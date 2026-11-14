Martedì 8 dicembre 2026, ore 16:00
I LUCCHETTINO A ROMA CON “HAPPY BIRTHDAY LUCCHETTINO”
Luca Regina e Tino Fimiani all’Auditorium Parco della Musica: comicità, magia e sorprese per tutte
le età!
Martedì 8 dicembre 2026, ore 16:00 – Teatro Studio Borgna Nell’ambito di “MAGICA – Rassegna di spettacoli prodigiosi”
Roma – Una festa a teatro dove gli imprevisti diventano gag e la magia accende la meraviglia. Martedì 8 dicembre 2026 alle ore 16:00, il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita “Happy Birthday Lucchettino”, lo spettacolo di Luca Regina e Tino Fimiani, il duo comico I Lucchettino, con la regia di Domenico Lannutti. L’appuntamento fa parte di “MAGICA – Rassegna di spettacoli prodigiosi” e offre al pubblico romano un’occasione per trascorrere il pomeriggio dell’Immacolata tra risate, stupore e poesia.
Dopo anni di tournée internazionale, il duo, definito dal prestigioso quotidiano francese Le Figaro “gli Stanlio e Ollio italiani”, torna in Italia con una produzione originale in cui si fondono circo, teatro comico, magia e clownerie contemporanea, affidata alla collaudata regia di Domenico Lannutti.
Happy Birthday Lucchettino è un viaggio emozionale nella comicità e nell’amicizia: ogni gag nasce da imprevisti trasformati in stupore, ogni pausa si carica di poesia e ogni sketch diventa celebrazione del tempo condiviso. Uno spettacolo che mette al centro la relazione con il pubblico, trasformando ogni elemento scenico in una festa collettiva di risate e meraviglia.
Happy Birthday Lucchettino è più di un semplice spettacolo: è una celebrazione della comicità classica e dell’arte scenica contemporanea, pensata per un pubblico di tutte le età, capace di unire risate, emozione e poesia in un unico evento teatrale indimenticabile.
INFORMAZIONI
Spettacolo: Happy Birthday Lucchettino
Con: Luca Regina e Tino Fimiani – I Lucchettino
Regia: Domenico Lannutti
Data e ora: martedì 8 dicembre 2026, ore 16:00
Luogo: Teatro Studio Borgna – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma
Rassegna: MAGICA – Rassegna di spettacoli prodigiosi
Produzione: LC Eventi di Luca Ciarpella
Biglietti: https://www.auditorium.com/it/ticket-one/?eid=49460/
Video di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=ZJDaOMB75Ek
Approfondimenti sul duo: https://www.lceventi.eu/duo-lucchettino/
CONTATTI PER STAMPA E INFO
LC Eventi – Luca Ciarpella
Email: lc@lceventi.eu
Telefono: 347 6377531