Replica straordinaria Sepolte Memorie Un terribile segreto nato alla fine dell’Ottocento attraversa tre generazioni, lasciando dietro di sé ferite, silenzi e domande alle quali il tempo non è riuscito a dare risposta. Accompagnato dal Genius Loci, il pubblico entra nella storia di una famiglia segnata da un torto del passato e assiste al mutare del rapporto con il lutto e con la memoria. Il Cimitero Monumentale dell’Antella non è soltanto la cornice: le sue architetture, le opere d’arte e il silenzio del luogo diventano parte viva del racconto.