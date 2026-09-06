Teatro de’Servi, Visioni di Roma

Il Festival di teatro, musica e poesia per la valorizzazione della cultura e della tradizione di Roma diretto da Pino Strabioli, dal 9 al 20 settembre

A cento anni dalla nascita, l’eredità artistica, politica e umana di Dario Fo torna sul palcoscenico per inaugurare “Visioni di Roma”, rassegna cittadina di teatro, musica e poesia in programma dal 9 al 20 settembre 2026 presso il Teatro de’ Servi, con la direzione artistica di Pino Strabioli. Ad aprire il cartellone, mercoledì 9 settembre, sarà lo stesso Strabioli con “Stasera Fo”, uno spettacolo-evento da lui ideato e interpretato. tra i volti protagonisti della rassegna ci saranno tra gli altri anche Paola Minaccioni, Iaia Forte, Ariele Vincenti, Manuela Zero, Simone Avincola.

«Celebrare il centenario di Dario Fo non è solo un atto di memoria, ma un’immersione in un teatro civile che conserva intatta la sua graffiante attualità – sottolinea Pino Strabioli –. Porteremo in scena la satira, l’impegno e la libertà creativa di un Premio Nobel che ha scardinato le regole del palcoscenico, senza mai dimenticare la figura centrale di Franca Rame, fulcro imprescindibile di questo straordinario sodalizio umano e artistico».

L’apertura dedicata al Maestro delinea l’impianto narrativo dell’intero spettacolo: una drammaturgia che intreccia racconti, materiale di repertorio con filmati rari e letture sceniche, offrendo uno spaccato della vita irriverente e poetica di Fo e restituendo al pubblico la potenza della sua voce civile.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Sotto la guida organizzativa di Adarte S.r.l.s. e La Bilancia Soc. Coop., il festival si articola in undici spettacoli e due laboratori formativi gratuiti, uniti da un preciso filo conduttore: far dialogare la tradizione letteraria del passato con le complesse tematiche sociali del presente, tracciando una mappatura dell’identità culturale cittadina e nazionale.

Seguendo questa linea editoriale, il cartellone si sviluppa su un doppio binario. Da un lato, il recupero del patrimonio storico, che vedrà in scena il reading “Lettera a Matilda” sull’opera di Andrea Camilleri (10 settembre) con Andrea Verticchio, diretto da Luca Ferrini e l’esplorazione della lingua di Giuseppe Gioachino Belli con Paola Minaccioni in “Urlo di Roma” (13 settembre). Il ritratto della Capitale proseguirà con la figura di Trilussa raccontata da Ariele Vincenti (17 settembre) ne “La tovaglia di Trilussa” e si chiuderà con Iaia Forte, interprete delle pagine de “La Storia” di Elsa Morante (20 settembre). Completano questa sezione gli omaggi alla romanità musicale e popolare, con il concerto della Rino Gaetano Band (16 settembre), l’esibizione del cantautore Avincola (19 settembre) nel concerto-narrazione “Come er sole quanno piove” e il monologo di e con Ariele Vincenti, “Ago – capitano silenzioso”, dedicato ad Agostino Di Bartolomei, storico capitano della Roma (17 settembre).

Dall’altro lato, il festival si cala nelle urgenze della società contemporanea attraverso tre testi di nuova drammaturgia: “Petrolio – una storia a colori” affronta senza retorica il dibattito sull’assistenza sessuale per le persone con disabilità (11 settembre). In scena Andrea Lintozzi, Alessio Di Clemente (anche regista) e Beatrice Gattai; “Studio per diario di un narcisista perbene” di e con Vince Vivenzio, scandaglia il ciclo dell’abuso psicologico e della manipolazione affettiva (12 settembre); “Brotti” con Manuela Zero, diretta da Davide Santi, analizza gli stereotipi sull’estetica proponendo una riflessione sui corpi femminili non standardizzati (18 settembre).

