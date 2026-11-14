Disarmare il mito per interrogare il presente: la potente anti-Iliade di Aftalina alle Fonderie Limone

C’è un merito culturale e politico che va riconosciuto senza riserve al Teatro Stabile di Torino e alla visione curatorialmente coraggiosa di Diego Pleuteri: aver ideato e sostenuto Energie Nove, una finestra preziosa e tutt’altro che formale dedicata alle giovanissime compagnie del territorio. In un sistema teatrale spesso restio a concedere spazi reali alle nuove generazioni fuori dai recinti protetti degli studi o delle rassegne marginali, portare gruppi emergenti sul palcoscenico prestigioso delle Fonderie Limone di Moncalieri significa scommettere concretamente sul futuro della scena. Significa offrire a chi muove i primi passi professionali non una semplice vetrina, ma un luogo di verifica autentica, dove la freschezza dello sguardo può misurarsi con una macchina scenica compiuta. Ed è proprio dentro questo orizzonte fertile che si impone con forza la proposta di Aftalina ETS, giovane realtà artistica che lavora sul teatro come laboratorio di ricerca collettiva e attraversamento critico del contemporaneo. L’identità della compagnia nasce da un metodo condiviso — fatto di improvvisazioni, riscritture stratificate, confronto serrato tra drammaturgia, regia, suono e corpo attoriale — in cui ogni componente non è semplice esecutore, ma co-autore di un organismo vivo. Un approccio artigianale e insieme concettuale che rifiuta le scorciatoie illustrative per cercare ogni volta una forma necessaria, capace di tenere insieme rigore estetico e tensione civile. Con [ILIADE] — in scena alle Fonderie Limone per un’ora densissima senza intervallo — Aftalina ETS compie un’operazione drammaturgica di sorprendente maturità e originalità. Il testo originale firmato da Matteo Chenna e Anna Parodi (frutto anche di una collaborazione drammaturgica collettiva, con la consulenza letteraria di Ludovico Giurlanda e l’apporto degli assistenti alla drammaturgia Chiara Gellato e Lorenzo Matcovich) sceglie infatti di non misurarsi con un adattamento filologico del poema omerico, bensì di rovesciarne radicalmente la prospettiva, costruendo una vera e propria “anti-Iliade”. Fuori campo restano gli eroi celebrati dall’epica, gli Achille e gli Ettore consegnati all’immortalità del canto; al centro della scena campeggia invece un Soldato greco senza nome. È un uomo qualunque che ha combattuto, obbedito agli ordini, ucciso, e che per sopravvivere al peso delle proprie azioni ha eretto intorno a sé un “palazzo mentale” fatto di rimozioni, difese e autoassoluzioni, convincendosi di non aver avuto altra scelta. La scrittura di Chenna e Parodi lavora in profondità, con una cura straordinaria per la prosodia, il ritmo interno della frase e le incrinature del dettato: ogni parola pesa, scava nell’animo del protagonista e dei suoi interlocutori, smontando pezzo dopo pezzo l’alibi comodo dell’inevitabilità della Storia. La regia di Matteo Chenna — che firma anche scene e disegno luci, coadiuvato dall’aiuto regia e direttrice di scena Erica Müller — traduce questa architettura interiore in una messa in scena corale, ritmica e intensamente plastica. Sul palco si intrecciano in un equilibrio calibratissimo canto, partitura fisica, tagli di luce scolpiti, elementi essenziali e le illusioni sceniche ideate da Piero Venesia, il tutto avvolto e rilanciato dalle musiche originali e dal disegno sonoro di Valerio Pancaldi. Colpisce l’attenzione maniacale per i dettagli: ogni ingresso, ogni variazione luminosa, ogni contrappunto acustico contribuisce a materializzare la lotta invisibile tra la coscienza e la memoria, trasformando lo spazio scenico in una cassa di risonanza emotiva. A dar corpo e voce a questo conflitto è una compagnia di giovani attori straordinariamente affiatati e presenti, capaci di muoversi come un unico respiro senza mai perdere individualità espressiva. Lorenzo Pancaldi sostiene il ruolo del Soldato con un’intensità trattenuta e vibrante, restituendo con verità disarmante la fragilità di un uomo assediato dai propri fantasmi. Attorno a lui si muovono con precisione musicale Giovanni Licari (Coro 1), Chiara Gellato (Coro 2), Marta Massucco (Coro 3), Erica Argiolu (Coro 4), Mitch Mattiauda (Kophá) e Alessia Sangiorgio (Pròsopa): presenze liminali, sospese tra proiezione psichica e coro tragico, che ora proteggono il protagonista alimentando la sua narrazione consolatoria, ora lo contraddicono con spietata lucidità, costringendolo a guardare in faccia i gesti che aveva tentato di seppellire. Il risultato è uno spettacolo che parla con urgenza bruciante al nostro presente. Guardando quel soldato senza nome incastrato nelle proprie giustificazioni, è impossibile non tracciare parallelismi immediati con la condizione mondiale attuale, con le guerre che tornano a insanguinare l’orizzonte e con la retorica politica che continua a presentare ogni conflitto come un destino ineluttabile. [ILIADE] ci ricorda invece che la Storia non è mai un meccanismo cieco, ma la somma delle scelte di ciascuno: un invito lucidissimo ad andare fino in fondo a noi stessi e ad assumerci, fino all’ultimo, la responsabilità di ciò che portiamo nel mondo e sulla scena.

Visto il 13 novembre 2026

Fonderie Limone – Moncalieri (TO)

[ILIADE]

drammaturgia originale di Matteo Chenna e Anna Parodi

collaborazione drammaturgica collettiva

regia, scene e luci Matteo Chenna

aiuto regia Erica Müller

consulenza letteraria Ludovico Giurlanda

assistenti drammaturgia Chiara Gellato, Lorenzo Matcovich

con Lorenzo Pancaldi, Giovanni Licari, Chiara Gellato, Marta Massucco, Erica Argiolu, Mitch Mattiauda, Alessia Sangiorgio

musiche originali e suoni Valerio Pancaldi

ideazione costumi collettiva

illusioni sceniche Piero Venesia

direttrice di scena Erica Müller

macchinisti Susanna Sanseverino, Irene Ercole, Piero Venesia

elettricista Irene Ercole

aiuto elettricista Mattia Hayn

fonico Valerio Pancaldi

maschere Susanna Sanseverino, Erica Müller

foto di scena e video Luca Penserino, Fabrizio Lombardi

AFTALINA ETS 2026