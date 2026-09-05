Sabato 12 settembre 2026
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Il prossimo appuntamento · Sabato 12 settembre
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Sabato 12 settembre 2026 · Partenze ore 20.30 e 21.30
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Cari amici,
Tra pochi giorni torneremo
nel luogo della memoria
Sabato 12 settembre vi aspettiamo all’Antella per l’ultimo viaggio teatrale della nostra stagione estiva.
Sarà una serata sospesa tra teatro, storia e memoria, dentro uno dei luoghi monumentali più suggestivi del territorio fiorentino.
Nel silenzio del Cimitero Monumentale della Misericordia di Santa Maria all’Antella torneranno a vivere le storie e i personaggi di Sepolte Memorie.
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Replica straordinaria
Sepolte Memorie
Un terribile segreto nato alla fine dell’Ottocento attraversa tre generazioni, lasciando dietro di sé ferite, silenzi e domande alle quali il tempo non è riuscito a dare risposta.
Accompagnato dal Genius Loci, il pubblico entra nella storia di una famiglia segnata da un torto del passato e assiste al mutare del rapporto con il lutto e con la memoria.
Il Cimitero Monumentale dell’Antella non è soltanto la cornice: le sue architetture, le opere d’arte e il silenzio del luogo diventano parte viva del racconto.
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Testi di Fiammetta Perugi
Regia di Sabrina Tinalli
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Sabato 12 settembre 2026
Si raccomanda di indossare calzature comode.