«Con “Visioni di Roma” abbiamo voluto costruire un dispositivo culturale che sfugga all’effetto nostalgia – dichiara Pino Strabioli –. Il teatro ha il dovere di essere uno specchio del proprio tempo: per questo, accanto ai grandi maestri come Fo o Camilleri, abbiamo inserito spettacoli che parlano di disabilità, di violenza relazionale e di accettazione del corpo. Affinché questo dialogo sia uno strumento di partecipazione reale, abbiamo garantito una politica di accessibilità rigorosa, con biglietti a 5 euro, ingressi gratuiti per le fasce fragili e laboratori aperti alla cittadinanza, oltre alla sottotitolazione live a richiesta per il pubblico non udente Il nostro obiettivo è riportare la comunità al centro dello spazio teatrale».

PROGRAMMA SPETTACOLI

9 settembre ore 21

STASERA FO

di e con Pino Strabioli

Spettacolo-evento per celebrare il centenario di Dario Fo. Tra racconti, filmati rari e letture sceniche, Pino Strabioli – attore, regista e conduttore televisivo, voce autorevole della memoria del teatro italiano – ripercorre la vita irriverente e poetica del grande maestro, premio Nobel per la letteratura. Sul palco si alternano parole, musica e memoria civile, in un viaggio che attraversa satira, impegno e libertà creativa. Lo spettacolo rende omaggio anche al sodalizio artistico e umano con Franca Rame, figura centrale dell’opera di Fo. Un evento emozionante e ironico, capace di far rivivere tutta l’attualità del loro teatro civile.

Ingresso gratuito

10 settembre ore 21

LETTERA A MATILDA

di Andrea Camilleri

con Andrea Verticchio

regia di Luca Ferrini

Reading teatrale dedicato al romanzo autobiografico di Andrea Camilleri, nel centenario della nascita dell’autore. Camilleri sta scrivendo quando la pronipote Matilda si intrufola sotto il tavolo a giocare; nasce così la lettera che ripercorre una vita intera con l’intelligenza del cuore. Un viaggio attraverso la storia italiana del Novecento, dal fascismo al dopoguerra, dal ’68 alla passione per il teatro. Camilleri non si presenta come uomo senza colpe ma racconta la sua storia con onestà: gli errori, le disillusioni, le passioni, la moglie Rosetta, la scrittura. Un’eredità preziosa: la lanterna del dubbio e la capacità di interrogarsi sul mondo. Il reading celebra la voce intima, politica, immaginifica e ironica di un narratore di anime, costruttore di mondi, artigiano della parola.

11 settembre ore 21

PETROLIO – UNA STORIA A COLORI

di Beatrice Gattai

con Andrea Lintozzi, Alessio Di Clemente e Beatrice Gattai

regia di Alessio Di Clemente

Spettacolo dedicato al tema della disabilità, prodotto da PaT – Passi Teatrali). Tre personaggi – una prostituta, un uomo in crisi nel desiderio di paternità, un giovane ragazzo con disabilità – si confrontano sui temi dell’assistenza sessuale alle persone con handicap, dell’utero in affitto, della legalizzazione della prostituzione. Petrolio non prende posizione: dà voce. Testo finalista al Premio Hystrio Scritture di Scena (27ª edizione); Premio Miglior Monologo e Miglior Attrice nella 1ª edizione della Rassegna «Laccio Rosso – Stop al femminicidio».

12 settembre ore 21

STUDIO PER DIARIO DI UN NARCISISTA PERBENE

di e con Vince Vivenzio

a cura di Pino Strabioli

È un viaggio teatrale nella memoria e nelle relazioni, un primo sguardo dentro l’universo dello spettacolo Diario di un Narcisista Perbene.

Attraverso lettere intime, frammenti autobiografici, poesia, musica e parole, il protagonista torna all’origine della propria storia per interrogarsi su ciò che abbiamo imparato a chiamare amore: il desiderio, il possesso, la paura, la violenza, il bisogno di essere scelti. Quanto di ciò che siamo scegliamo davvero?

