioni. È

proprio in questo incontro tra memoria e contemporaneità che riconosciamo il senso più

profondo di Kairós.»

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria

e del Comune di Filadelfia, in sinergia con DRACMA.

INFO E BIGLIETTERIA

Auditorium Comunale di Filadelfia (VV)

 14 novembre 2026 | ore 16.00-19.00 Laboratorio Corpi in dialogo | ore 19.30 Arvo

Pärt vs David Bowie

 21 novembre 2026 | ore 16.00-19.00 Laboratorio Corpi in dialogo | ore 19.30 Canto

per un mito senza tempo – Eterno Pino

Info su www.ramificazionifestival.it e canali social dedicati.