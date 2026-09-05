Il suo primo singolo ufficiale
TOKYO
Il suo primo singolo ufficiale
Maria
fuori venerdì 4 settembre per Oyster Music
Scarica qui la copertina
Ascolta qui il brano
Ha vent’anni ed è già la punta di diamante di Oyster Music, la label fondata da Gué. Tokyo è pronta a farsi conoscere davvero con il suo primo singolo ufficiale, la canzone più personale che abbia mai registrato: Maria, disponibile da venerdì 4 settembre via Oyster Music / Universal Music su tutte le piattaforme.
Maria, il primo estratto dal suo EP di prossima uscita, è un brano intimo e sentito, molto lontano dalle tracce più street con cui si era fatta notare inizialmente sui social. Prodotto da Shablo, è legato a doppio filo al suo passato e alla storia della sua famiglia: non a caso la copertina la ritrae in Indonesia, mentre depone un mazzo di fiori sulla tomba della sua bisnonna Maria Speekenbrink, di cui porta il nome. Vissuta in Asia ai tempi delle Indie Orientali Olandesi, è morta in un campo di concentramento giapponese ed è sepolta laggiù, in un cimitero di guerra. La ricerca delle sue origini e la narrazione senza filtri della sua vita sono la dimostrazione della grande versatilità di Tokyo, una giovane artista che ha ancora tanto da raccontare.
Bio – Maria Fatima Balestrini è nata a Milano nel 2005. Italo-olandese, cresce a Saronno con la nonna, ma va via di casa a 17 anni per inseguire il suo sogno di fare musica. Mentre registra le sue prime canzoni diventa virale su TikTok (dove si fa conoscere grazie ai suoi lipsync con il soprannome di Tokyo, ispirato al personaggio della serie La Casa del Papel). Si trasferisce quindi in Spagna per vivere in una content house insieme ad altri creator e influencer, ma ben presto torna al suo primo amore, il rap, trasferendosi a Milano nel quartiere di Corvetto, che diventa la sua seconda casa. Qui comincia a farsi un nome con diversi street single originali: in Italia collabora anche con Mondo Marcio per Kerosene (2024), ma ha all’attivo anche molti featuring internazionali, ad esempio con il cileno Juliano Sosa (Trankila, 2005), con la rapper parigina Doria e con il marsigliese Dadinho. Nell’agosto 2026 è uscito un brano inedito con la rapper azera Alizade, dal titolo Vurum Kafandan. Ha da poco firmato il suo primo contratto discografico con Oyster Music.