E quanto, invece, abbiamo imparato? Lo spettacolo nasce dal desiderio di attraversare la mente del manipolatore senza assolverlo e senza condannarlo, mostrando il terreno umano da cui può prendere forma una relazione tossica. E forse, prima ancora di incontrare il narcisista, bisogna conoscere il bambino che è stato.

13 settembre ore 17:30

URLO DI ROMA

di e con Paola Minaccioni

Voce e anima per Giuseppe Gioachino Belli. Una serata dedicata alla lingua romana in cui si dà voce all’anima della Capitale, attraverso l’opera del suo massimo poeta. Grazie alle note e alla poesia gli spettatori compiono un vero e proprio viaggio nella cultura romana, così variegata e contraddittoria, altissima e popolare, che racconta la condizione umana universale, valicando i confini territoriali. Uno spettacolo che fa interagire Roma con il pubblico del nostro Paese, con i suoni e la lingua – Roma Capitale d’Italia, Roma «città di sempre solenne ricordanza» e al tempo stesso «stalla e chiavica der monno».

16 settembre ore 21

CONCERTO OMAGGIO A RINO GAETANO

con la Rino Gaetano Band

La Rino Gaetano Band è il progetto musicale che porta avanti, dal 1999, l’eredità del cantautore calabro-romano, sotto la guida di Alessandro Gaetano (nipote di Rino, voce e chitarra) con musicisti di lunga esperienza: Marco Rovinelli (batteria), Alberto Lombardi (chitarra elettrica), Michele Amadori (tastiere), Ivan Almadori (voce e chitarra acustica), Fabio Fraschini (basso). La band ha calcato palchi prestigiosi (Festival di Sanremo 2007, Concerto del 1° Maggio a Roma, Auditorium Conciliazione, Auditorium Parco della Musica) e cura il «Rino Gaetano Day», alla XV edizione. Nel 2024 ha inaugurato la mostra dedicata al cantautore al Museo di Roma in Trastevere insieme a Riccardo Cocciante. Una serata-omaggio alla romanità musicale di Rino, capace di parlare a tutte le generazioni con ironia, poesia e umanità.

17 settembre ore 19

LA TOVAGLIA DI TRILUSSA

di e con Ariele Vincenti e con Pino Cangialosi al pianoforte

Spettacolo dedicato alla figura del poeta romano Trilussa. Remo, immaginario custode dello Zoo di Roma, diventato amico del poeta durante le lunghe passeggiate tra le gabbie degli animali, una sera viene invitato da Trilussa per la prima volta a cena in un’osteria. Tra bicchieri di vino e atmosfere «di una volta», in un giorno tanto particolare quanto malinconico, si racconta l’avventurosa vita del poeta incrociata alla sua Roma.

17 settembre ore 21

AGO – CAPITANO SILENZIOSO

di e con Ariele Vincenti

Monologo della durata di un’ora dedicato ad Agostino Di Bartolomei, capitano simbolo della Roma dello scudetto 1983. Un viaggio nell’Italia dei bar dello sport, delle partite sui prati, dei cinematografi, raccontato da un ex Ultrà cresciuto nella stessa borgata di Tor Marancia, amico d’infanzia di Ago. Lo spettacolo restituisce la dimensione umana di un anti-eroe sportivo: garbato, riflessivo, silenzioso, lontanissimo dal calcio «sbraitato» di oggi. Una pagina di Roma popolare e di etica sportiva, dedicata a chi rispetta coloro che non hanno mai sporcato la coscienza né con azioni né con parole.

18 settembre ore 21

BROTTI – di Manuela Zero e Davide Santi

con Manuela Zero

Cecilia Drago – violino

Martino Panna – chitarra

Lucia Libassi – violoncello

regia Davide Santi

Spettacolo di narrazione e teatro civile dedicato alla figura femminile romana e ai suoi corpi imperfetti e bellissimi («brotti», nel romanesco antico, indica i corpi non standardizzati ma profondamente veri). Sostenuto da una mood-board visiva originale e da un disegno luci dedicato, lo spettacolo si propone come riflessione contemporanea sull’estetica, sulla rappresentazione del corpo femminile e sulla romanità popolare, in dialogo con le arti visive e con la cultura del corpo della Capitale.

