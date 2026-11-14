Martedì 8 dicembre 2026, ore 16:00

I LUCCHETTINO A ROMA CON “HAPPY BIRTHDAY LUCCHETTINO”

Luca Regina e Tino Fimiani all’Auditorium Parco della Musica: comicità, magia e sorprese per tutte

le età!

Martedì 8 dicembre 2026, ore 16:00 – Teatro Studio Borgna Nell’ambito di “MAGICA – Rassegna di spettacoli prodigiosi”

Roma – Una festa a teatro dove gli imprevisti diventano gag e la magia accende la meraviglia. Martedì 8 dicembre 2026 alle ore 16:00, il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita “Happy Birthday Lucchettino”, lo spettacolo di Luca Regina e Tino Fimiani, il duo comico I Lucchettino, con la regia di Domenico Lannutti. L’appuntamento fa parte di “MAGICA – Rassegna di spettacoli prodigiosi” e offre al pubblico romano un’occasione per trascorrere il pomeriggio dell’Immacolata tra risate, stupore e poesia.

Dopo anni di tournée internazionale, il duo, definito dal prestigioso quotidiano francese Le Figaro “gli Stanlio e Ollio italiani”, torna in Italia con una produzione originale in cui si fondono circo, teatro comico, magia e clownerie contemporanea, affidata alla collaudata regia di Domenico Lannutti.

Happy Birthday Lucchettino è un viaggio emozionale nella comicità e nell’amicizia: ogni gag nasce da imprevisti trasformati in stupore, ogni pausa si carica di poesia e ogni sketch diventa celebrazione del tempo condiviso. Uno spettacolo che mette al centro la relazione con il pubblico, trasformando ogni elemento scenico in una festa collettiva di risate e meraviglia.

Happy Birthday Lucchettino è più di un semplice spettacolo: è una celebrazione della comicità classica e dell’arte scenica contemporanea, pensata per un pubblico di tutte le età, capace di unire risate, emozione e poesia in un unico evento teatrale indimenticabile.

INFORMAZIONI

Spettacolo: Happy Birthday Lucchettino

Con: Luca Regina e Tino Fimiani – I Lucchettino

Regia: Domenico Lannutti

Data e ora: martedì 8 dicembre 2026, ore 16:00

Luogo: Teatro Studio Borgna – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

Rassegna: MAGICA – Rassegna di spettacoli prodigiosi

Produzione: LC Eventi di Luca Ciarpella

Biglietti: https://www.auditorium.com/it/ticket-one/?eid=49460/

Video di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=ZJDaOMB75Ek

Approfondimenti sul duo: https://www.lceventi.eu/duo-lucchettino/

CONTATTI PER STAMPA E INFO

LC Eventi – Luca Ciarpella

Email: lc@lceventi.eu

Telefono: 347 6377531