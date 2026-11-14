“Ramificazioni festival” per Bowie e Pino Daniele

Stasera e il 21 novembre prossimo all'auditorium comunale di Filadelfia l'omaggio a questi due miti senza tempo
Il viaggio di Ramificazioni Festival prosegue stavolta nel vibonese facendo tappa
all’Auditorium Comunale di Filadelfia con un doppio appuntamento all’insegna della
grande danza contemporanea, realizzato in collaborazione con DRACMA.
Due sabati consecutivi – 14 e 21 novembre – che intrecciano spettacoli seralii e alta
formazione pomeridiana, confermando la vocazione del festival nel costruire ponti tra le
migliori realtà coreutiche nazionali e il pubblico calabrese.
Sabato 14 novembre (ore 19.30) il sipario si alzerà su “Arvo Pärt vs David Bowie”,
spettacolo nato dal concept e dalle coreografie di Roberta Ferrara e Gianni Notarnicola
per la compagnia Equilibrio Dinamico. Una produzione sostenuta dal Ministero della
Cultura e dalla Regione Puglia, realizzata in coproduzione con Orsolina28 Art Foundation
e DAP Festival.
L’opera mette in cortocircuito due potenti e apparentemente distanti immaginari musicali
del Novecento: la rarefazione spirituale e la meditazione sacra del compositore estone
Arvo Pärt incontrano l’eclettismo mutevole e iconico del Duca Bianco, David Bowie. In
scena i danzatori attraversano queste partiture come veri e propri spazi emotivi fatti di
interludi, sospensioni, fratture e ritornelli, esplorando ciò che interrompe il flusso del tempo
e ciò che ritorna. Il disegno luci e i costumi scolpiscono paesaggi interiori sospesi tra
memoria, perdita e rinascita, in un progetto che segna il rinnovarsi del sodalizio artistico
tra Ferrara e Notarnicola.
Sabato 21 novembre (ore 21.00), sempre all’Auditorium Comunale, sarà la volta di
“Canto per un mito senza tempo – Eterno Pino”, produzione firmata da ResExtensa
Dance Company e Porta d’Oriente – Centro di Produzione della Danza, con la regia e
le coreografie di Elisa Barucchieri in collaborazione con Moreno Guadalupi.
Uno spettacolo che intreccia danza, voce e musica dal vivo per rendere omaggio al genio
musicale di Pino Daniele, lontano da ogni retorica nostalgica.
Sul palcoscenico gli interpreti danno corpo a un viaggio che parte dai vicoli di Napoli e si
espande verso orizzonti globali, dove le radici partenopee si fondono con il blues e la
sensualità mediterranea. Sulle rielaborazioni di brani iconici che hanno segnato intere
generazioni, le coreografie vibranti e poetiche esplorano il dialogo continuo tra passato e
futuro, trasformando il palco in un inno danzante e sonoro dedicato a una voce eterna.
La formazione: “Corpi in dialogo” con Filippo Stabile
Accanto alla programmazione serale, Ramificazioni Festival rinnova il proprio impegno
nella divulgazione e nella crescita del pubblico e dei giovani talenti del territorio. Nelle
stesse giornate di sabato 14 e sabato 21 novembre, dalle ore 16.00 alle 19.00, gli spazi
dell’Auditorium ospiteranno il progetto laboratoriale “Corpi in dialogo”, curato da Filippo
Stabile, danzatore, coreografo, ideatore e direttore artistico di Ramificazioni Festival.
Il percorso formativo – aperto a interpreti, allievi e appassionati a partire dai 15 anni –
offrirà ai partecipanti l’opportunità unica di confrontarsi direttamente con i protagonisti delle
compagnie ospiti, approfondendo i processi creativi delle arti performative contemporanee
e sperimentando tecniche di improvvisazione per scoprire i retroscena della creazione
coreografica.
«Con i due appuntamenti di Filadelfia, realizzati in collaborazione con DRACMA,
Ramificazioni Festival continua a esplorare il tema di questa decima edizione, Kairós, il
tempo dell’accadere. – Commenta Filippo Stabile, ideatore e direttore artistico di
Ramificazioni Festival – Il 14 novembre con Equilibrio Dinamico e il 21 novembre con
ResExtensa, la danza incontra la memoria musicale di due artisti straordinari, David Bowie
e Pino Daniele. Due universi differenti che, attraverso il linguaggio del corpo, tornano a
vivere nel presente. Perché la memoria non è soltanto ciò che conserviamo del passato,
ma qualcosa che continua a trasformarsi, a emozionarci e a generare nuove visioni. È
proprio in questo incontro tra memoria e contemporaneità che riconosciamo il senso più
profondo di Kairós.»
L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria
e del Comune di Filadelfia, in sinergia con DRACMA.
INFO E BIGLIETTERIA
Auditorium Comunale di Filadelfia (VV)
14 novembre 2026 | ore 16.00-19.00 Laboratorio Corpi in dialogo | ore 19.30 Arvo
Pärt vs David Bowie
21 novembre 2026 | ore 16.00-19.00 Laboratorio Corpi in dialogo | ore 19.30 Canto
per un mito senza tempo – Eterno Pino
Info su www.ramificazionifestival.it e canali social dedicati.