19 settembre ore 21

COME ER SOLE QUANNO PIOVE

con Avincola

Concerto-narrazione di e con Avincola, cantautore romano definito da Morgan «uno dei più bravi cantautori della scena contemporanea» e da Rolling Stone «il cantore delle piccole cose». Ha collaborato con Pasquale Panella, Fiorello, Freak Antoni, Morgan, Riccardo Sinigallia; ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 ed è autore del docufilm «Stefano Rosso: l’ultimo romano» (Premio Pivi SIAE e Premio MEI Cinema). Il concerto «Come er sole quanno piove» è un attraversamento di Roma luminosa ed evanescente fino ai vicoli più nascosti e affascinanti, attraverso una selezione di brani propri e di Antonello Venditti, Gigi Proietti, Luigi Magni, Armando Trovajoli, Stefano Rosso, Franco Califano, intrecciati con le poesie di Trilussa e di Belli.

20 settembre ore 17:30

IAIA FORTE LEGGE “LA STORIA” DI ELSA MORANTE

con Iaia Forte

Siamo nella Roma della Seconda guerra mondiale e dell’immediato dopoguerra. Sapientemente, attraverso una lettura al tempo stesso realistica e poetica, Iaia Forte ci guida tra i quartieri martoriati dai bombardamenti e nelle borgate di periferia affollate dai nuovi e vecchi poveri. Racconta la miseria e gli orrori della guerra in un linguaggio volutamente accessibile a tutti. A questo romanzo, pensato e scritto in tre anni, dal 1971 al 1974, la Morante ha consegnato la sua idea di Storia, considerata “uno scandalo che dura da diecimila anni”. Cieca e immutabile. Incapace di rispondere alle leggi del progresso e a quelle di una giustizia superiore, una Storia che si sostanzia di ingiustizie, prevaricazioni e follie omicide. E a pagare sono sempre loro: i deboli, gli indifesi.

LABORATORI

LABORATORIO «ROMA IN SCENA: RACCONTARE LA CITTÀ ATTRAVERSO IL TEATRO» – tenuto da Luca Ferrini (13 settembre ore 10)

Masterclass gratuita di tre ore dedicata all’esplorazione di Roma come spazio narrativo e performativo. Attraverso esercizi di scrittura scenica, improvvisazione e lettura urbana, i partecipanti lavoreranno sui luoghi simbolici e invisibili della città, trasformandoli in azione teatrale. Il laboratorio unirà memoria personale, osservazione del paesaggio urbano e tecniche attoriali contemporanee. Aperto ad attori, autori, performer e cittadinanza interessata alla relazione tra corpo, voce e spazio pubblico (max 30 partecipanti, priorità under 35 e residenti nei municipi periferici).

Ingresso gratuito

LABORATORIO «CORPI, SUONI E VISIONI: PRATICHE PERFORMATIVE CONTEMPORANEE A ROMA» – tenuto da Ariele Vincenti (20 settembre ore 10)

Laboratorio intensivo gratuito di tre ore dedicato alle arti performative dal vivo tra movimento, parola e musica. Partendo dall’esperienza culturale di Roma, i partecipanti sperimenteranno tecniche di composizione istantanea, presenza scenica e interazione con il pubblico. Attraverso esercizi individuali e collettivi verranno create brevi azioni performative ispirate ai linguaggi della scena contemporanea. Aperto ad artisti, studenti e appassionati interessati alla contaminazione tra teatro, danza e performance art (max 30 partecipanti).

Ingresso gratuito

TEATRO DE’ SERVI

Via del Mortaro 22, Roma

prezzo biglietti 5€ – laboratori a ingresso gratuito

prenotazione obbligatoria al numero 06.6795130 – su whatsapp +39 3357834146

email info@teatroservi.it

https://www.teatroservi.it https://adarteventi.it