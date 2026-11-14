Venerdì 20 novembre al Teatro Verdi di Firenze

James Conlon: Between Italian Roots and American Wings, un ritratto tra musica, memoria e identità.

Venerdì 20 novembre al Teatro Verdi di Firenze la proiezione del documentario diretto da Edoardo Zucchetti e prodotto dalla Fondazione ORT. Un ritratto in prima persona del direttore d’orchestra, tra le origini italiane, la carriera internazionale e il legame con Firenze.

Ci sono storie che si possono raccontare attraverso una successione di date, incarichi e successi. E poi ci sono quelle che richiedono uno sguardo capace di andare oltre la biografia per avvicinarsi alla persona e ai luoghi che ne hanno costruito l’identità. È da questa prospettiva che nasce James Conlon: Between Italian Roots and American Wings, il documentario diretto da Edoardo Zucchetti e prodotto dalla Fondazione ORT, in collaborazione con HEYOKArts, che sarà proiettato venerdì 20 novembre alle ore 18.30 al Teatro Verdi di Firenze. Trentacinque minuti per conoscere da vicino James Conlon, attraverso i suoi ricordi, le sue riflessioni e il rapporto con le proprie radici.

È la voce dello stesso Conlon a guidare lo spettatore in un percorso che attraversa la memoria familiare, la formazione, la professione, il valore dell’ascolto e il rapporto con la musica. Non un racconto cronologico della carriera, ma un dialogo intimo nel quale le vicende personali si intrecciano con le riflessioni sul mestiere del direttore e sul significato più profondo dell’esperienza musicale.

Il titolo racchiude già il nucleo del progetto. Between Italian Roots and American Wings richiama infatti la doppia appartenenza di Conlon: le origini italiane della famiglia e la sua formazione americana. Due dimensioni che non si contrappongono, ma convivono nella sua identità e che il film restituisce attraverso una geografia di luoghi e ricordi: Firenze, New York, Calvello e Los Angeles.

Il suo rapporto con Firenze risale al 1985, anno del debutto al Maggio Musicale Fiorentino con Don Carlo di Giuseppe Verdi, e prosegue da oltre quarant’anni. Anche il legame con l’Orchestra della Toscana è profondo, rappresentato dal suo ruolo di direttore onorario. La carriera del Maestro lo ha portato a dirigere alcune delle più importanti istituzioni musicali internazionali. Dopo il debutto con la New York Philharmonic nel 1974, ha ricoperto incarichi di primo piano in Europa e negli Stati Uniti. Le riprese principali del documentario si sono svolte nel novembre 2024 proprio al Teatro Verdi, nell’arco di tre giornate. La troupe ha seguito Conlon tra camerini, backstage, prove, palcoscenico e podio, raccogliendo immagini e conversazioni che restituiscono la quotidianità del lavoro musicale.

La componente musicale è parte integrante della narrazione. L’Orchestra della Toscana, diretta da Conlon, esegue tre grandi pagine del repertorio settecentesco: brani dall’Atto II di Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck, la Sinfonia n. 40 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 103 “Rullo di timpani” di Franz Joseph Haydn. Le esecuzioni accompagnano il racconto e permettono di entrare nel rapporto tra Conlon e il repertorio, mostrando la musica non soltanto come oggetto di studio e interpretazione, ma come esperienza viva.

La regia è firmata da Edoardo Zucchetti, autore fiorentino che lavora tra teatro, opera e cinema. Dal 2017 collabora con la Fondazione ORT, dando vita a documentari e progetti audiovisivi che mettono in dialogo la musica con altri linguaggi e con gli spazi della città. Tra i suoi lavori figurano Patti in Florence, presentato in apertura al Festival dei Popoli nel 2020, e Pagliacci by Zeffirelli. A Step into the Future, presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2023.

In questo nuovo lavoro, il cinema diventa uno strumento per conservare e trasmettere una testimonianza artistica. Il documentario non si limita a ripercorrere la carriera di un grande direttore, ma si sofferma sul valore umano della musica e sulla relazione che si crea tra chi la

esegue e chi la ascolta. Nel finale, Conlon descrive la musica come una «comunità spirituale»: un’espressione che restituisce il senso più profondo del progetto e il suo desiderio di raccontare l’arte come spazio di incontro tra persone, culture e generazioni.

SCHEDA DELLA PROIEZIONE

James Conlon: Between Italian Roots and American Wings

* Data: venerdì 20 novembre 2026

* Orario: ore 18.30

* Luogo: Teatro Verdi, Firenze

* Durata: 35 minuti

* Regia: Edoardo Zucchetti

* Produzione: Fondazione ORT, in collaborazione con HEYOKArts

* Musiche: Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice (brani dall’Atto II); Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n. 40 K. 550; Franz Joseph Haydn, Sinfonia n. 103 “Rullo di timpani”

* Esecuzione musicale: Orchestra della Toscana, diretta da James Conlon

* Ingresso: libero

* Prenotazione: obbligatoria tramite Eventbrite.