Il suo primo singolo ufficiale

TOKYO

Il suo primo singolo ufficiale

Maria

fuori venerdì 4 settembre per Oyster Music

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Ha vent’anni ed è già la punta di diamante di Oyster Music, la label fondata da Gué. Tokyo è pronta a farsi conoscere davvero con il suo primo singolo ufficiale, la canzone più personale che abbia mai registrato: Maria, disponibile da venerdì 4 settembre via Oyster Music / Universal Music su tutte le piattaforme.

Maria, il primo estratto dal suo EP di prossima uscita, è un brano intimo e sentito, molto lontano dalle tracce più street con cui si era fatta notare inizialmente sui social. Prodotto da Shablo, è legato a doppio filo al suo passato e alla storia della sua famiglia: non a caso la copertina la ritrae in Indonesia, mentre depone un mazzo di fiori sulla tomba della sua bisnonna Maria Speekenbrink, di cui porta il nome. Vissuta in Asia ai tempi delle Indie Orientali Olandesi, è morta in un campo di concentramento giapponese ed è sepolta laggiù, in un cimitero di guerra. La ricerca delle sue origini e la narrazione senza filtri della sua vita sono la dimostrazione della grande versatilità di Tokyo, una giovane artista che ha ancora tanto da raccontare.