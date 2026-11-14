Scolpire l’anima nel vuoto della scena: la furia creatrice di Lettere a Bernini al Teatro Gobetti

Da oltre quarant’anni la ricerca di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, cuore pulsante del Teatro delle Albe, attraversa la scena europea come una forza tellurica capace di tenere insieme l’antico e il contemporaneo, il rito comunitario e la ferocia della storia. Il loro teatro non è mai semplice intrattenimento né sterile esercizio di stile: è un’officina artigianale dove la parola torna a farsi corpo, respiro e materia incandescente, interrogando le crepe del nostro presente attraverso i grandi snodi del mito e della memoria. In Lettere a Bernini — scritto e diretto da Martinelli su ideazione condivisa con la stessa Montanari — questa tensione poetica raggiunge una maturità cristallina, trasformando un episodio della Roma barocca in un’indagine vertiginosa sul demone della creazione artistica e sul suo eterno, ambiguo corpo a corpo con il potere. Siamo nel agosto del 1667, nello studio romano di un anziano Gian Lorenzo Bernini, arbitro assoluto del gusto pontificio, mentre nella città eterna si consuma il tragico epilogo del suo eterno rivale, Francesco Borromini. Attorno a questo snodo storico — tra memorie di committenze monumentali, scontri di bottega e il confronto con l’autorità papale — l’architettura drammaturgica ideata da Martinelli e Montanari compie una scelta di straordinaria finezza poetica: rifiuta la ricostruzione illustrativa o il dramma in costume per restituire il teatro alla sua più pura artigianalità evocativa. Qui emerge un parallelismo formidabile che regge l’intera impalcatura dello spettacolo. Come il blocco di marmo concepito dallo scultore quale materia “a togliere”, al cui interno l’opera è già segretamente custodita in attesa dello scalpello che ne liberi la forma, così lo spazio scenico disegnato da Edoardo Sanchi e scolpito dalle luci tagliate e drammaturgiche di Luca Pagliano si offre come un campo di infinite possibilità. Non c’è bisogno di orpelli: nel vuoto fecondo del palcoscenico, sostenuto dai paesaggi sonori avvolgenti di Marco Olivieri e puntellato dalle apparizioni silenziose dell’angelo messaggero, l’opera si cristallizza davanti agli occhi dello spettatore colpo dopo colpo, parola dopo gesto, in una creazione vera, forte e potente. A compiere questo prodigio è un Marco Cacciola dall’impressionante forza espressiva fisica e spirituale, protagonista di una prova attoriale che lascia letteralmente senza fiato. Cacciola non si limita a interpretare Gian Lorenzo Bernini: abita con pari maestria anche il ruolo di se stesso in forma di narratore, muovendosi con scioltezza febbrile tra l’incarnazione tragica e lo sguardo critico di chi evoca la storia. Come un mago artigiano della scena, armato unicamente della propria presenza corporea, di una vocalità duttile e scolpita e di un’energia scenica ad altissima tensione, l’attore plasma se stesso come una materia plastica interiore, lavorando sul vivo della propria anima fino a farne scaturire un intero mondo. Dalla sua voce e dalle torsioni del suo corpo affiorano come visioni tangibili lo stesso Bernini, l’ombra tormentata del Borromini, la figura del Papa, gli allievi della bottega. E soprattutto divampa, in tutta la sua spietata grandezza, il fuoco sacro dell’arte: la protervia del genio che non accetta limiti, l’urgenza ferina e insieme spirituale della creazione intesa non come ornamento, ma come necessità biologica, come unica ragione d’esistenza, come inestinguibile sete di imprimere il proprio segno nella pietra e nel tempo per strappare un frammento di immortalità. Al Teatro Gobetti di Torino, nei settantacinque minuti senza intervallo dello spettacolo, la forza di questa macchina teatrale ha trovato la sua conferma più bella e vitale anche nella risposta del pubblico. È stato un autentico piacere osservare una platea gremita anche da moltissime scolaresche, rimaste inchiodate alle poltrone in un silenzio attentissimo e partecipe: giovani spettatori letteralmente catturati dal magnetismo di Cacciola e dalla capacità del Teatro delle Albe di forgiare — con gli strumenti più immediati, antichi e disarmanti del vero fare teatro — opere attraversate da un’urgenza e da una necessità incrollabili.

Visto il 12 novembre 2026

Teatro Gobetti – Torino

Lettere a Bernini

ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari

con Marco Cacciola

angelo messaggero Alessandro Monte, Benedetta Nina Tosolini (in alternanza)

regia Marco Martinelli

musiche originali e sound design Marco Olivieri

scenografia Edoardo Sanchi

disegno luci Luca Pagliano

tecnico audio Paolo Baldini

tecnici video Gilberto Bonzi

consulenza linguistica Valeria Pollice, Gianni Vastarella

Albe / Ravenna Teatro

Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale