Sotto la pellicola del visibile: l’apocalisse domestica di Escaped Alone secondo lacasadargilla

Nel teatro di Caryl Churchill la conversazione quotidiana smette di essere un rifugio e si rivela per ciò che è davvero: una sottile crosta di ghiaccio sospesa sopra un abisso. Nel primo allestimento italiano di Escaped Alone — scritto dalla drammaturga britannica nel 2016 e portato sul palcoscenico del Teatro Carignano di Torino da lacasadargilla per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, nella traduzione affilata e musicale di Monica Capuani — quel crinale diventa il cuore pulsante di un’ora e cinque minuti senza intervallo di pura, magnetica vertigine teatrale. Fin dalle prime battute si viene avvolti da un senso di straniamento sottile e persistente, un perturbante domestico che lavora per sottrazione e slittamento. Quattro donne si ritrovano in un pomeriggio d’estate, tra tazze di tè, ricordi spezzati e confidenze solo in apparenza innocue. Eppure, l’atmosfera che lacasadargilla costruisce attorno a questo salotto-giardino ha la grana allucinata e sghemba di certo immaginario degli anni Novanta: sembra di attraversare la geometria onirica e lievemente distorta di un videoclip di Michel Gondry, dove gli oggetti familiari obbediscono a una fisica segreta, mentre sullo sfondo aleggia l’inquietudine solare e deformante di Black Hole Sun dei Soundgarden — quel sorriso suburbano tirato fino allo spasimo sotto un cielo che silenziosamente implode. La regia di Ferlazzo Natoli e Ferroni (coadiuvati dalla dramaturg Margherita Mauro e dall’accompagnamento alla ricerca di Marco D’Agostin) orchestra con precisione chirurgica due livelli di rappresentazione che si contaminano a vicenda senza mai annullarsi. Da un lato c’è il piano realistico-conviviale, una partitura vocale fatta di battute sovrapposte, ellissi, piccole manie e intrecci svelati man mano, dove il mistero biografico di ciascuna protagonista affiora per frammenti come un relitto dalla marea. Dall’altro lato si apre lo squarcio visionario e cosmico: la frattura aperta dai monologhi della Signora Jarrett, in cui il discorso deraglia verso il racconto di un mondo alla fine, travolto da catastrofi ambientali, collassi economici e mutazioni grottesche della specie umana. In questo dialogo serrato tra intimità e apocalisse, un ruolo decisivo è affidato agli ambienti visivi di Maddalena Parise oltre che ai paesaggi sonori e allo spazio scenico creati dallo stesso Ferroni. L’inserimento di materiali video e di sequenze generate con l’Intelligenza Artificiale è calibrato con una sapienza rara sulla scena contemporanea: non cede mai alla tentazione dell’effetto speciale decorativo, ma agisce come vero e proprio dispositivo drammaturgico di straniamento. Le immagini sintetiche, con le loro imperfezioni organiche e le metamorfosi spiazzanti, squarciano letteralmente quella “pellicola del visibile” evocata da Alessandro Ferroni nelle note di sala, restituendo allo sguardo dello spettatore la desolazione di una fine del mondo che non esplode con fragore, ma avanza con grazia silenziosa dentro le nostre metropoli. Tutta la macchina scenica risponde con una coerenza formale ammirevole. Lo spazio ideato da Alessandro Ferroni con le scene di Marco Rossi e Francesca Sgariboldi e i costumi di Anna Missaglia sospende il tempo in una dimensione liminale, scolpita dalla drammaturgia delle luci di Luigi Biondi — capace di passare con tagli netti dalla luce meridiana alla penombra spettrale — e dai paesaggi sonori dello stesso Ferroni, che avvolgono la platea in una tensione sotterranea continua. Fondamentale, poi, la drammaturgia del movimento di Marta Ciappina: ogni postura, ogni esitazione del corpo, ogni micro-scarto gestuale diventa segno coreografico, trasformando la stasi apparente del pomeriggio in una danza trattenuta contro la forza di gravità. Proprio su questo crinale temporale si innesta una delle intuizioni più felici dello spettacolo. Come sottolinea Lisa Ferlazzo Natoli, la messa in scena gioca su un continuo viaggio nel tempo, un “futuro anteriore” in cui le quattro attrici incarnano contemporaneamente il presente della propria generazione e la nostalgia delle anziane signore nella loro vita precedente. Ne nasce una malinconia struggente e lucidissima: il rimpianto per ciò che si è stati, le fobie che assediano la solitudine domestica, il peso dei segreti taciuti per decenni e il desiderio ostinato di restare aggrappati a una parvenza di normalità mentre fuori l’orizzonte si sgretola, fino al vertice emotivo dell’ultimo, indimenticabile racconto della fine. A reggere una partitura tanto complessa è un quartetto di interpreti in assoluto accordo interpretativo sottile e disincantato, cui va un encomio senza riserve per l’intelligenza musicale e la profondità emotiva con cui abitano la scena. Tania Garribba, nei panni della Signora Jarrett, è semplicemente magnetica: attraversa la soglia tra l’ospite cortese e la veggente dell’apocalisse con una padronanza vocale impressionante, dominando le vertiginose accelerazioni dei monologhi sulla fine del mondo senza mai perdere il contatto umano e ironico con le compagne. Accanto a lei, Caterina Carpio (Sally), Arianna Gaudio (Vi) e Alice Palazzi (Lena) formano un ensemble di straordinaria finezza contrappuntistica: ciascuna cesella il proprio personaggio con sfumature dolorose e fulminanti accensioni comiche, restituendo con verità disarmante le crepe dell’anima, i non detti e la tenerezza di chi, nonostante tutto, è ancora lì a raccontare di essersi salvato. All’uscita dal Teatro Carignano resta addosso una risonanza difficile da scrollare: la sensazione di aver assistito a un rito teatrale necessario, capace di guardare in faccia la catastrofe del presente senza rinunciare alla poesia, all’ironia e alla rigorosa bellezza della forma.

Visto l’11 novembre 2026

Teatro Carignano – Torino

Escaped Alone

di Caryl Churchill

traduzione Monica Capuani

un progetto de lacasadargilla

con Caterina Carpio, Tania Garribba Arianna Gaudio, Alice Palazzi

regia Lisa Ferlazzo Natoli, Alessandro Ferroni

dramaturg Margherita Mauro

paesaggi sonori e ideazione spazio scenico Alessandro Ferroni

drammaturgia del movimento Marta Ciappina

scene Marco Rossi, Francesca Sgariboldi

ambienti visivi Maddalena Parise

drammaturgia delle luci Luigi Biondi

costumi Anna Missaglia

accompagnamento alla ricerca Marco D’Agostin

assistente alla regia Matteo Finamore

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Teatro di Roma – Teatro Nazionale