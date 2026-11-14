“Latin Grammy” a Rubalcaba

La direttrice artistica del Festival d'autunno Antonietta Santacroce: «Da subito abbiamo creduto nella forza del suo progetto»

C’è anche un pezzo di Festival d’Autunno nel successo internazionale di Gonzalo Rubalcaba.Gonzalo Plays Pino

, il progetto con cui il pianista cubano rende omaggio alla musica di Pino Daniele e presentato dalla rassegna lo scorso 30 ottobre, ha conquistato il Latin Grammy Award come Best Latin Jazz/Jazz Album.

Un riconoscimento importante per un lavoro che unisce talento internazionale e contributo italiano, ma che rappresenta anche una soddisfazione per il Festival d’Autunno, da sempre attento a intercettare e proporre progetti artistici di grande qualità.

Per Rubalcaba la serata dei Latin Grammy è stata doppiamente speciale. Il pianista ha infatti ricevuto anche il premio come Best Instrumental Album per A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, realizzato insieme a Joey Calveiro e Yainer Horta. Sale così a nove il numero complessivo dei Grammy conquistati nella sua carriera, tra Grammy Awards e Latin Grammy.

«Siamo davvero felici di questo risultato – commenta Antonietta Santacroce, direttrice artistica del Festival d’Autunno -. Quando abbiamo scelto di ospitare questo progetto eravamo convinti della sua forza artistica e vedere oggi che viene premiato a livello internazionale ci riempie di orgoglio. È una conferma importante del lavoro di ricerca e della visione culturale che portiamo avanti da anni. Significa che le nostre intuizioni artistiche sono capaci di dialogare con quanto di più interessante accade sulla scena internazionale e che il pubblico calabrese può vivere da vicino esperienze musicali di assoluto valore».