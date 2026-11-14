Il lato comico del Lato Oscuro: la cattiveria secondo Gruppo Kapushka

Nella Sala Piccola delle Fonderie Limone di Moncalieri circola un’atmosfera frizzantina quando il Teatro Stabile di Torino apre le porte alle nuove leve della scena. Merito della lungimiranza del Teatro Nazionale e della cura artistica di Diego Pleuteri, che con Energie Nove — rassegna non a caso intitolata alla storica rivista di Piero Gobetti, simbolo di rinnovamento culturale e civile — ha costruito uno spazio vivo, pulsante e necessario. Con la formula agile del doppio spettacolo a sera, Energie Nove offre ai giovani diplomati della Scuola del TST e ai talenti più irrequieti della scena contemporanea la possibilità di misurarsi con il pubblico senza reti di protezione, trasformando la sala in una vera fucina di linguaggi nuovi. È esattamente in questo clima fertile che esplode tutta la verve di C.A.T.T.I.V.O., firmato dal Gruppo Kapushka. Lo spettacolo — giustamente già insignito del premio al Festival Inventaria 2025 (sezione Demo) e sostenuto da realtà attente alla ricerca come Naïf Teatro, Teatro della Juta e il Vicinato Artistico di Collettivo EFFE — nasce da un percorso creativo lungo un anno e mezzo, profondamente condiviso e partecipato. I tre giovani autori e interpreti hanno infatti trasformato il teatro in un piccolo osservatorio antropologico sull’umano: attraverso un questionario che ha raccolto oltre duecento testimonianze di azioni inconfessabili, interviste audio e laboratori aperti a un gruppo eterogeneo di partecipanti, hanno setacciato le piccole e grandi meschinità quotidiane per distillarle in una drammaturgia e una regia collettive dal ritmo indiavolato. A reggere il gioco sul palco è un trio di attori giovani ma già ampiamente avviati e rodati sulle scene contemporanee, formatisi in diverse scuole teatrali nazionali e dotati di una sintonia comica invidiabile: Antonio Careddu, che porta in scena una presenza scenica guizzante e una precisione millimetrica nei tempi del paradosso; Michele Puleio, abilissimo nel lavorare per sottrazione e nel far detonare l’assurdo dietro un’apparente pacatezza; e Michele Scarcella, capace di passare con naturalezza disarmante dall’affondo ironico alla vulnerabilità più scoperta. Insieme formano una macchina attoriale affiatatissima, sostenuta dai movimenti scenici calibrati da Elia Tapognani e dalle voci fuori campo dello stesso Tapognani accanto a Teo Parisi, Matteo Caneva e Giada Taddei. Il risultato è uno spettacolo folgorante, intelligente e irresistibilmente divertente. Il dispositivo scenico messo a punto dal Gruppo Kapushka è netto, cristallino e dichiaratamente incardinato in un teatro surreale postmoderno. Qui non c’è alcuna trama tradizionale né la costruzione psicologica di personaggi in scena: i tre sono prima di tutto attori di scena, presenze vive che procedono per giustapposizione di quadri, scarti improvvisi ed eventi non legati da una consequenzialità narrativa, bensì dal tema stesso della ricerca. È l’indagine sulla cattiveria a farsi corpo scenico, sostanziandosi in momenti di pura relazione teatrale in cui gli interpreti scavano dentro di sé e nei materiali raccolti per restituirli al pubblico sotto forma di situazioni grottesche e comicissime. Il vero colpo di genio dello spettacolo sta nel ribaltamento continuo della prospettiva. Partendo da una domanda scomoda («E tu? Qual è la cosa più cattiva che hai fatto?»), C.A.T.T.I.V.O. spoglia il Male di qualsiasi aura demoniaca o letteraria e ne mostra la natura goffa, meschina, tremendamente umana. La cattiveria diventa così materia comico-tragica: più i protagonisti cercano di eleggere la cattiveria assoluta, più la categoria stessa si sgretola rivelandosi insufficiente e ridicola, fino a esplodere in comicità pura. Ognuno di noi è inevitabilmente il “cattivo” nella storia di qualcun altro, e riconoscerlo a teatro diventa un rito collettivo liberatorio. A suggellare questo brillante cortocircuito arriva, nel finale, l’apparizione surreale di un grande palloncino di Nemo: un’irruzione pop e spiazzante che funziona come ironica allegoria di quel qualcosa che il personaggio dovrebbe finalmente capire — quella rivelazione morale che ci si aspetterebbe alla fine di ogni indagine sull’animo umano — e che invece viene puntualmente disinnescata da una risata complice. Si esce dalle Fonderie Limone con la mascella indolenzita dal ridere e la sensazione preziosa di aver assistito a un teatro giovane che sa pensare in grande senza mai prendersi troppo sul serio.

Visto il 13 novembre 2026

Fonderie Limone – Moncalieri (TO)

C.A.T.T.I.V.O.

uno spettacolo di Gruppo Kapushka

con Antonio Careddu, Michele Puleio, Michele Scarcella

voci di Elia Tapognani, Teo Parisi, Matteo Caneva e Giada Taddei

movimenti scenici a cura di Elia Tapognani

illustrazione di Ilaria Inzolia e Salvatore Scarcella

Vicinato Artistico di Collettivo EFFE

con il sostegno di Naïf Teatro

progetto vincitore del Festival Inventaria 2025 (sezione demo)